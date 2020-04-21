Возраст 10 лет является для автомобилей важным рубежом — это и психологическая планка, и определенное старение узлов и агрегатов авто. Кто-то никогда не купит себе 10-летнюю машину уже из принципа, но многие вынуждены искать компромисс между возрастом, ценой и техническим состоянием. На вторичке достаточно вариантов подобных авто, которые находятся еще во вполне приличном состоянии — подробнее в обзоре НГС.
Ford Focus
Ford Focus 2010 года выпуска в кузове седан предлагается за
Honda Fit
Если не смущает правый руль — пожалуйста, Honda Fit второго поколения. Пробег 114 тысяч километров, 1,3-литровый 99-сильный двигатель, передний привод, вариаторная коробка передач. Владелец пишет, что был у машины третьим, и уточняет, что «все расходники и масла менял вовремя, АКПП — замена масла была 1,5 тысячи км назад». Причина продажи — автомобиль стал маленьким для семьи. Из недостатков — небольшие потертости по кузову. Цена — 417 000 рублей. Еще больше Fit второго поколения вы можете увидеть здесь.
Mazda 6
Симпатичная Mazda 6 с пробегом 150 тысяч километров предлагается за 555 000 рублей. 2-литровый 147-сильный двигатель, передний привод, автомат. Продавец обещает отличное состояние авто и уточняет, что «произведена химчистка салона, бережная эксплуатация, автомобиль полностью обслужен». Машина интересна своей богатой комплектацией: подогрев сидений, кожаный мультируль, климат-контроль, круиз, датчики дождя и света, 6 подушек безопасности, система стабилизации. Другие варианты Mazda 6 можно посмотреть тут.
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata 2010 года смотрится современно и солидно — чем не вариант? 112 тысяч километров пробега, 2,4-литровый 178-сильный двигатель, передний привод, автомат. Сообщается, что у машины был всего один собственник, «бережное и аккуратное использование за весь период эксплуатации, хорошее техническое состояние». Автомобиль продает официальный дилер, он предлагает возможность тест-драйва. Хорошее оснащение: кожаный салон, климат, система «старт-стоп», система стабилизации, подогрев сидений. Стоимость — 590 000 рублей. Еще варианты Hyundai Sonata смотрите здесь.
Suzuki Grand Vitara
Вполне доступный кроссовер Suzuki Grand Vitara — например этот, за 750 000 рублей с пробегом 128 тысяч километров. 2,4-литровый двигатель, полный привод, автоматическая коробка. По ПТС было 4 владельца, продавец уточняет, что «авто дилерский, в машине не курили, машина вся в родной краске, не Москва, не Питер». Комплектация топовая: кожаный салон, люк, подогрев сидений, мультимедийная система, навигация, климат. Все варианты 10-летних Suzuki Grand Vitara вы можете увидеть тут.
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