Возраст 10 лет является для автомобилей важным рубежом — это и психологическая планка, и определенное старение узлов и агрегатов авто. Кто-то никогда не купит себе 10-летнюю машину уже из принципа, но многие вынуждены искать компромисс между возрастом, ценой и техническим состоянием. На вторичке достаточно вариантов подобных авто, которые находятся еще во вполне приличном состоянии — подробнее в обзоре НГС.

Ford Focus

