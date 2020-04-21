Рекомендации меняются каждую неделю: чем лечат коронавирус в России сегодня

С тех пор как медики Китая сообщили о новой коронавирусной инфекции, прошло почти четыре месяца. За это время медики и ученые успели узнать о новой болезни много новых фактов — как о способах заражения, так и о возможностях лечения инфекции. Мы поговорили с экспертами и собрали в одном материале всё, что известно о коронавирусе в данный момент.
Думали, что пройдет само
Главное изменение за последний месяц произошло как раз в методах лечения. Если раньше врачи считали, что легкое течение заболевания можно не лечить вообще — само пройдет, то сейчас ситуация изменилась.
— Болезнь может сначала протекать в легкой форме, но затем, когда нарастает поражение легких, прогрессировать достаточно быстро. Минздрав опубликовал рекомендации о лечении ОРВИ в период эпидемии. Главная их суть — раннее начало лечения. То есть начать нужно как можно раньше, чтобы мы не допустили негативный вариант развития заболевания. Легкие формы рекомендуется лечить препаратами группы хлорохина, — объясняет заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии Владимир Чуланов.
Хлорохин и гидроксихлорохин обычно используют для лечения малярии, волчанки и артритов. Эти препараты предотвращают воспаление, мешают вирусу размножаться, подавляют его способность к разрушению клеток. Еще один противомалярийный препарат, применяемый при лечении коронавируса, — мефлохин. Однако его используют мало и только в случаях, когда гидроксихлорохин недоступен.
Прежде основным поводом для анализа на COVID-19 был эпиданамнез. То есть в первую очередь врачи узнавали, не ездил ли пациент в другие страны, не контактировал ли с людьми, у которых коронавирус уже подтвержден. Согласно последним рекомендациям Минздрава, подозрительным на коронавирус считается каждый случай проявления симптомов, свойственных коронавирусной инфекции, если нет уверенности, что причина кроется в чем-то ином.
Симптомов нет у каждого третьего
Основными симптомами коронавирусной инфекции остаются высокая температура, кашель и одышка. Кроме них — различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит, диарея, утрата обоняния и даже галлюцинации. Но все это — не уникальные симптомы. Например, обоняние и вкус можно временно утратить и при гриппе, а галлюцинации могут стать следствием интоксикации, которая характерна для случаев тяжелого течения заболевания.
При этом оказалось, что немало пациентов может переносить болезнь бессимптомно — по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день таковых в России около 40 процентов. Но даже у тех, у кого видимых симптомов нет, обнаруживают поражение легких. Такие данные опубликовали японские ученые по результатам исследования пассажиров на круизном лайнере Diamond Princess. На снимках КТ некоторые участки легких выглядели помутневшим, врачи называют это «эффект матового стекла».
— Это исследование показало, что даже у людей, которые не замечают недомогания, может развиваться пневмония в легкой форме — о ней и говорят видимые на снимках изменения. Пока результатов повторных исследований нет, но очевидно, что это временные изменения — после того как человек выздоровеет, они исчезнут, — объяснил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
При этом, по данным ВОЗ, заразиться коронавирусом можно и от человека, у которого нет или практически нет симптомов инфекции. Хотя в этом случае риск будет меньше, чем при видимом течении заболевания.
Новые лекарства раз в неделю
Рекомендации Минздрава, к слову, обновляются регулярно — каждую неделю. В них появляются новые схемы лечения и новые препараты. Сейчас есть всего пять рекомендуемых схем для разных форм течения болезни.
— В начале считали, что легкие формы можно не лечить вообще или лечить интерферонами. Сейчас и легкие формы рекомендуется лечить препаратами группы хлорохина. Стали использовать особенные препараты для подавления иммунитета при тяжелых формах: оказалось, что может быть активная реакция иммунной системы, которая может повреждать легкие. Увидели, что комбинация гидроксихлорохина с антибиотиком азитромицином хорошо себя показала, поэтому ее вводят в рекомендации для средне-тяжелых и тяжелых форм, — рассказал Владимир Чуланов.
Азитромицин — препарат известный и широко применяется, в том числе при лечении пневмоний, так что тут ничего особенного нет. Еще одно лекарство, которое используют для лечения пациентов с коронавирусом — комбинированный препарат лопинавир+ритонавир. Обычно он применяется при ВИЧ-инфекции для подавления ее протеазы (особого фермента), но исследования показали, что точно так же он может влиять на коронавирус. Однако Минздрав уточняет, что использование этого препарата рекомендовано, только если нельзя использовать противомалярийные. Считается, что они более эффективны.
В Москве сотрудники клинического комитета по COVID-19 также предложили переливание донорской плазмы крови с антителами на новую коронавирусную инфекцию, назвав этот метод одним из наиболее эффективных для лечения инфекции в отсутствие вакцины. Но в рекомендациях Минздрава его пока нет.
— Работа ведётся, в настоящее время проанализировано порядка 200 сывороток от переболевших COVID-19 на наличие антител, нейтрализующих вирус. Этот опыт показывает, что только 30% переболевших имеют такую сыворотку, которую можно использовать для лечения тяжелобольных, то есть титров присутствующих там антител вполне достаточно. Остальные две трети для этого непригодны, — заявил во время совещания 20 апреля директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Лечение может меняться по мере изменения симптомов. Если болезнь переносится легко — пациента могут оставить дома. Но даже в этом случае назначать лечение должен врач, поскольку без правильно подобранных препаратов инфекция может быстро развиться в тяжелую форму. Кроме того, действующие препараты имеют массу побочных эффектов и противопоказаний.
Еще одна новинка у медиков — тест, который определяет антитела. Он уже начал поступать к практикам. Как объяснил эпидемиолог, это поможет поставить диагноз в тех случаях, когда вирус уже «ушел» и не обнаруживается в мазках. При этом человек может оставаться в тяжелом состоянии, и нужно определить причину этого. В дальнейшем это поможет определять уровень иммунитета человека.
Средство для профилактики только одно
Идеальная профилактика любого вируса — вакцинация, но, поскольку вакцины пока нет, главной задачей остается снизить тяжесть течения заболевания.
— По международному опыту стало понятно, что препарат гидроксихлорохин можно использовать для профилактики тяжелых форм. Например, если врач был в контакте с пациентом без средств индивидуальной защиты — так случилось — можно использовать этот препарат, но в другой дозировке, в другом режиме приема для профилактики. Он в таком случае применяется не каждый день, как при лечении, а раз в неделю. Даже если заражение произойдет, то инфекция будет протекать в легкой форме, — объясняет заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии Владимир Чуланов.
Сам препарат хоть и продается в аптеках, но он рецептурный, токсичный и имеет много побочных эффектов, поэтому самостоятельно его применять нельзя. А еще сейчас его практически невозможно купить из-за того, что он в первую очередь распределяется по больницам.
Так что для профилактики заражения остаются все те же рекомендации: мыть руки, чихать в локоть, носить маски и всё подряд дезинфицировать, используя либо специальные средства, либо спиртовой раствор не меньше 70%. Насчет водки специально никто исследований не проводил, но потенциально полностью убить вирус она не сможет. А вот чеснок, лимон и имбирь совершенно точно не влияют на возможность заразиться. После того как их раскупили в магазинах, об этом даже заявил в интервью советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.