«Копеечный» тест: в юбилей ВАЗ-2101 проверьте, что вы знаете о самой удачной советской машине

Первая партия серийных ВАЗ-2101 сошла с конвейера 19 апреля 1970 года, и с этой даты началась история не только самой модели, но и массового российского автопрома. К началу 70-х в СССР было несколько недорогих моделей, например «Москвичи» и «Запорожцы», но именно «Жигулям» удалось стать по-настоящему народной моделью. И с «копейки» или её наследниц начиналась водительская карьера многих из нас. А теперь — небольшой и местами несерьёзный тест в честь главного бестселлера совавтопрома. Кстати, ВАЗ-2101 первых выпусков пользуется большим спросом на вторичном рынке, и цена хорошо сохранившихся экземпляров может превышать миллион рублей.
17 апреля 2020
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