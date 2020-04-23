Всё про анализы на коронавирус: где сдать, сколько ждать результатов и можно ли скрыть диагноз

1
Какие тест-системы существуют?
Сейчас есть несколько тест-систем: одна из них — на COVID-19 (это название заболевания, которое дала ВОЗ коронавирусной инфекции) — выявляет наличие SARS-CoV-2 (вирус, являющийся возбудителем коронавируса) в биологическом материале человека в инкубационном периоде и активной фазе заболевания. Вторая ищет антитела к коронавирусу и тем самым позволяет выявить людей, которые переболели в лёгкой и бессимптомной форме.
В Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, журналисту НГС пояснили, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» зарегистрировал тест-систему для определения антител к коронавирусу 10 апреля 2020 года. Но в Новосибирской области лабораторные исследования на определение антител ещё не проводятся.
2
Какие лаборатории делают тесты на коронавирус и сколько исследований сделано?
По данным на 20 апреля в Новосибирской области проведено 12 882 лабораторных исследования на COVID-2019.
Из них:
1. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» — 4601;
2. ГБУЗ HCO «Городская инфекционная клиническая больница N 1» — 1748;
3. ГБУЗ HCO «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» — 710;
4. ФГБУН «Федеральный Исследовательский Центр Фундаментальной и Трансляционной Медицины» (ФИЦ ФТМ) — 3063;
5. ФГБУН «Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук» (ЦНМТ) — 864;
6. ООО «ИНВИТРО-Сибирь» — 1475;
7. ООО «МБС-Технология» — 90;
8. ЧУ3 «Клиническая больница "РЖД-Медицина г. Новосибирск"» — 331.
То есть в этой статистике учтены только бесплатные тесты, которые эти лаборатории делают для госучреждений. Но сейчас появились и лаборатории в частных клиниках, которые делают тесты платно всем желающим.
Ранее было известно о двух таких частных клиниках — «Центр новых медицинских технологий» и «Медсанчасть-168». Сейчас их список увеличился: теперь платные тесты делают ещё и в «СиблабЛитех» за 2950 рублей с выездом на дом, в самом учреждении тест не делают. Результаты — в течение двух дней, включая день забора.
Кроме того, такие тесты делает клиника «Санитас», но только в Искитиме и в Академгородке, не в Новосибирске. Пациенты должны прийти в клинику сами по предварительной записи, на дом не выезжают. Стоимость анализа 1200 рублей, готовность — 1-2 рабочих дня.
3
Можно ли утаить диагноз при платном тесте?
В Роспотребнадзоре утверждают, что пациенты не смогут скрыть диагноз, и ссылаются на постановление главного санитарного врача от 30 марта 2020 года.
— Лаборатории медицинских организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, проводящие исследования на COVID-19, обязаны в течение двух часов предоставлять сведения о положительных результатах в территориальные органы Роспотребнадзора и ФБУЗ Центры гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ, включая сведения об эпиданамнезе, позволяющие установить круг лиц, контактировавших с больным с целью их изоляции и оперативного тестирования на COVID-19, — пояснили в ведомстве.
4
Как подготовиться к сдаче анализа? Можно пить, есть?
Некоторые новосибирцы, сдавшие анализ на коронавирус, уверяют, что их предупреждали — есть и пить перед тестированием нельзя. Другие говорят, что сдали тест без всякой подготовки — им ничего не говорили, никаких рекомендаций не давали. Как правильно — объяснили в Роспотребнадзоре:
— Ограничения, в том числе по режиму питания, для лиц, у которых отбирается материал для исследований на COVID-19, не предусмотрены.
Иными словами, неважно — поели вы перед сдачей анализа или нет.
5
Через сколько будет готов результат?
В редакцию НГС поступают жалобы, что анализы делают очень долго. Например, Михаил прилетел в Новосибирск из Москвы ещё до того, как решили делать тесты на коронавирус всем прилетевшим из столицы и Санкт-Петербурга — 31 марта. У него в тот же день была температура 37,5 и другие симптомы.
— Скорая, приехавшая в тот же день, тестами не располагала. Врач очень сокрушалась, что людей неправильно ориентируют на горячей линии, что якобы забор может взять скорая помощь, вот они и перенаправили меня в лечебное учреждение по месту жительства, — говорит он.
Михаил живёт на улице 1905 года и относится к поликлинике № 20. 1 апреля к нему пришла медсестра, взяла материалы для анализа на коронавирусную инфекцию, а результаты, по его словам, всё ещё не готовы (прошло почти три недели). Хотя изначально Михаила предупреждали, что результаты будут готовы в течение пяти дней.
И он не один с такой историей. Другой новосибирец рассказал, что 20 марта прилетел из Турции. 30 марта у него взяли анализ на коронавирус. Результата тоже нет. Он живёт в Первомайской районе, в частном секторе. При этом в гостях у него была сестра из другого города, ей сделали тест 29 марта, когда она вернулась. Её результат уже готов — отрицательный.
У новосибирца Николая (имя изменено по его просьбе) взяли тест 6 апреля и тоже сказали, что результаты готовятся в течение трёх дней, а звонят только при положительном. Для успокоения он звонил через неделю, но они так и не были готовы, потому что, как ответили в поликлинике, на тот момент выполнялись анализы за конец марта.
— Сроки проведения исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 лабораториями медицинских организаций, допущенных к проведению исследований, зависят от технологических особенностей проведения ПЦР-исследований, — кратко ответили на вопрос НГС в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.
В Минздраве Новосибирской области также не смогли дать ответ, в течение скольки дней готовятся результаты анализов и почему могут происходить задержки.
Журналист НГС сдала тест, как только появилась возможность делать это платно всем желающим. Рассказываем, как это было. Только, не поверите, результаты её анализов также до сих пор не готовы.