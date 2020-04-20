— А я сказала, я не поеду никуда!



— Я понимаю, вы настроены категорически…



— Я не поеду!



— … на то, чтобы у вас было всё нормально.



— А у меня всё нормально! Я 14 дней с мужем сидела и лежала на одной койке. Если бы я заболела, я бы заболела в первую очередь!



— Вы понимаете, что большинство случаев, которые сейчас подтверждаются, они идут бессимптомно.



— Да что вы говорите! Вот когда вы опровержения по всему городу напишите… Опровержения!



— Мы никакие опровержения, к сожалению, не напишем…



— Тогда пусть пишет лидер! Тогда пусть пишет Гофман! (Александр Гофман, глава Карасукского района — прим.ред)



— Я вам ещё раз говорю…



— А я сказала! Только попробуйте попытку сделать, я поджигаю дом! Всё!



— Мам, ну ты что, серьезно, что ли? (третий голос за кадром — прим.ред.)



— Смотрите, я включаю газ, беру спички. Я больше говорить не буду!



Во время разговора с журналистом НГС Галина объяснила, что в момент прихода полиции и медиков у неё произошёл нервный срыв:

— Когда мужа изолировали, пока мы ждали результаты этих анализы, они даже ночью, в 11 часов вечера, приезжали к нам домой. Они грозились разбить окна и выломать дверь, меня насильно отправили с детьми в больницу.

