За что россиян чаще всего лишают прав: 5 самых популярных нарушений

Управление автомобилем в пьяном виде — самая частая причина, по которой россиян лишают водительского удостоверения. Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде, в
За скорость тоже лишают
За последние годы все привыкли к тому, что превышение скорости фиксируют дорожные камеры и что за это нарушение выписывают только штрафы — чем быстрее едешь, тем больше платишь. При этом мы стали забывать об инспекторах, которые еще встречаются на дорогах, хоть и в меньшем количестве. Они имеют право отдать дело в суд и лишить водителя прав.
Если превысить скорость более чем на
Вас когда-нибудь лишали водительских прав?
Со спецслужбами не шутить
Права также могут отобрать за помехи автомобилям спецслужб с включенным синим маячком и звуковым сигналом. В основном за это штрафуют на
Но есть одна хитрость: лишение предусмотрено только в тех случаях, если на автомобиль нанесены цветографические схемы — как у полиции, скорой помощи и так далее. Если же машина не раскрашена и у нее есть только мигалка и сирена, то здесь могут лишь выписать предупреждение или оштрафовать.
На срок до двух лет права могут отобрать за наклейки на кузове с обозначением спецслужб, а также за использование мигалок и сирен теми, у кого нет на это права. В
Регистрация есть?
Если не успеть вовремя поставить автомобиль на учет, то за это оштрафуют на
Кстати, в связи с пандемией коронавируса в России временно разрешили ездить неоформленными. Недавно мы подробно рассказывали о том, что поменялось в жизни автомобилистов в период самоизоляции.
На встречке может не повезти
Выезд на встречную полосу или движение по дороге с односторонним движением в обратном направлении — тоже повод остаться без прав. Хотя в основном водителей штрафуют на
Один лайфхак: если выехать на встречку пришлось для объезда препятствия, то отобрать удостоверение за это не могут. В этом случае положен только штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей.
Стоять нельзя ехать
Еще
За проезд на красный сигнал светофора (или на запрещающий жест регулировщика) в первый раз штрафуют на одну тысячу рублей. Во второй раз придется отдать либо пять тысяч, либо походить без удостоверения
Аварии и кривые номера
Почти
Более восьми тысяч водителей теперь ходят пешком за нарушения ПДД, из-за которых другие люди получили легкий или средний вред здоровью. В основном люди отделываются штрафом от 10 до
Штраф в размере пяти тысяч рублей могут заменить на лишение прав на
Накажут как пьяного
Напоследок вернемся к нетрезвым водителям. Точнее к тем, кто передает таким людям право управления. Если будет установлено, что автовладелец намеренно посадил за руль пьяного, то его накажут точно так же, как и самого шофера — оштрафуют на
Напомним также, что закон запрещает водителям выпивать после ДТП или до того момента, пока их не проверят на опьянение. Санкции аналогичные —