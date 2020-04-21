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Suzuki Grand Vitara<br>

Suzuki Grand Vitara

Возраст 10 лет является для автомобилей важным рубежом — это и психологическая планка, и определенное старение узлов и агрегатов авто. Кто-то никогда не купит себе 10-летнюю машину уже из принципа, но многие вынуждены искать компромисс между возрастом, ценой и техническим состоянием. На вторичке достаточно вариантов подобных авто, которые находятся еще во вполне приличном состоянии — подробнее в обзоре НГС.

Ford Focus

Ford Focus<br>

Ford Focus

Ford Focus 2010 года выпуска в кузове седан предлагается за 360 000 рублей — пробег у автомобиля 190 тысяч километров, 4 владельца по ПТС. 1,6-литровый 100-сильный двигатель, автомат, передний привод. Хорошая комплектация: подогрев сидений, мультируль, климат-контроль, электрообогрев лобового стекла, аудиосистема, сигнализация с обратной связью. Владелец уточняет, что «двигатель не дымит, масло не жрет, коробка в норме, по ходовке норм». Возможен хороший торг. Еще варианты 10-летних «Фокусов» смотрите здесь.

Honda Fit

Honda Fit

Honda Fit

Если не смущает правый руль — пожалуйста, Honda Fit второго поколения. Пробег 114 тысяч километров, 1,3-литровый 99-сильный двигатель, передний привод, вариаторная коробка передач. Владелец пишет, что был у машины третьим, и уточняет, что «все расходники и масла менял вовремя, АКПП — замена масла была 1,5 тысячи км назад». Причина продажи — автомобиль стал маленьким для семьи. Из недостатков — небольшие потертости по кузову. Цена — 417 000 рублей. Еще больше Fit второго поколения вы можете увидеть здесь.

Mazda 6

Mazda 6

Mazda 6

Симпатичная Mazda 6 с пробегом 150 тысяч километров предлагается за 555 000 рублей. 2-литровый 147-сильный двигатель, передний привод, автомат. Продавец обещает отличное состояние авто и уточняет, что «произведена химчистка салона, бережная эксплуатация, автомобиль полностью обслужен». Машина интересна своей богатой комплектацией: подогрев сидений, кожаный мультируль, климат-контроль, круиз, датчики дождя и света, 6 подушек безопасности, система стабилизации. Другие варианты Mazda 6 можно посмотреть тут.

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata 2010 года смотрится современно и солидно — чем не вариант? 112 тысяч километров пробега, 2,4-литровый 178-сильный двигатель, передний привод, автомат. Сообщается, что у машины был всего один собственник, «бережное и аккуратное использование за весь период эксплуатации, хорошее техническое состояние». Автомобиль продает официальный дилер, он предлагает возможность тест-драйва. Хорошее оснащение: кожаный салон, климат, система «старт-стоп», система стабилизации, подогрев сидений. Стоимость — 590 000 рублей. Еще варианты Hyundai Sonata смотрите здесь.

Suzuki Grand Vitara

Suzuki Grand Vitara<br>

Suzuki Grand Vitara

Вполне доступный кроссовер Suzuki Grand Vitara — например этот, за 750 000 рублей с пробегом 128 тысяч километров. 2,4-литровый двигатель, полный привод, автоматическая коробка. По ПТС было 4 владельца, продавец уточняет, что «авто дилерский, в машине не курили, машина вся в родной краске, не Москва, не Питер». Комплектация топовая: кожаный салон, люк, подогрев сидений, мультимедийная система, навигация, климат. Все варианты 10-летних Suzuki Grand Vitara вы можете увидеть тут.

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    Авто с пробегомFordMazda
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