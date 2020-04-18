Еще больше идей, как облагородить свой балкон, смотрите в специальной подборке, которую подготовили для вас жители Екатеринбурга.

Если ваш балкон может составить конкуренцию балконам из нашей подборки, срочно фотографируйте его и отправляйте снимки нам на почту rednews@iportal.ru, ведь нельзя скрывать такую красоту!

