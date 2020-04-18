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За что россиян чаще всего лишают прав: 5 самых популярных нарушений

Без удостоверения можно остаться за превышение скорости или неуступчивость

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Одно время самым популярным нарушением был выезд на встречку, но после введения штрафа количество лишенников по этой причине снизилось

Одно время самым популярным нарушением был выезд на встречку, но после введения штрафа количество лишенников по этой причине снизилось

Управление автомобилем в пьяном виде — самая частая причина, по которой россиян лишают водительского удостоверения. Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде, в 2019 году на этом попались свыше 188 тысяч человек. И это не считая еще 129 тысяч водителей, которые отказались от медосвидетельствования. Но за большинство правонарушений водители привыкли получать штрафы, хотя КоАП позволяет отбирать у них права. И как показывает статистика, такие случаи имеют место быть — хотя многие стали об этом забывать.

За скорость тоже лишают

За последние годы все привыкли к тому, что превышение скорости фиксируют дорожные камеры и что за это нарушение выписывают только штрафы — чем быстрее едешь, тем больше платишь. При этом мы стали забывать об инспекторах, которые еще встречаются на дорогах, хоть и в меньшем количестве. Они имеют право отдать дело в суд и лишить водителя прав.

Если превысить скорость более чем на 60 км/ч, то есть шанс остаться без удостоверения на 4–6 месяцев. А если остановят повторно — то уже на один год. В 2019 году на этом попались 440 водителей. Совсем немного, но раз прецеденты есть, то об этом нужно помнить.

Вас когда-нибудь лишали водительских прав?

    Со спецслужбами не шутить

    Права также могут отобрать за помехи автомобилям спецслужб с включенным синим маячком и звуковым сигналом. В основном за это штрафуют на 500 рублей, но в отдельных ситуациях люди нарывались на лишение сроком 1–3 месяца. В прошлом году таких оказалось 106 человек из 1,1 тысячи пойманных, то есть около 10% от общего числа нарушителей.

    Но есть одна хитрость: лишение предусмотрено только в тех случаях, если на автомобиль нанесены цветографические схемы — как у полиции, скорой помощи и так далее. Если же машина не раскрашена и у нее есть только мигалка и сирена, то здесь могут лишь выписать предупреждение или оштрафовать.

    На срок до двух лет права могут отобрать за наклейки на кузове с обозначением спецслужб, а также за использование мигалок и сирен теми, у кого нет на это права. В 2019 году такими вещами баловались 1611 водителей.

    Если сильно постараться, то лишиться водительского удостоверения можно за помеху полицейским

    Если сильно постараться, то лишиться водительского удостоверения можно за помеху полицейским

    Регистрация есть?

    Если не успеть вовремя поставить автомобиль на учет, то за это оштрафуют на 500–800 рублей. Но если водитель попадется повторно, то с него потребуют уже 5 тысяч. Как альтернатива — могут лишить прав на 1–3 месяца. Такой вид наказания применили к 1,7 тысячи человек в прошлом году.

    Кстати, в связи с пандемией коронавируса в России временно разрешили ездить неоформленными. Недавно мы подробно рассказывали о том, что поменялось в жизни автомобилистов в период самоизоляции.

    На встречке может не повезти

    Выезд на встречную полосу или движение по дороге с односторонним движением в обратном направлении — тоже повод остаться без прав. Хотя в основном водителей штрафуют на 5 тысяч рублей, остается вероятность, что придется походить пешком 4–6 месяцев. В 2019 году не повезло более 12 тысячам водителей. Еще почти шесть тысяч человек лишились прав на один год за повторное нарушение.

    Один лайфхак: если выехать на встречку пришлось для объезда препятствия, то отобрать удостоверение за это не могут. В этом случае положен только штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей.

    Стоять нельзя ехать

    Еще 144 человека остались без прав за нарушение проезда железнодорожных путей. При повторном проступке штрафа уже быть не может: только лишение прав на 12 месяцев.

    За проезд на красный сигнал светофора (или на запрещающий жест регулировщика) в первый раз штрафуют на одну тысячу рублей. Во второй раз придется отдать либо пять тысяч, либо походить без удостоверения 4–6 месяцев — как повезет. В 2019 году лишенцами стали 1,1 тысяча водителей.

    За проезд на красный права отбирают редко, но метко

    За проезд на красный права отбирают редко, но метко

    Аварии и кривые номера

    Почти 27 тысяч россиян остались без прав за оставление места ДТП. Сроки варьируются от одного до полутора лет, хотя вместо этого могут арестовать на срок до 15 суток. Решения судов делятся примерно 50 на 50, но арестов все-таки чуточку больше.

    Более восьми тысяч водителей теперь ходят пешком за нарушения ПДД, из-за которых другие люди получили легкий или средний вред здоровью. В основном люди отделываются штрафом от 10 до 25 тысяч рублей, но если лишат прав, то на полтора-два года.

    Штраф в размере пяти тысяч рублей могут заменить на лишение прав на 1–3 месяца за езду без номеров, либо за их установку в неположенном месте (например, под лобовым стеклом), либо если они видоизменены или чем-то прикрыты. Если номера подложные, то права отберут на полгода — год. В 2019-м за все эти нарушения водительские удостоверения отобрали у 7,8 тысячи человек.

    Накажут как пьяного

    Напоследок вернемся к нетрезвым водителям. Точнее к тем, кто передает таким людям право управления. Если будет установлено, что автовладелец намеренно посадил за руль пьяного, то его накажут точно так же, как и самого шофера — оштрафуют на 30 тысяч рублей и лишат прав на полтора — два года. За прошедший год таковых выявили 2642 человека.

    Напомним также, что закон запрещает водителям выпивать после ДТП или до того момента, пока их не проверят на опьянение. Санкции аналогичные — 30 тысяч штрафа и лишение. Это правило нужно для того, чтобы пьяные водители не могли прикрыться тем, что они выпили после аварии или остановки. В 2019 году так пытались поступить 3,3 тысячи человек.

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    ПДДзаконлишение водительских прав
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