Сердце города: история улицы, с которой начиналась новосибирская застройка — как сейчас выглядят эти дома

Тихий центр в Новосибирске, где сохранились целые кварталы уникальных купеческих зданий
— одно из первых мест, куда ведут гулять туристов. Но на самом деле центром это место стало всего век назад. И началось всё с одной единственной улицы — Гудимовской, которую при советской власти переименовали в Коммунистическую. Историю и влияние улицы на развитие застройки в Ново-Николаевске изучают магистрантка НГУАДИ Маргарита Вельдина и преподаватель НГУАДИ, архитектор Владимир Паршуков — их доклад об улице вошёл в программу прошедших онлайн «Баландинских чтений». Корреспонденты НГС прогулялись по улице, которая когда-то не была тихой — и нашли исторический переход.
Мы привыкли, что Красный проспект — главная, центральная улица, сердце города. На самом деле в период его строительства самыми важными улицами были те, что связывали транспортные узлы с площадями (и сегодня вряд ли кто-то осмелится утверждать, что Вокзальная магистраль не важна). Когда Новосибирск только зарождался, главной улицей, по которой курсировали товары, стала Гудимовская (Коммунистическая): она вела от пристани и железной дороги к старой базарной площади, которая была на месте детской больницы и художественного музея.
По словам Маргариты Вельдиной, своё значение улица получила из-за того, что железнодорожные пути и переход через них находились с ней на одном уровне, поэтому здесь свободно ходили люди, передвигались подводы с грузами и пассажирами, которые приезжали в строящийся город по реке.
Вообще, в этой части Оби до войны было несколько пристаней: дачная, товарная (на которой работали сотни грузчиков — для них построили позже дом на Фабричной) и пассажирская, но Коммунистическая выходила именно на пассажирскую — самую людную. Потому и улица была людной, и вся городская инфраструктура — лавки, гостиницы, ателье, мелкие производства — старались расположиться здесь.
Переход век назад тоже был невероятно востребован: помимо пристани он вёл ещё и к единственному в этом районе благоустроенному парку — очень популярному у горожан месту.
— На старых фотографиях ещё видна часть оставшегося бора, который Новосибирск «съел», — за железной дорогой возле Оби. Его называли сад Сосновка, потом обустроили, поставили питейные заведения — стал Александровский сад, — рассказывает Владимир Паршуков. — Люди жили с этой стороны дороги, а ходили туда. По сути Александровский сад был одним из центральных парков Новониколаевска.
После революции, по указу «нового» правительства, сад был переименован в сад имени Петухова, в 1930-х здесь были танцевальная площадка, летний театр с киноустановкой, фонтан, буфет и киоски, пишет Маргарита Вельдина.
Переход к этой территории сохранился, по нему и сегодня можно выйти из тихого центра к улице Фабричной, но ни парка, объединявшего городскую застройку и реку, ни прохода к порту уже нет: во время войны эта часть берега Оби оказалась самым подходящим местом для завода «Химпласт», а речпорт стал грузовым. Сейчас переходом пользуются редкие пешеходы и владельцы гаражей у железнодорожных путей.
Когда-то улица встречала самыми необходимыми для приезжих зданиями: почтой, телеграфом и отелями. Слева, на Дворцовой, пересекавшей Гудимовскую, рядом с почтой построили «Метрополитен», справа — «Метрополь». «Метрополитен» сохранился: совсем недавно в нём закончилась многолетняя реставрация, и теперь здесь находится офис холдинга «Сибирский антрацит». «Метрополь» на Коммунистической, 8 снесли в 2010 году — сейчас на этом месте строят жилой комплекс, который в честь исторического имени улицы назвали «Гудимовым».
Улица, несомненно, была престижной, селились здесь только зажиточные горожане. Причём это не всегда были отдельные дома: здание на Коммунистической, 13, например, — яркий пример многоквартирного дома начала прошлого века.
Но большая часть застройки была всё-таки купеческой. Самым богатым домом была усадьба Арона Когана, которая занимала сразу 4 участка. При этом изначально роскошь расположения и масштабов усадьбы подчёркивала архитектура: классическая, с богатым декором. Сегодня главный дом купца уже не узнать — в 1923 году его надстроили, а декор убрали в угоду наступавшему конструктивизму.
Улица была преимущественно еврейской: рядом с Коганом дома построили Берко Мирович и Михаил Розенфельд, здесь жил купец Григорий Бейлин, а за Красным проспектом один из самых видных домов улицы (и самый популярный среди сегодняшней молодёжи) построил купец Зейдан.
— Даже если посмотреть комсостав ГПУ НКВД — в руководящих органах было много евреев, — говорит Владимир Паршуков. — Они все жили на той улице, здесь были явочные квартиры, жили те, кто с ними сотрудничал.
Это сейчас Коммунистическая — тихий центр, а век назад здесь кипела жизнь, улица была настоящим центром города. В снесённом сегодня здании на Коммунистической, 14 работало фотоателье, соседний дом, как и дом на Коммунистической, 13, был многоквартирным жилым, на углу с улицей Кабинетской (сегодня это Советская) работал мебельщик, рядом находился крупнейший в регионе банк — Сибирский торговый. Сегодня о нём напоминают только ряды узких окошек бизнес-центра на Коммунистической, 35, здание которого буквально выросло из здания банка.
Район ближе к Ипподромской, оврагу и Каменке на тот момент уже считался отдалённым, поэтому во второй половине кварталов между Красным проспектом и Серебренниковской видных особняков не сохранилось.
— В конце улиц, как правило, были хозяйственные и складские помещения, — говорит Владимир Паршуков. — В конце Коммунистической и Свердлова были какие-то сельхоз машины, деревоперерабатывающие производства.
Жемчужинами этой части улицы, конечно, остаются модерновые кирпичные дома купцов Ефремова, Жернаковой и Зейдана с одной стороны и купцов Сурикова и Молчанова — с другой. Влияние купеческой архитектуры отразилось даже на современных постройках: например, одноэтажное здание на Коммунистической, 46/1 имитирует замковый камень окон купеческих особняков.
И Владимир Паршуков, и Маргарита Вельдина отмечают, что сегодня к улице Коммунистической и окружающему её району возвращается былой престиж: здесь строят дорогие дома, вроде Rich House, появившегося на месте дома Льва Лапшина, и квартала Milk House.
Фабричная, где, казалось бы, нечего делать тем, кто на ней не работает, тоже в последние годы ожила: здесь развиваются популярные в Москве лофты.
— Сегодня улица Фабричная постепенно превращается в общественно-деловую зону, по проекту планировки там предполагается и жилищное строительство, — говорит Владимир Паршуков. — Когда-нибудь та же набережная появится, она ведь уже готова: причальные стенки бетонные — та же набережная. Продолжение будет, не знаю, при чьей жизни, но планы есть.
Если вам интересна история городских улиц, почитайте про соседнюю улицу Урицкого: когда-то на ней селились рабочие, а потом — высокие советские чины.
А если хочется задачку посложнее, то попробуйте пройти наш тест о том, что было на знакомых вам местах век назад.