Кому положены путинские 5000 рублей на детей и как их получить — объясняем в карточках

Чтобы получить средства, нужно подать заявление в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда или портале на госуслуг. Никаких дополнительных документов предоставлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.



Инструкцию по заполнению заявлений можно найти на сайте ПФР в разделе «Получателям МСК», а также на официальных страницах отделения ПФР по Новосибирской области в социальных сетях.

