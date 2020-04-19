«Наши мужчины дикие на таких сайтах»: откровения сибирских вебкам-моделей, зарабатывающих от 100–150 тысяч в месяц

— Я очень открытый человек, поэтому страха, когда только занялась вебкамом, не было. Вначале даже не понимала особо, что я творю, а потом вникла в это. Сомнения появились спустя год или больше, так как чем больше зарабатываешь, тем больше понимаешь, что деньги не делают тебя счастливым, и необходимо иметь что-то ещё помимо этого. Если иметь цели, то другое дело, а просто работать здесь, чтобы проедать заработанное, — это бессмысленно. Для многих поначалу это временная работа, а потом они ленятся, бросают учёбу и работают много лет вебкамщицами, — делится она.



В настоящее время Саша получает высшее образование, любит ходить в тренажёрный зал и занимается йогой в качестве хобби. У неё есть муж, с которым она познакомилась уже после того, как пришла в вебкам. Говорит, что тот не возражает против её работы, так как понимает, как сложно зарабатывать много в таком возрасте.



— Фригидной из-за вебкама я не стала. Я разделяю личную жизнь и работу. Мужчину своего по-прежнему хочу, не отношусь к нему как-то цинично. Для меня это просто притворство, просто донаты и не более. До него был момент, когда я работала в паре с девушкой, за это платят больше, и это удобно, ибо там ты притворяешься так же. 90% шоу — это просто имитация. А имитировать эрекцию, эякуляцию и прочие моменты слишком сложно. Лучше я поберегу здоровье мужа, да и ему это не так интересно. Сама я оргазм во время работы не получаю, просто имитирую проникновение игрушек и прочее. А зачем занятие любовью делать рутиной? Тупо обесценивание секса, — рассуждает Саша.



Кроме мужа о работе Саши знают и её близкие, поэтому огласки и распространения видео с ней она не боится. Считает, что если девушка идёт в такую сферу, то она должна быть готова, что «всё можно с легкостью узнать».