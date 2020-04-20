Автомобили в России дорожают непрерывно и по несколько раз в год, но в последнее время рост цен был менее явным: столь значительных скачков на коротком промежутке не было с начала 2015 года.



Так, например, Lada Vesta стоит сейчас от 637 тысяч рублей против 514 тысяч рублей в декабре 2015 года. Hyundai Solaris второго поколения в момент выхода на рынок в 2016 году стоил менее 600 тысяч рублей, сейчас — 756 тысяч и более. А Lada Granta, которая задаёт минимальную планку цен на российском рынке, подорожала с 2015 года в базовой версии с 312 тысяч до 461 тысячи.



Опрошенные нами представители автобизнеса считают, что нынешнее повышение — не последнее, поскольку оно не отыгрывает полностью роста курсов валют. Они подчёркивают, что никакой «жадности» в таком повышении цен нет: в условиях резкого падения спроса большинство марок предпочло бы радикально снизить цены, но объективные факторы не позволяют сделать это.



А падение спроса ожидается катастрофическое. После успешного марта в апреле он бы упал в любом случае из-за роста цен, но окончательно его добило закрытие автосалонов. С первой трети апреля в ряде регионов начали открываться шоурумы, но ажиотажа не наблюдается. Онлайн-продажа машин, которую начали развивать многие дилерские центры, также пока находится в зачаточном состоянии. Ожидается, что апрель 2020 года станет худшим месяцем для российского авторынка за годы.