За что россиян чаще всего лишают прав: 5 самых популярных нарушений

За скорость тоже лишают



За последние годы все привыкли к тому, что превышение скорости фиксируют дорожные камеры и что за это нарушение выписывают только штрафы — чем быстрее едешь, тем больше платишь. При этом мы стали забывать об инспекторах, которые еще встречаются на дорогах, хоть и в меньшем количестве. Они имеют право отдать дело в суд и лишить водителя прав.

