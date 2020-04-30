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Город Летопись

Сердце города: история улицы, с которой начиналась новосибирская застройка — как сейчас выглядят эти дома

Здесь толпились пассажиры и перевозили грузы на базар — Гудимовская была совсем не тихим центром

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Сегодня окрестности улицы Коммунистической принято считать тихим центром, но век назад это был центр торговли и общественной жизни

Сегодня окрестности улицы Коммунистической принято считать тихим центром, но век назад это был центр торговли и общественной жизни

Тихий центр в Новосибирске, где сохранились целые кварталы уникальных купеческих зданий

— одно из первых мест, куда ведут гулять туристов. Но на самом деле центром это место стало всего век назад. И началось всё с одной единственной улицы — Гудимовской, которую при советской власти переименовали в Коммунистическую. Историю и влияние улицы на развитие застройки в Ново-Николаевске изучают магистрантка НГУАДИ Маргарита Вельдина и преподаватель НГУАДИ, архитектор Владимир Паршуков — их доклад об улице вошёл в программу прошедших онлайн «Баландинских чтений». Корреспонденты НГС прогулялись по улице, которая когда-то не была тихой — и нашли исторический переход.

Улица с основными местами и зданиями: какие-то сохранились, какие-то стали историей

Улица с основными местами и зданиями: какие-то сохранились, какие-то стали историей

Встретить сегодня в начале улицы Коммунистической людей, а не машины — удача, но когда она была Гудимовской, здесь было множество пешеходов

Встретить сегодня в начале улицы Коммунистической людей, а не машины — удача, но когда она была Гудимовской, здесь было множество пешеходов

Мы привыкли, что Красный проспект — главная, центральная улица, сердце города. На самом деле в период его строительства самыми важными улицами были те, что связывали транспортные узлы с площадями (и сегодня вряд ли кто-то осмелится утверждать, что Вокзальная магистраль не важна). Когда Новосибирск только зарождался, главной улицей, по которой курсировали товары, стала Гудимовская (Коммунистическая): она вела от пристани и железной дороги к старой базарной площади, которая была на месте детской больницы и художественного музея.

Когда-то переход был одной из основных артерий города: здесь к причалам ходили люди, а подводы возили грузы в лавки и на базар

Когда-то переход был одной из основных артерий города: здесь к причалам ходили люди, а подводы возили грузы в лавки и на базар

По словам Маргариты Вельдиной, своё значение улица получила из-за того, что железнодорожные пути и переход через них находились с ней на одном уровне, поэтому здесь свободно ходили люди, передвигались подводы с грузами и пассажирами, которые приезжали в строящийся город по реке.

В этой части берега было несколько пристаней, а с пассажирской можно было выйти прямо на Коммунистическую

В этой части берега было несколько пристаней, а с пассажирской можно было выйти прямо на Коммунистическую

Вообще, в этой части Оби до войны было несколько пристаней: дачная, товарная (на которой работали сотни грузчиков — для них построили позже дом на Фабричной) и пассажирская, но Коммунистическая выходила именно на пассажирскую — самую людную. Потому и улица была людной, и вся городская инфраструктура — лавки, гостиницы, ателье, мелкие производства — старались расположиться здесь.

Когда существующий сосновый бор облагородили, то парк получил имя царя Александра III

Когда существующий сосновый бор облагородили, то парк получил имя царя Александра III

Переход век назад тоже был невероятно востребован: помимо пристани он вёл ещё и к единственному в этом районе благоустроенному парку — очень популярному у горожан месту.

— На старых фотографиях ещё видна часть оставшегося бора, который Новосибирск «съел», — за железной дорогой возле Оби. Его называли сад Сосновка, потом обустроили, поставили питейные заведения — стал Александровский сад, — рассказывает Владимир Паршуков. — Люди жили с этой стороны дороги, а ходили туда. По сути Александровский сад был одним из центральных парков Новониколаевска.

После революции парк благоустроили, здесь появились киоски и фонтан, а название сменилось

После революции парк благоустроили, здесь появились киоски и фонтан, а название сменилось

После революции, по указу «нового» правительства, сад был переименован в сад имени Петухова, в 1930-х здесь были танцевальная площадка, летний театр с киноустановкой, фонтан, буфет и киоски, пишет Маргарита Вельдина.

Сейчас много людей одновременно на переходе можно увидеть, только если приходится ждать, пока проедет товарный поезд

Сейчас много людей одновременно на переходе можно увидеть, только если приходится ждать, пока проедет товарный поезд

Переход к этой территории сохранился, по нему и сегодня можно выйти из тихого центра к улице Фабричной, но ни парка, объединявшего городскую застройку и реку, ни прохода к порту уже нет: во время войны эта часть берега Оби оказалась самым подходящим местом для завода «Химпласт», а речпорт стал грузовым. Сейчас переходом пользуются редкие пешеходы и владельцы гаражей у железнодорожных путей.

Отель «Метрополитен» недавно отреставрировали — теперь это, без преувеличения, жемчужина этой части города

Отель «Метрополитен» недавно отреставрировали — теперь это, без преувеличения, жемчужина этой части города

Когда-то улица встречала самыми необходимыми для приезжих зданиями: почтой, телеграфом и отелями. Слева, на Дворцовой, пересекавшей Гудимовскую, рядом с почтой построили «Метрополитен», справа — «Метрополь». «Метрополитен» сохранился: совсем недавно в нём закончилась многолетняя реставрация, и теперь здесь находится офис холдинга «Сибирский антрацит». «Метрополь» на Коммунистической, 8 снесли в 2010 году — сейчас на этом месте строят жилой комплекс, который в честь исторического имени улицы назвали «Гудимовым».

Многоквартирный дом в начале улицы сегодня занимают небольшие офисы

Многоквартирный дом в начале улицы сегодня занимают небольшие офисы

Улица, несомненно, была престижной, селились здесь только зажиточные горожане. Причём это не всегда были отдельные дома: здание на Коммунистической, 13, например, — яркий пример многоквартирного дома начала прошлого века.

Усадьба Когана была когда-то одной из самых богатых на улице — большой и роскошно украшенной

Усадьба Когана была когда-то одной из самых богатых на улице — большой и роскошно украшенной

Но большая часть застройки была всё-таки купеческой. Самым богатым домом была усадьба Арона Когана, которая занимала сразу 4 участка. При этом изначально роскошь расположения и масштабов усадьбы подчёркивала архитектура: классическая, с богатым декором. Сегодня главный дом купца уже не узнать — в 1923 году его надстроили, а декор убрали в угоду наступавшему конструктивизму.

Отельную инфраструктуру на улице дополняли доходные дома — как этот дом мещанки Марии Пятковой: в постояльцах у неё недостатка точно не было

Отельную инфраструктуру на улице дополняли доходные дома — как этот дом мещанки Марии Пятковой: в постояльцах у неё недостатка точно не было

Деревянные купеческие дома иногда строили впритык и разделяли кирпичными брандмауэрами — чтобы не перекинулся в случае чего пожар

Деревянные купеческие дома иногда строили впритык и разделяли кирпичными брандмауэрами — чтобы не перекинулся в случае чего пожар

Улица была преимущественно еврейской: рядом с Коганом дома построили Берко Мирович и Михаил Розенфельд, здесь жил купец Григорий Бейлин, а за Красным проспектом один из самых видных домов улицы (и самый популярный среди сегодняшней молодёжи) построил купец Зейдан.

— Даже если посмотреть комсостав ГПУ НКВД — в руководящих органах было много евреев, — говорит Владимир Паршуков. — Они все жили на той улице, здесь были явочные квартиры, жили те, кто с ними сотрудничал.

Дом на Коммунистической, 16 уже приготовили к реставрации, а соседний, где когда-то было фотоателье, разобрали, чтобы потом собрать заново: в углу стройплощадки высятся груды ещё царских кирпичей

Дом на Коммунистической, 16 уже приготовили к реставрации, а соседний, где когда-то было фотоателье, разобрали, чтобы потом собрать заново: в углу стройплощадки высятся груды ещё царских кирпичей

Дом Ивана Стихина с эркером над входом — единственный, который сохранился в квартале Коммунистической — Советской — Сверлова —Красного проспекта

Дом Ивана Стихина с эркером над входом — единственный, который сохранился в квартале Коммунистической — Советской — Сверлова —Красного проспекта

Это сейчас Коммунистическая — тихий центр, а век назад здесь кипела жизнь, улица была настоящим центром города. В снесённом сегодня здании на Коммунистической, 14 работало фотоателье, соседний дом, как и дом на Коммунистической, 13, был многоквартирным жилым, на углу с улицей Кабинетской (сегодня это Советская) работал мебельщик, рядом находился крупнейший в регионе банк — Сибирский торговый. Сегодня о нём напоминают только ряды узких окошек бизнес-центра на Коммунистической, 35, здание которого буквально выросло из здания банка.

В здании бизнес-центра на Коммунистической, 35 прячется старый банк: его можно угадать по узким окнам в правой части здания

В здании бизнес-центра на Коммунистической, 35 прячется старый банк: его можно угадать по узким окнам в правой части здания

Новые постройки редко вписываются в окружение, но здание биржи на Коммунистической, 27/29 — редкое и удачное исключение

Новые постройки редко вписываются в окружение, но здание биржи на Коммунистической, 27/29 — редкое и удачное исключение

Район ближе к Ипподромской, оврагу и Каменке на тот момент уже считался отдалённым, поэтому во второй половине кварталов между Красным проспектом и Серебренниковской видных особняков не сохранилось.

— В конце улиц, как правило, были хозяйственные и складские помещения, — говорит Владимир Паршуков. — В конце Коммунистической и Свердлова были какие-то сельхоз машины, деревоперерабатывающие производства.

Ресторанно-бутиковый квартал на Красном проспекте — результат объединения разных домов. В первые годы после революции здесь работали типографии

Ресторанно-бутиковый квартал на Красном проспекте — результат объединения разных домов. В первые годы после революции здесь работали типографии

Часть дома купца Зейдана уже много лет находится на реставрации, но внутри бурлит жизнь: сегодня это один из главных тусовочных дворов старого центра

Часть дома купца Зейдана уже много лет находится на реставрации, но внутри бурлит жизнь: сегодня это один из главных тусовочных дворов старого центра

Жемчужинами этой части улицы, конечно, остаются модерновые кирпичные дома купцов Ефремова, Жернаковой и Зейдана с одной стороны и купцов Сурикова и Молчанова — с другой. Влияние купеческой архитектуры отразилось даже на современных постройках: например, одноэтажное здание на Коммунистической, 46/1 имитирует замковый камень окон купеческих особняков.

Некоторые здания в конце улицы пытались подстраивать под купеческую застройку, но исторически она тут уже заканчивалась: здесь было больше хозяйственных и производственных построек

Некоторые здания в конце улицы пытались подстраивать под купеческую застройку, но исторически она тут уже заканчивалась: здесь было больше хозяйственных и производственных построек

И Владимир Паршуков, и Маргарита Вельдина отмечают, что сегодня к улице Коммунистической и окружающему её району возвращается былой престиж: здесь строят дорогие дома, вроде Rich House, появившегося на месте дома Льва Лапшина, и квартала Milk House.

Сегодня проход с Коммунистической на Фабричную популярностью не пользуется: людям просто незачем туда ходить. Но общественная зона на Фабричной развивается, а в планах есть и жилая застройка

Сегодня проход с Коммунистической на Фабричную популярностью не пользуется: людям просто незачем туда ходить. Но общественная зона на Фабричной развивается, а в планах есть и жилая застройка

Когда-то, возможно, эта территория снова станет популярной

Когда-то, возможно, эта территория снова станет популярной

Фабричная, где, казалось бы, нечего делать тем, кто на ней не работает, тоже в последние годы ожила: здесь развиваются популярные в Москве лофты.

— Сегодня улица Фабричная постепенно превращается в общественно-деловую зону, по проекту планировки там предполагается и жилищное строительство, — говорит Владимир Паршуков. — Когда-нибудь та же набережная появится, она ведь уже готова: причальные стенки бетонные — та же набережная. Продолжение будет, не знаю, при чьей жизни, но планы есть.

Если вам интересна история городских улиц, почитайте про соседнюю улицу Урицкого: когда-то на ней селились рабочие, а потом — высокие советские чины.

А если хочется задачку посложнее, то попробуйте пройти наш тест о том, что было на знакомых вам местах век назад.

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