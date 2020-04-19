Недавно Любовь Нурдинова осуществила свою мечту: впервые за 18 лет вышла из дома. Сделать это раньше мешали 350 килограммов веса: сначала женщина оказалась заперта в квартире, а затем — прикована к кровати. Вес не позволял двигаться и ухаживать за собой. За два месяца женщина похудела вдвое и не собирается останавливаться. Рассказываем вам эту историю.



Любовь Михайловну официально считали одной из самых полных людей в Тюмени: женщина весила 3 центнера и страдала от последней степени ожирения. Проблемы, рассказывает тюменка, начались с детства. По ее мнению, возможная причина — в чужой крови, которую ее матери перелили при родах. Женщина родила двойняшек, которые всю жизнь мучаются от ожирения.

