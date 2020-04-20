Продажи автомобилей в первой половине апреля почти остановились, однако цены на них продолжили расти устрашающими темпами. С окончанием пандемии (мы верим, что она конечна) нас ждёт совсем другая реальность и совсем другие цены на машины. И о тенденции можно судить уже сейчас.
Пока главным мотиватором подорожания остаётся подешевевший рубль: несмотря на некоторое восстановление, за время «нефтяных войн» он упал на 20% (относительно январского курса). Это произошло на фоне резкого удешевления нефти.
Автопроизводители отреагировали не сразу, но уже с середины марта началась волна подорожания, и ко второй половине апреля прайс-листы изменили все значимые для авторынка марки.
Таких скачков в ценах в абсолютном выражении не было уже давно. Например, седаны Citroen C4 подорожали на 50–70 тысяч рублей, а кроссоверы C5 Aircross — на сумму до 100 тысяч. У родственной марки Peugeot некоторые кроссоверы прибавили и вовсе под 300 тысяч рублей (по данным агентства «Автостат»). SKODA Kodiaq в некоторых версиях нарастила прайсы на суммы более 100 тысяч, а Mazda CX-5 — до 46 тысяч.
У Toyota подорожал практически весь модельный ряд: так, Camry питерской сборки прибавила около 50 тысяч рублей, Land Cruiser — до 100 тысяч, а его брат Prado — до 130 тысяч.
Ощутимо подорожали Nissan, например, некоторые комплектации кроссовера Qashqai стали на 70 тысяч дороже, у X-Trail ряд версий прибавил более 100 тысяч рублей, а Murano — более 200 тысяч. На сумму до 45 тысяч прибавил «УАЗ-Патриот».
Несколько меньше в абсолюте подорожали модели, когда-то считавшиеся бюджетными. Так, прайс на Solaris подрос на 6 тысяч рублей, Lada Vesta и Chevrolet Niva — на 7 тысяч, на 9 тысяч — Renault Logan, на 10 тысяч — KIA Rio, Renault Arkana в разных версиях стоит теперь на 9–30 тысяч больше.
Автомобили в России дорожают непрерывно и по несколько раз в год, но в последнее время рост цен был менее явным: столь значительных скачков на коротком промежутке не было с начала 2015 года.
Так, например, Lada Vesta стоит сейчас от 637 тысяч рублей против 514 тысяч рублей в декабре 2015 года. Hyundai Solaris второго поколения в момент выхода на рынок в 2016 году стоил менее 600 тысяч рублей, сейчас — 756 тысяч и более. А Lada Granta, которая задаёт минимальную планку цен на российском рынке, подорожала с 2015 года в базовой версии с 312 тысяч до 461 тысячи.
Опрошенные нами представители автобизнеса считают, что нынешнее повышение — не последнее, поскольку оно не отыгрывает полностью роста курсов валют. Они подчёркивают, что никакой «жадности» в таком повышении цен нет: в условиях резкого падения спроса большинство марок предпочло бы радикально снизить цены, но объективные факторы не позволяют сделать это.
А падение спроса ожидается катастрофическое. После успешного марта в апреле он бы упал в любом случае из-за роста цен, но окончательно его добило закрытие автосалонов. С первой трети апреля в ряде регионов начали открываться шоурумы, но ажиотажа не наблюдается. Онлайн-продажа машин, которую начали развивать многие дилерские центры, также пока находится в зачаточном состоянии. Ожидается, что апрель 2020 года станет худшим месяцем для российского авторынка за годы.
Сами представители автобизнеса называют ситуацию идеальным штормом, при этом считают, что сильные игроки выживут, потому что потребность в автомобилях и их обслуживании сохранится. Но сокращение персонала, закрытие автоцентров и массовый уход из России брендов многие считают вполне вероятными.
Дополнительные сложности для автобизнеса создала остановка производств, которая началась ещё до введения нерабочего месяца, когда заводы Volkswagen и SKODA встали из-за нехватки запасных частей. В последующем закрылись и остальные производства, но с середины апреля некоторые начали возвращаться к работе, например АВТОВАЗ. С этой недели возобновляет работу в одну смену завод Hyundai под Питером, c 27 апреля — калужский завод Volkswagen. Ряд местных производств всё ещё стоит на паузе, например Renault, Nissan и Toyota.
Российскому автопрому мешали и простои европейских и китайских заводов. Хотя автопром оживает по всему миру, дефицит отдельных компонентов считается вполне вероятным. Кроме того, предприятия должны соблюдать меры безопасности, что также снижает производительность.
Но в дилерской среде не ждут как такового дефицита автомобилей, подчёркивая, что для дефицита нужен высокий спрос, а он, судя по всему, восстановится ещё не скоро.
Как изменилась ваша «автомобильная стратегия» за последние недели?
Внимание покупателей всё больше фокусируется на рынке вторичных автомобилей, где наблюдаются сильные ценовые колебания: часть продавцов поднимает стоимость вслед за удорожанием новых машин, другие же, напротив, снижают её из-за упавшего спроса.
Для сравнения, за нынешнюю цену базовой Lada Granta есть большой выбор нестарых машин с автоматом. А за цену самого доступного «УАЗ-Патриот» с автоматом можно найти вполне ещё живой внедорожник вроде Toyota Land Cruiser.