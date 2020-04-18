Куда ты рулишь? Таксист Uber развернулся через 4 полосы — бить его или объехать

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня ситуация с беспечным разворотом на многополосной дороге. На Винаповском мосту таксист внезапно решил изменить направление движения, но в процессе разворота устроил аварию. Почему опасны такие маневры и что предпринимать другим водителям — врезаться или уворачиваться — подробнее в обзоре НГС.
Винаповский мост, здесь четыре полосы и двойная сплошная посередине. Темное время суток, но движение достаточно плотное. Водитель такси с логотипом Uber решил развернуться в обратном направлении из крайнего правого ряда и бросился через все четыре полосы. На излете маневра его настиг автомобиль Toyota Caldina, водитель которого ехал в левом ряду и не менял траекторию движения — смотрите видео.
Видео: АСТ-54
— Тут однозначно нарушен п. 8.11 ПДД РФ. Запрещено разворачиваться на мостах и в тоннелях. А таксисты зачастую устраивают беспредел на дорогах, оно и понятно — у них каждый клиент, это их деньги. Но правила дорожного движения соблюдать нужно, ведь не зря же их придумали. А такое поведение на дорогах приводит только к столкновениям, в которых могут пострадать люди, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Пункт 8.11 ПДД. Разворот запрещается: на пешеходных переходах; в тоннелях; на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними; на железнодорожных переездах; в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м; в местах остановок маршрутных транспортных средств.
Мог ли водитель Toyota Caldina теоретически объехать нарушителя, немного приняв вправо, ведь еще доля секунды, и машины разъехались бы.
— Теоретически мог, а практически у водителя второй машины не было даже времени сориентироваться и принять такое решение. И не нужно забывать, что справа мог двигаться другой автомобиль, и тогда наш водитель уже был бы виноват в этом возможном ДТП, — отмечает эксперт.
Подобные развороты и левые повороты на многополосных дорогах представляют серьезную опасность — скорости большие и времени на принятие решения очень мало. Каждая ситуация индивидуальна, но стоит помнить, что если вы попытаетесь изменить траекторию в стремлении избежать столкновения, сами можете стать виновником ДТП — в соседней полосе или на встречке.
Правильно ли сделал водитель Toyota Caldina, не изменив курс?
Ранее мы рассматривали дорожные ситуации, где таксист спровоцировал столкновение двух других машин, а сам остался цел, и где водитель пошёл на обгон и врезался в поворачивающего налево.