Офисный планктон больше не сможет пить смузи. Топ-менеджер о том, как людям придется искать новую работу

Когда закончатся ограничения из-за коронавируса, часть людей не вернется с удаленной работы — закроются предприятия, в которые они могли бы вернуться. Другая часть перейдет в категорию самозанятых. У них снизятся доходы, но снизятся и расходы — на поездки до работы и обеды вне дома, налоги у самозанятых, опять же, 4% против 13% у работников предприятий.



У большей части населения финансовых запасов меньше, чем на месяц жизни. И если турагентства закрылись, работники не будут сидеть дома без денег, а будут менять сферу деятельности. Жизнь же не остановилась.



Правительство людям уже всерьез говорит — приезжайте в поля, некому посевную вести, потому что трудовых мигрантов нет. Уже пытаются привлечь студентов аграрных вузов. У нас сейчас нет ситуации, что нет работы. Есть понятие структурной безработицы — жизнь поменялась, не нужны сейчас в таком количестве продавцы турпакетов, но нужны другие специалисты.



У меня химическое образование. Когда я оканчивал вуз, не смог найти работу по специальности — просто потому, что все металлургические предприятия Казахстана, где я мог бы работать, работали вполсилы. И я перепрофилировался — выучился и пошел работать в IT-сферу, потому что спрос был там (Александр Чернокульский начинал карьеру в «Жилфонде» программистом — Прим. ред.). Но я же мог сидеть и говорить: «Ой, а что же делать». Вопрос в готовности человека измениться — найти профессию, которая в данный момент востребована.

