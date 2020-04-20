«Всех не удержишь»: репортаж по жаркому гуляющему Новосибирску

Возле баров, где раньше в такую погоду на летней веранде можно было выпить прохладный напиток на любой вкус и градус, теперь кучкуются студенты и подростки. К толпе молодёжи подбегает девушка в коротких шортах, зажимает каждого в объятия.

— А ты чего дистанцию не соблюдаешь? — с полушутливым наездом делает ей замечание товарищ.

— А ты чего по улице гуляешь? — парирует в ответ девушка. Все смеются.