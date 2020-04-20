Жительницу Карасука Галину Гурбанову принудительно положили в больницу. Сначала у её мужа, а затем у неё и её сына, подтвердили коронавирус. Она отказывалась лечь в больницу и грозилась поджечь дом, когда за ней приехали медики. Сейчас видео с этими словами разлетается по соцсетям. Сама Галина объясняет свое поведение тем, что у неё произошел нервный срыв из-за нападок — соседи и другие жители Карасука затравили семью из-за диагноза.
НГС поговорил в прямом эфире Instagram (видео еще доступно) с Галиной. Женщина рассказала, где они могли заразиться, какие симптомы коронавируса она замечала у себя и своих близких, как медики брали анализы на инфекцию, а также в каких условиях её семья находится сейчас.
Как госпитализировали семью
Для того, чтобы госпитализировать в больницу семью Гурбановых, медики привлекли сотрудников полиции — эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе МВД региона:
— Действительно, наши сотрудники выезжали к месту проживания женщины. Вообще, сотрудники оказывают помощь при проведении таких мероприятий, связанных с коронавирусом.
Сейчас видео, снятое в доме семьи, активно распространяется в социальных сетях и мессенджерах. На видеоролике, снятом предположительно дочерью, слышно, как Галина отказывается от госпитализации, угрожая поджогом.
— Я никуда выходить не буду. Если вы начнёте попытки какие-либо… Воздействовать на меня — я поджигаю дом, поджигаю своих детей и выставляю это всё в интернет. Я больше говорить не буду! Сегодня 14 дней, как мой муж приехал, 17 — как он уехал с Москвы, если бы заболела, заболела бы я! У меня сахарный диабет два года! У меня нету иммунитета! Первой была бы я! Я никуда не поеду, детей своих я никуда не пущу!
Далее Галина, по всей видимости, обращается к землякам, которые устроили их семье травлю из-за коронавируса:
— Вы почему так к людям относитесь? Вы послушайте, что говорят! Сказали, мой муж уже умер, в реанимации сдох — откройте интернет! Вы почему доводите людей?! И меня, и детей! Вы всех терроризируете, меня опозорили! Всех опозорили! Вы почему так поступаете?
— Галина Геннадьевна, во-первых, мы такую информацию не давали — о том, что вы заразные и так далее…
— Да? Вот это вы и скажите лидеру [здесь имеется ввиду глава района, который первым обнародовал информацию, что в Карасуке выявлен больной коронавирусом, личные данные заболевшего не указывались — прим.ред.]! Напишите опровержение!
— Это другая структура…
— Вот вы напишите опровержение! Когда придёт результат мой, тогда и будем разговаривать [позже Галина объяснила журналистам, что на тот момент результаты её анализов известны не были, поэтому она отказывалась ложиться в больницу — прим.ред.]! Сейчас я открывать не буду! Тем более, вы пришли в такое время. Время сколько? 11 вечера!
— Полчаса назад вынесли постановление о принудительной изоляции.
— А я сказала, я не поеду никуда!
— Я понимаю, вы настроены категорически…
— Я не поеду!
— … на то, чтобы у вас было всё нормально.
— А у меня всё нормально! Я 14 дней с мужем сидела и лежала на одной койке. Если бы я заболела, я бы заболела в первую очередь!
— Вы понимаете, что большинство случаев, которые сейчас подтверждаются, они идут бессимптомно.
— Да что вы говорите! Вот когда вы опровержения по всему городу напишите… Опровержения!
— Мы никакие опровержения, к сожалению, не напишем…
— Тогда пусть пишет лидер! Тогда пусть пишет Гофман! (Александр Гофман, глава Карасукского района — прим.ред)
— Я вам ещё раз говорю…
— А я сказала! Только попробуйте попытку сделать, я поджигаю дом! Всё!
— Мам, ну ты что, серьезно, что ли? (третий голос за кадром — прим.ред.)
— Смотрите, я включаю газ, беру спички. Я больше говорить не буду!
Во время разговора с журналистом НГС Галина объяснила, что в момент прихода полиции и медиков у неё произошёл нервный срыв:
— Когда мужа изолировали, пока мы ждали результаты этих анализы, они даже ночью, в 11 часов вечера, приезжали к нам домой. Они грозились разбить окна и выломать дверь, меня насильно отправили с детьми в больницу.
Где и как заразились
Глава семьи Гурбановых приехал из Москвы, куда ездил на заработки. Обратно вернулся на поезде. Никаких симптомов ни у него, ни у его родных не было. Предположительно, он заразился либо в столице, либо в дороге — от кого-то из попутчиков.
Первые дни после возвращения супруга члены семьи выходили на улицу, Галина ходила на работу, потом они самоизолоировались. Ни у кого из семьи в течение 14 дней (с 3 по 17 апреля) не было симптомов простудных заболеваний — ни у мужа, ни у неё, ни у детей. Каждый день, по словам Галины, к ним приходил участковый терапевт, он проверял состояние здоровья её супруга, измерял ему температуру. На десятый день после приезда у главы семьи взяли анализы на коронавирус. Положительный результат стал для них неожиданностью.
Об анализах
Глава семьи добровольно отправился на госпитализацию, а Галина вместе с детьми поначалу отказалась ехать в больницу, поскольку ни она, ни дети тестирование на коронавирус не проходили, а течение болезни протекало бессимптомно.
— Я сначала не поверила, что мой муж заражён. От госпитализации отказалась до тех пор, пока у нас не возьмут анализы, пробу не сделают, пока не будут результаты. Решила, что я не выйду из дома, буду сидеть на самоизоляции, — объясняет женщина свой отказ ехать в больницу.
Галина также объяснила, что её супруг соблюдал 14-дневную самоизоляцию.
— Два или три дня после приезда мужа (он ездил в Москву, обратно вернулся на поезде — прим. ред.) выходили из дома, а потом уже сидели на самоизоляции. Хотя никаких симптомов у нас не было. В Карасуке мой муж нигде не работал, потому что он ездил в Москву на заработки. Я в Карасуке занималась шашлычной. Эти несколько дней, когда он только вернулся, я ещё работала, а потом начала соблюдать режим. В шашлычной у нас были маски, антисептик — всё как положено. Ну и было время, когда я вообще не работала, неделю где-то, потом начала работать, но только на вынос. Ко мне люди не заходили, не сидели в помещении, забирали шашлык и уходили. Я работала там одна, в разовых перчатках, — говорит Галина.
О реакции соседей и других жителей Карасука
По словам Галины, момент госпитализации её супруга увидели соседи. Они сняли это на камеру. И после этого на семью Гурбановых начались «атаки в соцсетях» со стороны жителей Карасука.
— Соседи напротив нашего дома снимали нас на камеру, материли нас в трубку, нормально так материли. И это же мгновенно выставили в Интернет. Соседка выставила всё так, что оцепили дом, оцепили улицу, везде кордоны. Просто ужас. По ночам у нас дежурила полиция, — рассказывает Галина. — Нас до такой степени гнобили... Нам угрожали, говорили, что убьют моего мужа, покончат с нами. Всё в таком духе. Информация о нашей заболеваемости вышла, я так думаю, из стен больницы, потому что никто кроме врачей об этом не знал. Как узнали другие люди — мне неведомо, — говорит женщина.
Спустя несколько дней после госпитализации мужчины в больницу увезли и остальных. Сейчас Галина, её муж и двое детей (12-летний сын и 11-летняя дочь) лежат в больнице Карасука — у троих из них подтверждён диагноз «коронавирусная инфекция». У одного ребенка не подтвержден, но он все равно находится в одном помещении с заболевшими родственниками.
— С нами ни один врач не общался. Терапевт общался со мной только через стекло. Тепловизором ни у кого из нас не измеряли температуру. Муж уже три дня лежит: к нему никто не заходит, никто не проверяет ни его температуру, ничего. Детей до сих пор не посмотрел педиатр, — утверждает Галина.
Они вчетвером лежат в одной палате с отдельным выходом на улицу, в одном боксе. Сын Галины отжимается в палате, занимается спортом. По её словам, они заперты, поэтому не могут ни с кем контактировать из персонала.
У Галины сахарный диабет второго типа, она поддерживает здоровье с помощью инсулина. Женщина переживает, что находится в группе риска. По её словам, сегодня ей сообщили, что у неё пневмония.
Что говорят официальные источники
В минздраве Новосибирской области журналисту НГС подтвердили, что в Карасуке сейчас три человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», в том числе один ребёнок.
Информация о принудительной госпитализации появилась сегодня и на сайте Карасукского районного суда.
По данным суда, супруг женщины 4 апреля прибыл из Москвы поездом, после чего находился на самоизоляции. 14 апреля у него взяли материал для исследования на коронавирус, а 17 апреля пришёл положительный результат. Мужчину госпитализировали в Карасукскую центральную больницу в тот же день, однако его супруга вместе с детьми от госпитализации действительно отказалась.
— Уклоняясь от госпитализации, административный ответчик нарушает требования ст.10 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которой граждане обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц. Судом 17 апреля 2020 года принято решение о принудительной госпитализации лиц (супруги и двоих несовершеннолетних детей), контактировавших с больными новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» на 14 календарных дней, — говорится на сайте суда.
О подобной травле НГС рассказывал в марте. Тогда семью из Болотного затравили только из-за того, что к ним приехала дочь-туристка. Врачи незаконно посадили семью на карантин (у семейной пары не был диагностирован коронавирус, у них даже не было риска заразиться им). После этого местные жители начали паниковать и сходить с ума — в чатах WhatsApp и в группах соцсетей, посвящённых городу Болотное, стали распространять личную информацию о семье, и пошли разговоры о выселении их из города.