Всё про анализы на коронавирус: где сдать, сколько ждать результатов и можно ли скрыть диагноз

В редакцию НГС поступают жалобы, что анализы делают очень долго. Например, Михаил прилетел в Новосибирск из Москвы ещё до того, как решили делать тесты на коронавирус всем прилетевшим из столицы и Санкт-Петербурга — 31 марта. У него в тот же день была температура 37,5 и другие симптомы.



— Скорая, приехавшая в тот же день, тестами не располагала. Врач очень сокрушалась, что людей неправильно ориентируют на горячей линии, что якобы забор может взять скорая помощь, вот они и перенаправили меня в лечебное учреждение по месту жительства, — говорит он.



Михаил живёт на улице 1905 года и относится к поликлинике № 20. 1 апреля к нему пришла медсестра, взяла материалы для анализа на коронавирусную инфекцию, а результаты, по его словам, всё ещё не готовы (прошло почти три недели). Хотя изначально Михаила предупреждали, что результаты будут готовы в течение пяти дней.

И он не один с такой историей. Другой новосибирец рассказал, что 20 марта прилетел из Турции. 30 марта у него взяли анализ на коронавирус. Результата тоже нет. Он живёт в Первомайской районе, в частном секторе. При этом в гостях у него была сестра из другого города, ей сделали тест 29 марта, когда она вернулась. Её результат уже готов — отрицательный.



У новосибирца Николая (имя изменено по его просьбе) взяли тест 6 апреля и тоже сказали, что результаты готовятся в течение трёх дней, а звонят только при положительном. Для успокоения он звонил через неделю, но они так и не были готовы, потому что, как ответили в поликлинике, на тот момент выполнялись анализы за конец марта.

— Сроки проведения исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 лабораториями медицинских организаций, допущенных к проведению исследований, зависят от технологических особенностей проведения ПЦР-исследований, — кратко ответили на вопрос НГС в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

В Минздраве Новосибирской области также не смогли дать ответ, в течение скольки дней готовятся результаты анализов и почему могут происходить задержки.

Журналист НГС сдала тест, как только появилась возможность делать это платно всем желающим. Рассказываем, как это было. Только, не поверите, результаты её анализов также до сих пор не готовы.