Повар с пакетами: как выживает закрытый общепит и кем пошли работать официанты

Новосибирские рестораторы поняли, что нынешняя ситуация, похоже, надолго, и пытаются освоиться в новой реальности. Единственным способом продать что-то клиентам стала доставка. Казалось бы, в этой сфере давно работают крупные игроки с большим опытом — прежде всего «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Однако не всем нравятся условия этих гигантов. Рестораторам остается только создавать собственные службы с нуля. Как у них это получается — в обзоре Стаса Соколова.



Повар с пакетами



По улице Ленина идет Руслан Коробов — наверное, самый известный новосибирский шеф-повар (если вообще можно говорить о какой-то известности людей таких профессий в провинции). В руках коробка с пиццей и пакет, в котором контейнеры с готовыми блюдами. В этом году Коробов запустил собственный небольшой проект «Коробок», но, как и многие заведения общепита, он был закрыт в конце марта. Теперь еду из гастропаба носят клиентам на дом или в офис. Иногда это делает сам Руслан — лишних рук сейчас нет.

