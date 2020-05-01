«Из аптек пропали все маски и антисептики»

— В ночь с 24 на 25 января наступил Новый год. 26 января я поехала на машине к своим друзьям в соседний город — 300 километров. Я решила не оставаться ночевать и под утро вернулась к себе домой, в Гуанчжоу. А утром 27 числа правительство начало закрывать выезды и въезды в города нашей провинции. Хорошо, что я успела вернуться. Народ попросили без надобности не выходить из квартир. В аптеках пропали все маски и антисептики. Народ начал паниковать и скупать продукты. 30 числа закрыли все торговые центры, рестораны и общественные места. Позже закрыли больницы. Оставили только те, которые могут принимать больных с признаками вируса. Город опустел. Все начали паниковать. Со 2 февраля авиакомпания S7 начала отменять рейсы из Китая, — рассказала девушка.

После этого родители Иды начали волноваться и попросили её прилететь в Новосибирск — «пересидеть» эпидемию.

— Проблема в том, что у меня в Китае кошки, и я не могу их оставлять надолго. Но родители не унимались. Плюс в Китае закрыли все предприятия и до конца февраля запретили выходить на работу. Смысла оставаться в закрытом городе не было. Число больных росло с каждым днём. В соседнем доме нашли заражённого, эвакуировали весь подъезд. Всех на карантин, дом на санобработку. Для того, чтобы люди видели, где есть заражённые, сделали специальное приложение. Поэтому я решила лететь, — рассказывает девушка.