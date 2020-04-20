Карантинный ажиотаж сменила тихая паника: насколько и когда в Новосибирске упадут цены на жилье

Как банки поднимают ставки и отказывают заёмщикам



Как рассказали в ипотечном агентстве «Легко», когда в страну проник корнавирус и стали закрываться сначала туристические компании, а затем кафе и рестораны, банки ужесточили требования к заёмщикам, начали поднимать ипотечные ставки и увеличивать размер первоначального взноса.



— Банки сразу стали увеличивать пороговый размер первоначального взноса. Плюс появляется внутренняя информация — кого банк менее рад был бы видеть в качестве заемщика. Это ИП и те, кто на них работает, это малые предприятия до 10–20 человек, это турбизнес. Все те, кто больше всего почувствовал ситуацию. Также по внутренней негласной информации более лояльно рассматривают заемщиков со справками 2 НДФЛ, что осложняет ситуацию в Новосибирской области, потому что у нас достаточно высокий процент клиентов, кто работает с минимальным окладом и максимальным бонусом — с зарплатой в конверте, — делится директор по ипотеке ипотечного агентства «Легко» Екатерина Новицкая.



По её оценке, ипотечные ставки этой весной прибавили 0,5–1%. Начавшая было работать программа сельской ипотеки по ставке до 3% тоже пока идёт туго.



— Мы сначала порадовались в середине марта, что банк «Левобережный» присоединяется и начинает выдавать ипотеку по сельской программе, но в начале апреля получили информацию, что до 30 апреля они с ней не работают. Остался один-единственный банк, только «Россельхозбанк». В силу того, что очень много заявок, всё это сложно и долго — получить решение и выйти на сделку. С другими банками тоже стало сложнее работать — из-за того, что многие сотрудники работают удаленно и по записи, а решение часто принимается в Москве, где тоже все на удалёнке, мы видим долгое рассмотрение заявок и увеличившийся процент отказа, — рассказывает Екатерина Новицкая.



Какие цены на квартиры сейчас



Александр Чернокульский не наблюдает изменения цен после валютных событий. Того же мнения придерживаются в RID Analytics:



— На вторичке цены за март выросли на 0,2%, а с начала года динамика составила всего 0,1% — то есть, можно сказать, что цены не изменились. На первичном рынке за март прирост цен составил 0,4%, всего с начала года — 3,2%, — подсчитала Елена Ермолаева.



По оценке RID Analytics, средние цены на квартиры в марте составили 70 032 рубля за квадрат на вторичном рынке и 73 567 рублей за квадрат — на новостройки.



Что будет дальше с ценами



По оценке гендиректора ГК «Стрижи» Игоря Белокобыльского, сегодня предложение новостроек на рынке на 30% меньше существующего спроса и будет уменьшаться из-за перехода продаж только через эскроу-счета в банках. Поэтому гендиректор «Стрижей» не ждёт глобального падения цен на новостройки.



Управляющий компанией «Жилфонд» Александр Чернокульский считает, что просадка ипотечных сделок будет на уровне 30–40%, а когда теряется одна ипотечная сделка, уходит еще 3–4 неипотечных, потому что ипотека обычно запускает цепочку сделок.



— Конечно, количество сделок снизится, но это явление не будет слишком длительным. Есть естественные биологические процессы — можно посмотреть, сколько у нас за год свадеб и сколько детей рождается, и это определяет потребность в новом жилье, — объясняет Александр Чернокульский.



Делать прогноз о том, как будут вести себя цены, эксперт отказался — потому что сейчас на рынке два противоположных вектора:



— Первый — повышение курса доллара, повышение стоимости товаров и раскрутка инфляционных процессов. Рубль обесценивается, и это то, что толкает цены вверх. Второй вектор — снижается количество потенциальных покупателей. Требования к заемщикам ужесточаются, ставки растут, и в принципе люди хотят переждать и благоприятных прогнозов не строят на будущее. А когда на рынке меньше спрос, цены должны идти вниз. Какой из этих векторов окажется сильнее, не предскажет ни один аналитик, потому что для этого нужны данные, а данных нет, — рассуждает Александр Чернокульский.



Независимый аналитик Сергей Николаев также считает, что возможны два сценария развития событий, несмотря на то, что и предложение, и спрос будут снижаться.



— Если инфляция не разгонится, цены сейчас могут ещё подрасти, а потом отлетят на 10–15% на вторичке. А если инфляция разгонится, будет совсем другая ситуация — тогда они ещё и вырастут. Можно сейчас продать свою квартиру и через полгода купить на 10–15% дешевле. Но не факт, что хорошие квартиры будут продаваться, потому что сейчас эти люди не торопятся уходить в деньги. На продаже потеряешь 3% комиссии риелтору, на покупке — 3% плюс еще 3% за полгода — те деньги, которые можно было бы получить с аренды. Смысла нет получается. Но если сидишь в деньгах, есть смысл подождать — с большей вероятностью цены провалятся, — думает Сергей Николаев.



По его мнению, на рынке новостроек возникнут ножницы цен — те, кто точно сдадут дома, могут даже поднять их, а вот проблемные застройщики, которым со ссылкой на коронавирус правительство разрешило не сдавать жильё вовремя, могут их понизить.



— Избытка новостроек на рынке нет. Сейчас квартир в 1,9 раза меньше, чем было в конце 2016 года, — добавляет Сергей Николаев.