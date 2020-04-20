Кому положены путинские 5000 рублей на детей и как их получить — объясняем в карточках

1
Кому положена выплата в размере 5 тысяч рублей?
Выплата положена семьям с детьми до трех лет, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Такая поддержка предоставляется гражданам РФ, проживающим на территории страны.
2
Выплата 5 тысяч рублей положена на каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок до трех лет, выплачивается 5 тысяч рублей в месяц, если два — 10 тысяч рублей в месяц и так далее.
3
Может ли семья претендовать на выплату, если материнский капитал уже потрачен?
Да. Право на ежемесячную выплату напрямую связано с правом на материнский капитал, даже если средства по нему уже израсходованы. Второе важное условие — чтобы в семье был ребенок, которому до 1 июля 2020 еще не исполнится трех лет. Уточнить, кто имеет право на материнский капитал, можно на сайте Пенсионного фонда.
4
Можно ли получить выплату без сертификата, если право на него есть, но он ещё не оформлен?
Да, можно. Факт наличия или отсутствия у родителя государственного сертификата на маткапитал не влияет на возможность получения им этой ежемесячной выплаты. Если вы еще не оформили сертификат на материнский капитал, но право на него есть, вы можете подать заявление на эту выплату. Специалисты Пенсионного фонда самостоятельно оформят сертификат одновременно с рассмотрением заявления и принятием решения о назначении ежемесячной выплаты.
5
Распространяется ли мера на детей, которым уже исполнилось 3 года?
Указу президента РФ от 7 апреля 2020 года говорит о том, что выплата положена на детей, до трех лет, в том числе на тех, которым исполнится 3 года в апреле-июне 2020 года. Если в апреле ребёнку исполняется 3 года, выплата будет произведена за апрель, в мае — за апрель и май и так далее.
6
Если ребенок родился в конце июня, можно ли получить выплату за июнь?
Да, можно. Право на ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенок родится 30 июня текущего года, то семья получит право на ежемесячную выплату. Если же это случится на день позже, то есть 1 июля, то семья получит право на материнский капитал, но без дополнительной выплаты.
7
Из каких средств идет выплата? Из средств материнского капитала?
Ежемесячная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи и не уменьшает размер материнского капитала.
8
Зависит ли выплата от доходов семьи?
Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы или получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. При этом никакие критерии нуждаемости, как, например, при установлении ежемесячной выплаты из средств материнского капитала, при определении права не применяются.
9
Как подать заявление на выплату?
Чтобы получить средства, нужно подать заявление в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда или портале на госуслуг. Никаких дополнительных документов предоставлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.
Инструкцию по заполнению заявлений можно найти на сайте ПФР в разделе «Получателям МСК», а также на официальных страницах отделения ПФР по Новосибирской области в социальных сетях.
10
Можно ли подать заявление лично в ПФР?
Да, заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда. Но сейчас, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции, органы ПФР ведут прием граждан в клиентских службах только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через сайт ПФР (сервис доступен без регистрации), а также по «горячему» телефонному номеру новосибирского отделения ПФР 229–19–49 либо по телефонам управлений ПФР, которые можно найти на его сайте.
11
Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки?
Да, можно. В отношении выплаты действует экстерриториальный способ обращения, то есть можно обратиться в любой территориальный орган ПФР (по месту жительства, пребывания, фактического проживания). Заявление также может подать законный представитель.
12
До какого числа можно подать заявление на выплату 5 тысяч рублей?
В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения за средствами. Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября 2020 года и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права. В том случае, если семья подаст заявление с июня по октябрь, она получит данную выплату единой суммой сразу за 3 месяца (с учетом каждого ребенка).
13
Как долго будет выплачиваться ежемесячная выплата?
Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче заявления после 30 июня денежные средства выплатят единовременно за весь период.
14
В семье двое детей в возрасте до трех лет. Нужно ли писать заявление на каждого ребенка?
Нет, если в семье двое и более детей в возрасте до трех лет, то для получения за каждого из них ежемесячной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.
15
Как можно узнать, назначена выплата или нет?
Если заявление подано через личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг, то уведомление о статусе рассмотрения заявления появится там же. Чтобы уведомление пришло автоматически, необходимо убедиться, что в вашем личном кабинете настроена подписка на уведомления. Для этого нужно зайти в личный кабинет, далее выбрать «Профиль пользователя» и поставить галочку в поле «Хочу получать уведомления о ходе предоставления запрошенных услуг».
Если же заявление было подано лично в клиентской службе ПФР, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. При этом узнать о принятом положительном решении можно и самостоятельно, позвонив по телефону в орган ПФР, где было подано заявление.
В случае отказа заявителю направят уведомление с обоснованием такого решения.
16
На что важно обратить внимание при подаче заявления?
Заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал. Например, если заявление подал отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено. Выплата будет оформлена после подачи заявления матерью (из её личного кабинета на сайте ПФР или портале госуслуг).
В заявлении необходимо указать данные банковского счета владельца сертификата на материнский капитал. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.
Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:
- При лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка.
- В случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату.
- При предоставлении недостоверных сведений.
17
Если заявление одобрили, как получить деньги?
Ежемесячную выплату переводят только на банковский счет заявителя по реквизитам, указанными в заявлении. Из-за угрозы распространения коронавируса доставка через организации почтовой связи исключена, потому что в этом случае происходит личный контакт получателя и доставщика, прокомментировали в новосибирском отделении ПФР.