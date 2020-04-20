«Всех не удержишь»: репортаж по жаркому гуляющему Новосибирску

В этот понедельник, 20 апреля, в Новосибирск пришла долгожданная жара — в такую погоду действительно тяжело сидеть дома и честно выполнять указ губернатора о режиме самоизоляции. Ещё несколько дней назад центр казался неприлично пустым. В этот рабочий понедельник город на улицу хлынули соскучившиеся по солнышку сибиряки, на радостях забывшие и про опасность коронавируса, и о том, что за прогулки по городу теперь могут оштрафовать любого. Корреспонденты НГС прогулялись по Новосибирску и поговорили с прохожими о том, можно ли строить планы на лето, когда ситуация в стране постоянно меняется, и что надо сказать полицейскому, чтобы он не стал выписывать протокол (у многих есть целый план на этот случай). Подробности — в репортаже Алёны Истоминой.
Середина рабочего дня. В Первомайском сквере уже многолюдно. На скамейках без лишней скромности зажимаются влюблённые парочки, оголившиеся до платьев и коротких юбок девушки пополняют свой архив селфи для Инстаграма.
Возле баров, где раньше в такую погоду на летней веранде можно было выпить прохладный напиток на любой вкус и градус, теперь кучкуются студенты и подростки. К толпе молодёжи подбегает девушка в коротких шортах, зажимает каждого в объятия.
— А ты чего дистанцию не соблюдаешь? — с полушутливым наездом делает ей замечание товарищ.
— А ты чего по улице гуляешь? — парирует в ответ девушка. Все смеются.
Возле Оперного театра толкаются школьники, катаются на велосипедах и скейтбордах.
— Я вот специально приехала в центр. Люблю это место, — рассказывает одиннадцатиклассница Ольга. — Не было бы вот этой всей ерунды с вирусом, мы бы пошли в более людные места. Например, в торговые центры. Сейчас что делать? Дома сидеть, к экзаменам готовиться. Вообще я мечтала этим летом попутешествовать. Возможно, в Казахстан.
Люди постарше проходят торопливым шагом, сразу видно, что они не просто прогуливаются. Горожан в масках уже почти не встретишь. Кажется, что это мода ушла где-то с неделю назад. По крайней мере в Новосибирске.
— Мы с работы идём, — объясняет сибирячка Юлия. — Такой график, а погода хорошая. Если бы не вирус, то столько всего можно было бы придумать на лето! Я с документами работаю, поэтому мне неудобно будет на удалёнке. Мы вот сейчас прогуливаемся. Пользуемся случаем, пользуемся хорошей погодой. Если бы у нас была дача, то мы бы уехали на дачу и там самоизолировались. А так как дачи нет, то в обычном режиме работаем, ничего не поменялось. Вот только прогулок меньше стало, не хотелось бы штраф платить. Пока с работы и на работу идёшь — можно погулять и насладиться такой замечательной погодой.
— У нас и справки с работы есть, — торопливо достаёт бумажку из кармана её спутник Юрий. — Мы чисты перед законом.
— Мы идём из университета, — рассказывает студент Влад. — А так вообще дома сидим. А как не соблюдать самоизоляцию, если всё закрыто? Никуда не выберешься. Планы на лето — сидеть и плакать, потому что нет работы. Сессия опять же, безработица. Потому что все без денег сейчас остались. Нет ни работы, ничего. Надеюсь, что введут режим карантина. Непонятно вообще, что будет дальше. Я вообще хотел путешествовать.
— У меня было запланировано путешествие, я хотела умотать отсюда, — вздыхает сотрудница сферы красоты Марина. — А сейчас остаётся только сидеть на лавочке и плакать. Веселимся как можем. И полицейских не боимся.
— Да они не имеют право нас штрафовать, — вступает в разговор SMM-менеджер Кристина. — Люди не осведомлены о законах, и у нас в стране сейчас даже не чрезвычайная ситуация. Если они берут штрафы, то должны полагать, что люди сидят дома, и коммунальные услуги должны оплачиваться государством. А это государством не оплачивается. Они не имеют право штрафовать.
— Да и бог с ними, мы сейчас всё равно свалим из города. У нас дача есть.
— Гуляем, наслаждаемся хорошей погодой, — улыбается студентка Соня. — А что ещё делать? Штрафов за нарушение самоизоляции не боимся. Если подойдут — скажу, что мы домой идём. Или из магазина. О! Мы домой идём из магазина. Как ещё отмазаться? Других вариантов у нас нет. Вообще у меня были планы на это лето. Я должна была в Америку улететь по программе. Но всё накрылось медным тазом. Сейчас буду дома сидеть, выполнять домашку. Всё накрылось, поэтому планов никаких не строим. Выбираемся не так часто. Выходим из дома раз в неделю. А так мы дома сидим, всё-таки карантин.
— Сейчас отдыхаю, друзей жду, — объясняет повар Дмитрий. — А вообще я не местный. Ни там, ни здесь. (Не боитесь, что вас остановят полицейские так как вы отошли от дома больше чем на сто метров? — А. И.). Я как минимум на четыре тысячи километра от дома нахожусь, так что не страшно. Да у меня вообще никак не изменилась жизнь от всего этого. Пока где-то есть работа, то я буду работать. Вне зависимости от того, карантин, не карантин. Как такового карантина нет. Есть только самоизоляция. Всех не удержишь. По мне этот вирус даже не вирус — это обычная пневмония. Всё. Я ею не болел и слава богу. Я не планирую ничего. Я живу одним днем. Всё просто спонтанно.
— Сегодня второй тёплый день, — поправляет журналиста НГС актриса Карина. — Честно, я не очень боюсь, например, нарушить режим, что меня за это накажут как-то. Боюсь заразиться. А то, что на меня составят протокол... Ну это как типа мама поругает. Ну, и сидеть дома — гуляю, стою в изоляции от людей, потому что ребенок всё равно требует прогулок. Без этого никак. Поэтому пока народу нет, народу мало, хожу гуляю. (В финансовом плане не боитесь не протянуть это лето? - А. И.) Конечно, боимся. Поэтому поджимаемся, ужимаемся. Страшно, конечно. Тем более, когда есть ипотека, есть ребенок, это очень страшно. Ищем какие-то пути, какие-то решения. Пытаемся взять ипотечные каникулы. Страшно, потому что каждый день что-то новое. Муж, можно сказать, что работает. Мы - творческие люди, стараемся как-то хоть где-то поработать. Потому что всё может в любой момент поменяться. Переходим в просторы интернета. Многие вышли на работу, а актеры сидят. И это очень страшно. Но выход находим. Кто-то читает стихи, сказки онлайн, ставит спектакли онлайн. У меня муж сейчас в «Бродячей собаке» вместе с другими актёрами собирается, они играют спектакли, собирают читки, стихи читают. А у меня на самом деле карантин начался девять месяцев назад, до сих пор нахожусь в самоизоляции. У меня ничего не поменялось.
— Мы с подругой гуляем, сейчас на работу пойдём, — пожимает плечами сотрудник АЗС Андрей. — Не было бы карантина — я бы махнул на дачу. А сейчас не могу уехать, потому что работа. Смену взял рабочую, чтобы дома тупо не торчать, хоть как-то развеяться. Не было бы карантина — я бы не брал этот рабочий день, а отдыхал на даче. Сейчас-то погулять можно только на балконе дома. А так... Да, есть страх, что могут остановить полицейские. В центре не погуляешь, только если справка с работы есть. А так во дворе с собакой, чтобы не штрафанули. Это единственное. Больше вариантов нет. И также вируса этого боюсь.
На улицах Новосибирска среди множества куда-то спешащих людей немало пожилых. Журналисты НГС решили узнать у них, почему им не сидится дома, куда они идут и боятся ли заболеть. Вышло любопытно.