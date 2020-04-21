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Александр Чернокульский

Управляющий компанией «Жилфонд»
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Александр Чернокульский

Управляющий компанией «Жилфонд»

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Офисный планктон больше не сможет пить смузи. Топ-менеджер о том, как людям придется искать новую работу

Управляющий компанией «Жилфонд» Александр Чернокульский считает, что хлеб и медсестры сейчас важнее всего

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По мнению Александра Чернокульского, для экономики России важно поднимать заводы и развивать обрабатывающую промышленность

По мнению Александра Чернокульского, для экономики России важно поднимать заводы и развивать обрабатывающую промышленность

Из-за коронавируса в Новосибирске закрылись турагентства, рестораны, магазины, фитнес-клубы и много других компаний. Часть из них надеются открыться в мае, но уже очевидно, что безработица в городе, как и во всей стране, резко подскочит вверх. Люди, оставшиеся без дохода, будут искать новую работу. Управляющий компанией «Жилфонд» Александр Чернокульский уверен, что у тех, кто работает в офисах, настали тяжелые времена — им придется отказаться от работы в белых рубашках и поменять сферу деятельности. Далее — от первого лица.

Когда закончатся ограничения из-за коронавируса, часть людей не вернется с удаленной работы — закроются предприятия, в которые они могли бы вернуться. Другая часть перейдет в категорию самозанятых. У них снизятся доходы, но снизятся и расходы — на поездки до работы и обеды вне дома, налоги у самозанятых, опять же, 4% против 13% у работников предприятий.

У большей части населения финансовых запасов меньше, чем на месяц жизни. И если турагентства закрылись, работники не будут сидеть дома без денег, а будут менять сферу деятельности. Жизнь же не остановилась.

Правительство людям уже всерьез говорит — приезжайте в поля, некому посевную вести, потому что трудовых мигрантов нет. Уже пытаются привлечь студентов аграрных вузов. У нас сейчас нет ситуации, что нет работы. Есть понятие структурной безработицы — жизнь поменялась, не нужны сейчас в таком количестве продавцы турпакетов, но нужны другие специалисты.

У меня химическое образование. Когда я оканчивал вуз, не смог найти работу по специальности — просто потому, что все металлургические предприятия Казахстана, где я мог бы работать, работали вполсилы. И я перепрофилировался — выучился и пошел работать в IT-сферу, потому что спрос был там (Александр Чернокульский начинал карьеру в «Жилфонде» программистом — Прим. ред.). Но я же мог сидеть и говорить: «Ой, а что же делать». Вопрос в готовности человека измениться — найти профессию, которая в данный момент востребована.

Сейчас востребованы врачи и медсестры. Понятно, что на врача долго учиться, но на младший медицинский персонал — можно. Давайте быть честными: у офисного планктона тяжелые времена — надо будет работать. Потому что экономика была перегрета: очень много людей было с ложкой и очень мало — с сошкой. Работников реального сектора, которые производили бы что-то, гораздо меньше, и они были менее оплачиваемы, чем те люди, которые создают хайп. Инстаблогерам и прочим придется научиться редиску выращивать.

Закономерно, что при падении экономики в первую очередь начинают резать затраты на рекламу. Сегодня я зашел на «Хедхантер» — на 100 вакансий дизайнеров 2200 резюме в Новосибирске. Ну не нужно в Новосибирске красоты в таком объеме, сколько у нас дизайнеров выучилось. Новосибирску нужен будет хлеб и медсестры.

В России есть две проблемы — низкая производительность и завышенные запросы. Сейчас деньги от продажи углеводородов идут в бюджет — в медицину, образование, полицию, армию. Через эти услуги деньги дальше вливаются в экономику. Работники, занятые в государственном секторе, начинают пользоваться другими услугами, и бизнес живет. И дальше эти деньги превращались в стакан смузи, который потягивал очень средний менеджер в каком-то бизнес-центре.

Сейчас у нас углеродные доходы упали. Нужно что-то производить — в экономику вкладывать не за счет потребителей-бюджетников, а развивать обрабатывающую промышленность. У нас, смешно сказать, практически нет предприятий по переработке нефти в полимеры. У нас полимеры закупают за рубежом за валюту. А полимеры делаются из нашей российской нефти, которая подешевела. Сейчас самое время закрыть эту потребность. Все пакеты, которые вы в руках носите, сделаны из импортного полимерного сырья. Сделаны у нас, но сырье из-за границы. В этом глобальная проблема. Нужно убирать ненужные должности — в первую очередь, в госсекторе. Для выполнения многих госуслуг нужны не должности, а алгоритмы. Которые могут выполняться без затрат бюджетных денег.

Когда строится завод, создаются рабочие места, платятся налоги. Вспомните историю — этап индустриализации был после революции и после Второй мировой войны. Сколько предприятий было тогда построено! Гораздо больше, чем было до революции и войны. Благодаря заводам, на которые поехали работать люди, Новосибирск обогнал Чикаго по темпам роста населения. Тогда же появился спрос на жилье. Примерно 60 % жилья, которое сейчас в обороте находится, построено в то время. Новосибирск был очень неплох экономически и вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый быстрорастущий город в мире.

В последнее десятилетие в Новосибирске построено много жилья — больше, чем в 60–70-е годы, когда был бум строительства в городе. Недвижимостью мы обеспечены. Надо задуматься, как обеспечивать людей работой, потому что на одной торговле далеко не уедешь. Это задача федеральных властей и крупных бизнесменов. Те олигархи, которые сейчас потеряли на продаже нефти, может быть, подумают и будут зарабатывать на переработке этой нефти. Сейчас самое время.

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    безработицабезработица в Новосибирскепотеря работы из-за коронавируса
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