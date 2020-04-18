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Летом на некоторых балконах страны появляются шикарные цветники

Летом на некоторых балконах страны появляются шикарные цветники

Мы попросили читателей со всей страны поделиться тем, что происходит на их балконах, в наших пабликах во «ВКонтакте», и результаты превзошли все ожидания. Такую красоту просто нельзя скрывать! Кто бы мог подумать, что из балкона можно сделать не просто офис или уголок для отдыха, но чуть ли не домашний развлекательный центр. Так что сморим, что умудрились сотворить на нескольких квадратных метрах наши соседи, перенимаем опыт и собираемся хотя бы прибраться на лоджиях.

Утренний кофе на таком балконе может растянуться до самого вечера

Утренний кофе на таком балконе может растянуться до самого вечера

С такого балкона и уходить не захочется

С такого балкона и уходить не захочется

Сделать на балконе спальню? Не проблема!

Сделать на балконе спальню? Не проблема!

Ловкость рук, и балкон превращается в уютный офис

Ловкость рук, и балкон превращается в уютный офис

А то и в швейную мастерскую

А то и в швейную мастерскую

Если поставить еще и надувной бассейн, то выходить из дома и&nbsp;не захочется

Если поставить еще и надувной бассейн, то выходить из дома и не захочется

А как насчет балконной романтики?

А как насчет балконной романтики?

На таком балконе можно и гостей встречать, и наслаждаться самоизоляцией

На таком балконе можно и гостей встречать, и наслаждаться самоизоляцией

Краткий видеокурс о том, как превратить балкон из зоны отчуждения в место для отдыха

Видео: Александр Бурундасов / Vk.com

Тот случай, когда новогоднюю елку можно не убирать круглый год

Тот случай, когда новогоднюю елку можно не убирать круглый год

Еще больше идей, как облагородить свой балкон, смотрите в специальной подборке, которую подготовили для вас жители Екатеринбурга.

Если ваш балкон может составить конкуренцию балконам из нашей подборки, срочно фотографируйте его и отправляйте снимки нам на почту rednews@iportal.ru, ведь нельзя скрывать такую красоту!

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