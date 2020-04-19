«Наши мужчины дикие на таких сайтах»: откровения сибирских вебкам-моделей, зарабатывающих от 100–150 тысяч в месяц

Девушки, работающие перед камерой, признаются, что выбирают вебкам-бизнес из-за больших и лёгких денег, но остаются в нём явно ради чего-то ещё. Отчасти это желание понравиться и удовлетворить нехватку внимания, однако героини нашего материала настаивают: заниматься вебкамом они решили из-за отсутствия других перспектив. Впрочем, о своём выборе они не жалеют — научились разделять работу и личную жизнь и почти побороли страх разоблачения. О самых диких просьбах клиентов, огромных заработках и разочаровании в мужчинах рассказывают две сибирячки, выбравшие для себя профессию со спорной репутацией. Их откровенные рассказы — в материале Ксении Лысенко.
«Вопрос морали не сильно останавливает, когда речь заходит о цифрах»
История Влады (Новосибирск), 20 лет
У Влады (попросила представить её именно так. — Прим.ред.) небольшой опыт работы в вебкаме — полгода. Попробовать себя в качестве вебкам-модели девушка решила после неудачного опыта с «обычной работой» — тогда она получила 25 тысяч рублей за месяц, работая по 12 часов в день. Полученных денег едва хватило на оплату съемной квартиры, поэтому после первой зарплаты Влада сразу же уволилась. Потом увидела объявление в интернете, зарегистрировалась на сайте, а первые полученные деньги вложила в оборудование. В вебкам-студии никогда не обращалась, так как предпочитает работать «на себя».
— Не знаю, во внешности дело или в подаче себя, но у меня заработок пошел с первого месяца. Около 500$ в неделю. Сейчас в ленивом режиме (три часа в день) выходит 2000–2500$ в месяц при довольно небольшой аудитории для моей платформы. Хотя в первые дни работы я сидела и не понимала, что мне делать, как двигаться и как себя вести. Когда мне платили за какое-то действие — станцевать, показать что-то, я смущалась и выключала трансляцию. Но затем постепенно влилась, — рассказывает Влада.
Девушка не согласна с тем, что некоторые приравнивают вебкам к проституции. Она считает, что её профессия безопаснее проституции или эскорта, так как модели напрямую не контактируют с малознакомыми людьми и не рискуют своим здоровьем или жизнью. Кроме вебкама она ещё занимается графическим дизайном и печёт торты на заказ. Доход от подработки есть, но, по словам Влады, он не такой стабильный, как ей бы хотелось.
— В любом случае для семьи у меня всё хорошо, поэтому они не задают вопросов. За эти полгода я ради интереса поднимала тему вебкама со знакомыми, и мой вывод таков: девушки, осуждающие такого рода деятельность, лишь боятся реакции общественности и плохого мнения. Вопрос морали не сильно останавливает, когда речь заходит о цифрах. Парни осуждают девушек и сравнивают с проститутками по одной причине — зависть.
Любой парень с радостью занимался бы вебкамом и зарабатывал на том, что он и так делает каждый день под одеялом
Влада, вебкам-модель
Сейчас о её профессии знают друзья, некоторые родственники и молодой человек. С ним она знакома почти полжизни, но встречаться начала уже после вебкама. Влада призналась ему во всём, но молодой человек отнёсся к её работе с пониманием — не осуждает и не запрещает ей зарабатывать деньги перед камерой. А иногда подключается к процессу сам.
— На одном из сайтов, на котором я работаю, хорошо развита система продажи контента, и пару раз он принял участие в создании видео без лиц, но мы не делаем стримы вместе. Пары зарабатывают меньше, чем соло-девочки, поэтому смысла подключать его я не вижу, — объясняет девушка.
У многих вебкам-моделей есть страх разоблачения, но Влада говорит, что воспринимает угрозы достаточно спокойно, потому что знает, «жизнь не рухнет в случае слива» её видео в открытый доступ.
— Я сталкивалась с шантажом, поскольку русские ребята далеко не всегда адекватные и хотят заработать на страхе моделей. После того, как я ушла на иностранные сайты, закрыла страницы в соцсетях и заблокировала в настройках сайта регион «Россия», прецедентов больше не было. Конечно, не хотелось бы, чтобы знакомые и семья увидели меня во всей красе, но я знаю, что вокруг меня адекватные люди, — говорит она. — Странно то, что если шантажистов игнорировать и блокировать — они не сливают ничего, хотя уже успели скопировать информацию. И, напротив, я знаю много примеров, когда девочки скидывали им деньги, а потом эти люди все равно скидывали видео и фотографии семье и друзьям. Странное поведение.
Раздеваться и использовать секс-игрушки приходится не всегда. Некоторым её клиентам, по словам Влады, интереснее общаться и флиртовать. У самой Влады тоже есть свои предпочтения: её клиенты — это иностранцы, которые проявляют максимальную корректность и заинтересованы именно в общении с ней.
— Я неоднократно встречала среди них тех, кто забирал меня в приват (режим, при котором меня видит только этот мужчина, и он платит за каждую минуту приватного общения со мной), и мы просто общались, я сидела в одежде или даже ела, поскольку они знали, что я много времени на сайте и успела проголодаться.
Иностранцы никогда не будут грубить, пытаться залезть в душу, осуждать, напрягать сообщениями и писать мерзкие фразочки
Влада, вебкам-модель
Русские же всё это очень любят. Платят меньше, требований больше. Часто пытаются поучать девушек и пытаться наставить на путь истинный. Это странно, учитывая, что мы встретились на вебкам-сайте.
Но даже несмотря на это, отвращения или пренебрежения к мужчинам у неё нет. А своих постоянных клиентов она описывает так — «мужчины средних лет, которым одиноко и хочется немного расслабиться».
— По моему опыту, мужчины, которые больше всего платят, не имеют списка странных требований. Им интереснее флиртовать и доставлять удовольствие девушке. Это тоже принципиальная разница между русскими и иностранцами — наши мужчины более дикие на таких сайтах. Им хочется всего и сразу, и бесплатно. Или видеть какой-нибудь треш. Среди иностранцев таких людей меньше. Я часто встречаю мужчин, у которых одно требование — сделай себе приятно, я хочу видеть настоящую реакцию, — добавляет Влада.
Сейчас её рабочий день начинается в вечернее время, стримит она ежедневно по 3–4 часа. Перед выходом в онлайн делает небольшие приготовления, но избегает макияжа или откровенно сексуальных нарядов. Влада поясняет, что её клиенты предпочитают естественность, так как, видя её в коротких шортах и топике, у них создаётся ощущение, будто «это их девушка сидит и болтает с ними по скайпу».
— Да, я в этой сфере временно. Это хороший способ заработать деньги на любую цель и двигаться дальше. За полгода не произошло кардинальных изменений, которые бы перевернули мою жизнь, но финансовая независимость и хорошие накопления для двадцатилетней девушки — это неплохой результат за полгода работы, — заключает она. — Главное правило — забить на мнение мужиков, которые будут поучать, и максимально обезопасить себя от сливов видео семье и друзьям.
«Меня просили притвориться их бывшей, чтобы сказать мне кучу гадостей»
История Саши (Омск), 23 года
Саша (её ник на сайте. — Прим. ред.) пришла в вебкам три года назад, её заработок — 100–150 тысяч рублей в месяц при пятичасовой работе с понедельника по пятницу. Но для неё это не потолок, она лично знакома с девушками, которые на заработанные деньги открывали собственные вебкам-студии или покупали недвижимость. Сама она копит на ипотеку в Испании.
— Я очень открытый человек, поэтому страха, когда только занялась вебкамом, не было. Вначале даже не понимала особо, что я творю, а потом вникла в это. Сомнения появились спустя год или больше, так как чем больше зарабатываешь, тем больше понимаешь, что деньги не делают тебя счастливым, и необходимо иметь что-то ещё помимо этого. Если иметь цели, то другое дело, а просто работать здесь, чтобы проедать заработанное, — это бессмысленно. Для многих поначалу это временная работа, а потом они ленятся, бросают учёбу и работают много лет вебкамщицами, — делится она.
В настоящее время Саша получает высшее образование, любит ходить в тренажёрный зал и занимается йогой в качестве хобби. У неё есть муж, с которым она познакомилась уже после того, как пришла в вебкам. Говорит, что тот не возражает против её работы, так как понимает, как сложно зарабатывать много в таком возрасте.
— Фригидной из-за вебкама я не стала. Я разделяю личную жизнь и работу. Мужчину своего по-прежнему хочу, не отношусь к нему как-то цинично. Для меня это просто притворство, просто донаты и не более. До него был момент, когда я работала в паре с девушкой, за это платят больше, и это удобно, ибо там ты притворяешься так же. 90% шоу — это просто имитация. А имитировать эрекцию, эякуляцию и прочие моменты слишком сложно. Лучше я поберегу здоровье мужа, да и ему это не так интересно. Сама я оргазм во время работы не получаю, просто имитирую проникновение игрушек и прочее. А зачем занятие любовью делать рутиной? Тупо обесценивание секса, — рассуждает Саша.
Кроме мужа о работе Саши знают и её близкие, поэтому огласки и распространения видео с ней она не боится. Считает, что если девушка идёт в такую сферу, то она должна быть готова, что «всё можно с легкостью узнать».
Из вебкама она как-то попыталась уйти — брала отпуск на пару месяцев, но потом вернулась, так как не смогла найти работу с такой же зарплатой. Если бы у неё не было финансовых трудностей, то, по словам девушки, она выбрала бы другую сферу.
— Я не знаю, когда я прекращу работать, тут непредсказуемо. Знаю моделей, кому и 30, и 40 лет. Вообще, видела разных людей в этой сфере. И, к счастью, многие из них идут туда, чтобы обеспечить себе жизнь и не сидеть на шее у родителей. Однажды работала с девственницей на одной студии. Да и в целом, девушки, которые мне попадались, их не назовёшь как-то грубо — в реальной жизни они воспитывают детей, живут стандартно. По многим из тех, кто тут работает, и не скажешь, что они из вебкама. У 70% девушек на студии есть татуировки, у них окрашенные волосы — вот это разве что объединяет, — добавляет она.
За время работы, говорит Саша, она научилась управлять мужчинами и знает «многие фишки». Они, как утверждает девушка, есть у каждой вебкам-модели.
— Что касается меня, то, скажем так, я молодо выгляжу и пользуюсь этим в своей работе. Образ маленькой девочки. Какого-то отвращения к своим клиентам не испытываю, хотя меня чего только не просили сделать. Есть любители грязных шоу и всего подобного — это против сайта и морали. Поэтому такие сразу мимо. Как-то просили притвориться собакой или их бывшей девушкой, чтобы сказать мне кучу гадостей и обозвать шлюхой.
А однажды получила разовый донат 1000 долларов — просто очень долго общалась с человеком, и он решил меня так поблагодарить за разговор
Саша, вебкам-модель
Разговоры она считает важной составляющей своей работы, поскольку уверена, что мужчинам на сайте важна не только картинка, но и умение девушки их слушать.
— Бывало, что мемберы (посетители сайта. — Прим.ред.) звали замуж, писали комплименты, кто-то из постоянных клиентов хотел отношений хотя бы по Сети, — перечисляет Саша. — Для себя же сделала такие наблюдения: иностранцы более свободные, чем россияне. Они раскрепощённые и не клеймят. Для россиян вебкам приравнивается к проституции, да и русские мужчины не привыкли платить хорошие деньги за вирт, дешевле снять проститутку и получить большее.
По её признанию, за работу в вебкаме она не держится, и если дела пойдут плохо, то планирует подыскать что-то другое. Пока и нагрузки, и заработки её устраивают, хотя, как утверждает Саша, с увеличением дохода увеличились и её потребности.
— Вебкам — это работа не для ленивых, здесь тоже нужно прилагать усилия — устанавливать освещение, работать над апгрейдом комнаты, компьютера, следить за собой и иметь свои фишки, чтобы мемберы шли к тебе. Если же лениться, то тоже можно зарабатывать, в разы меньше, конечно. Но помимо работы надо ещё и кормить свой мозг, ибо никто не знает, как дела будут идти дальше, тем более, эта работа не совсем легальная, так как налоги здесь никто не платит. Следовательно, её может и не стать. Так что, я считаю, надо пользоваться возможностью и улучшать качество жизни, — резюмирует она. — Главное — не утонуть.
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