Бывшая жительница Новосибирска Ида работает в Китае уже 14 лет — она инженер в компании, связанной с бытовой техникой. Девушка живет на юге Китая в провинции Гуандун, в городе Гуанчжоу. Ида застала начало эпидемии и борьбу с ней в этой стране. Журналист НГС узнал у неё, как поменялось отношение китайцев к иностранцам, какие меры предосторожности они соблюдали и что такое карантинный отель.
Первые новости о новом вирусе в Китае, вспоминает Ида, появились еще в январе, перед китайским Новым годом. По словам девушки, сначала эти сообщения не пугали местных жителей — вспышки простудных заболеваний случаются в Китае каждую осень и весну. Но они с молодым человеком «на всякий случай купили маски в аптеке» и стали носить маски в общественных местах.
«Из аптек пропали все маски и антисептики»
— В ночь с 24 на 25 января наступил Новый год. 26 января я поехала на машине к своим друзьям в соседний город — 300 километров. Я решила не оставаться ночевать и под утро вернулась к себе домой, в Гуанчжоу. А утром 27 числа правительство начало закрывать выезды и въезды в города нашей провинции. Хорошо, что я успела вернуться. Народ попросили без надобности не выходить из квартир. В аптеках пропали все маски и антисептики. Народ начал паниковать и скупать продукты. 30 числа закрыли все торговые центры, рестораны и общественные места. Позже закрыли больницы. Оставили только те, которые могут принимать больных с признаками вируса. Город опустел. Все начали паниковать. Со 2 февраля авиакомпания S7 начала отменять рейсы из Китая, — рассказала девушка.
После этого родители Иды начали волноваться и попросили её прилететь в Новосибирск — «пересидеть» эпидемию.
— Проблема в том, что у меня в Китае кошки, и я не могу их оставлять надолго. Но родители не унимались. Плюс в Китае закрыли все предприятия и до конца февраля запретили выходить на работу. Смысла оставаться в закрытом городе не было. Число больных росло с каждым днём. В соседнем доме нашли заражённого, эвакуировали весь подъезд. Всех на карантин, дом на санобработку. Для того, чтобы люди видели, где есть заражённые, сделали специальное приложение. Поэтому я решила лететь, — рассказывает девушка.
Объехали блокпосты по просёлочным дорогам
На тот момент прямых рейсов в Новосибирск уже не было. Единственным способом выбраться, по словам Иды, был рейс из Гонконга в Сеул, а уже оттуда — в Новосибирск. Но Гонконг уже закрыл границы с материковым Китаем, поэтому девушка решила ехать на специальном пароме, который приходит сразу в трансферную зону аэропорта.
— Я решила заранее поехать, купить билет на паром. Но мне отказались его продавать в кассе, даже при наличии билета на самолёт. Сказали: «Иностранка, тебе нельзя». Так как я владею китайским языком, то купила билет через приложение. В день вылета на трассах везде стояли блокпосты, людей не выпускали, но мы с местным таксистом сумели объехать их по просёлочным дорогам. При посадке на паром заполнили кучу форм о здоровье и о том, где была последние 14 дней. В аэропорт Гонконга мне удалось попасть, — рассказывает Ида.
В Корее Иду ждала многочасовая очередь на прохождение границы, девушка вспоминает, что «народ отказывались пускать в страну», а её спасло то, что у неё был билет в Новосибирск на ближайшее время.
— Больше часа проходили медицинскую комиссию. Больше всего поразило, что азиаты в масках, а русские люди — без масок. В самолёте до Новосибирска только я и мой молодой человек сидели в масках. В аэропорту Толмачево никакого медицинского досмотра. Ничего. Половина сотрудников без масок. Меня попросили снять маску и не сеять панику. Даже после объяснения, что мы прилетели из Китая. После прилета мы отсидели дома 14 дней. Выходили только за необходимым и в масках, — поясняет девушка.
Через месяц Иде нужно было возвращаться в Китай, чтобы продлить рабочую визу, да и ситуация с коронавирусом в провинции, по словам девушки, начала налаживаться.
— Но тут начались проблемы: все рейсы отменены. Был рейс из Москвы «Аэрофлотом» за 140 тысяч, эконом-классом. Еще оставался вариант — полет через третью страну. Посмотрев билеты, мы решили, что самое оптимальное — лететь через Таиланд, остров Пхукет. С Пхукета до Китая можно добраться за 3000 рублей, самолеты летают каждый час. Купили билеты на 12 марта на Пхукет и на 14 марта с Пхукета в Гуанчжоу. 11 числа объявили пандемию, но самолеты из России не отменили. По прилете на Пхукет опять многочасовая очередь на медицинском контроле, но россиян пускали без проблем. На острове все без масок, хотя заражённые уже были. И тут 13 числа отменили все рейсы в Китай. Нам вернули деньги за билеты. Мы нашли рейс на 18 число в Гонконг. И это был последний рейс. Вечером 18 числа аэропорт Гонконга закрыли. Границу закрыли 19 марта. Мы уже понимали, что нас закроют на карантин в Китае, и были к этому готовы, — вспоминает Ида.
Код здоровья — зелёный
18 марта Ида и её парень приземлились в Гонконге. При прохождении границы всех попросили заполнить анкету в специальном приложении и получить код здоровья. Код здоровья — это опция, появившаяся в китайских приложениях во время пандемии. На основе полученных данных приложение автоматически генерирует персональный QR-код, который может быть трех цветов: зеленый означает, что вы не представляете угрозу и можете свободно перемещаться по городу, желтый — нужно самоизолироваться на 7 дней, красный — карантин на 14 дней.
У Иды и её молодого человека код здоровья был зеленым. В Гонконг пару пропустили, но на погранпереходе в Китай нужно было пройти медицинское обследование. В очереди туда Иде и её парню пришлось стоять 5 часов.
— Никому не было никаких поблажек. Было очень много людей с детьми. Народ прилетел из разных стран, в том числе из Европы. Тех, у кого была температура выше 37, сразу увозили на скорых под конвоем. Мы заполнили анкету. Прошли собеседование о том, в каких странах были. Оставили номера рейсов, все контактные данные. После этого всех под конвоем повели на границу. После прохождения границы нас посадили в одном помещении. Принесли воду. В туалет выпускали только в сопровождений двух полицейских. Ещё раз провели интервью с каждым. Вопросы все те же. Ближе в часу ночи всех посадили в автобусы и повезли в отель, там забрали паспорта и распределили по автобусам в разные города. Нас повезли в Гуанчжоу, — рассказывает Ида.
В аэропорту Гуанчжоу всех прибывших рассадили в автобусы по районам проживания и провели анкетирование. По словам Иды, спрашивали, сколько в квартире комнат и ванных комнат — если в квартире только 1 туалет, то на карантине там может жить только один человек.
— В 7 утра нас привези в карантинный отель. Там нам отдали паспорта и сделали тест на вирус. После чего позвонили в домоуправление и уточнили, готовы ли они принять человека на карантин. С нами в автобусе было ещё пять иностранцев. В их домах им отказали. Мое домоуправление было не против, потому что у нас своя квартира. Если бы съемная, скорее всего, тоже бы отказали, — рассказывает девушка.
Поставили датчик движения на дверь и две камеры
Так как в их квартире была одна ванная, то Иде с молодым человеком предложили либо оставаться в разных номерах отеля, либо одному уехать домой:
— Заверили, что всё будет бесплатно. Мой молодой человек остался в отеле, а меня на скорой отвезли домой. Сопроводили до квартиры, оформили все документы. Передали человеку, ответственному за мое состояние, который должен приносить мне еду и уносить мусор. И местному медицинскому центру. После этого поставили датчик движения на дверь и две камеры. И удалились, — объясняет девушка.
Через 2 дня в Китае вышло постановление о том, что всех иностранцев, которые въехали в страну после 8 марта, нужно сажать на карантин в специальные отели. По словам Иды, за содержание в отелях приходилось платить постояльцам:
— Людей начали массово забирать из домов и увозить в карантинные отели. Ценник за номер в сутки варьировался от 3800 рублей до 8000 рублей. Нам выставили счёт 3800 в сутки вместе с 3-х разовым питанием. Это 58 000 рублей за 14 дней. Никакие разговоры с отелем не помогали. Были угрозы не выдать документы и не поменять код здоровья с красного на зелёный. А без кода не пускают никуда, — говорит Ида.
Карантинные меры
Человек, который должен был привозить Иде еду, забыл про неё и не отвечал на звонки. Через день к ней пришли медики, они выдали девушке градусник, две упаковки масок и попросили каждый день отправлять им показания температуры. Девушка рассказала, что следующие 12 дней к ней никто не приходил — спасло то, что дома были продукты. На 13 день карантина приехали медики и полиция. Девушке сделали ещё один тест и через 2 дня выпустили.
— Выдали все документы. Сейчас приходят каждую неделю, проверяют, всё ли нормально. Но в Китае люди думают, что иностранцы завезли вирус обратно. Поэтому началась боязнь и дискриминация иностранцев. Людей массово выселяют из арендованных квартир. Не пускают в собственные дома. Потому что соседи не хотят видеть иностранца в доме. Не пускают в магазины, общественный транспорт, больницы. 19 апреля правительство Китая выпустило петицию не нарушать права иностранцев. Теперь везде просят предъявить тест на вирус. Тест действителен 7 дней. Цена анализа 4 тысячи рублей, — говорит Ида.
Кроме того, на входе в магазины, жилые комплексы и любые общественные места измеряют температуру и просят показать код здоровья. В жилые дома не пускают посторонних, доставщиков еды и почтальонов — посылки можно забрать возле подъезда:
— Везде стоят дезинфекторы, всё обрабатывают каждые 2 часа. Улицы обрабатывают раз в сутки.
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