Куда ты рулишь? Таксист Uber развернулся через 4 полосы — бить его или объехать

— Тут однозначно нарушен п. 8.11 ПДД РФ. Запрещено разворачиваться на мостах и в тоннелях. А таксисты зачастую устраивают беспредел на дорогах, оно и понятно — у них каждый клиент, это их деньги. Но правила дорожного движения соблюдать нужно, ведь не зря же их придумали. А такое поведение на дорогах приводит только к столкновениям, в которых могут пострадать люди, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.



Пункт 8.11 ПДД. Разворот запрещается: на пешеходных переходах; в тоннелях; на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними; на железнодорожных переездах; в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м; в местах остановок маршрутных транспортных средств.



Мог ли водитель Toyota Caldina теоретически объехать нарушителя, немного приняв вправо, ведь еще доля секунды, и машины разъехались бы.

— Теоретически мог, а практически у водителя второй машины не было даже времени сориентироваться и принять такое решение. И не нужно забывать, что справа мог двигаться другой автомобиль, и тогда наш водитель уже был бы виноват в этом возможном ДТП, — отмечает эксперт.