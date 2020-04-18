Ольге Юрьевне (имя изменено по ее просьбе. — Прим. ред.) 60 лет. На прошлой неделе она выписалась из больницы, где три недели лечилась от COVID-19. Болезнь протекала тяжело: высокая температура, которая не сбивалась, двусторонняя пневмония, тяжелые побочные эффекты от лекарств. Ольга Юрьевна рассказала нашим коллегам из E1.RU, как могла заразиться коронавирусом и как на протяжении двух недель находилась между жизнью и смертью.

Мы прилетели с дочерью в Барселону 11 марта, когда во всей Испании было 1622 заболевших человека, а в Каталонии — 159 человек. Конечно, мы думали, что при такой невысокой заболеваемости все пройдет нормально. Все наши маршруты были построены так, чтобы не встречаться с людьми — за городом. Единственное место, где мы побывали «в толпе», — это «Саграда Фамилия» в последний день перед ее закрытием. Но там было немного людей, и мы держали дистанцию даже не в два, а в четыре и восемь метров.

