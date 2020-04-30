Сердце города: история улицы, с которой начиналась новосибирская застройка — как сейчас выглядят эти дома

Переход век назад тоже был невероятно востребован: помимо пристани он вёл ещё и к единственному в этом районе благоустроенному парку — очень популярному у горожан месту.



— На старых фотографиях ещё видна часть оставшегося бора, который Новосибирск «съел», — за железной дорогой возле Оби. Его называли сад Сосновка, потом обустроили, поставили питейные заведения — стал Александровский сад, — рассказывает Владимир Паршуков. — Люди жили с этой стороны дороги, а ходили туда. По сути Александровский сад был одним из центральных парков Новониколаевска.

