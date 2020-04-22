Валерий Емельянов подчёркивает, что, если карантин в большинстве стран продлится до конца апреля, мировой ВВП в этом году может оказаться в состоянии рецессии, но, по его мнению, она будет краткосрочной — на один квартал, а в целом по году прирост получится близким к нулю.



— В базовом сценарии — он же и оптимистичный — мы переживём текущий квартал снижением производства не более 20%. Но в последующие два будет восстановительный рост, в основном за счёт отскока цен на нефть. В целом по году прирост ВВП будет нулевым или слабо отрицательным — до -1%. Не исключено, что в первой половине года мы даже увидим дефляцию, особенно в ценах на услуги, — рассуждает аналитик.



Сергей Чирихин оценивает влияние пандемии на мировую экономику в виде снижения её объема на 8–9% по итогам текущего года:

— В России, как показывает опыт, снижение должно быть больше ввиду её зависимости от состояния рынка нефти, объём которого интенсивно уменьшается. Как это будет отражаться на доходах нашего населения, интенсивности протекания кризиса, его последствиях для конкретных отраслей и регионов страны, предсказать сейчас невозможно.

Более точные экономические прогнозы, по его мнению, можно будет делать, когда появятся прогнозы по пандемии, а они, в свою очередь, зависят от разработки вакцины.

Какие сферы бизнеса пострадают, а какие — взлетят

Виталий Емельянов считает, что обычно в такой ситуации закрываются компании, которые давно были на грани рентабельности или накопили крупные долги без стабильного потока выручки:

— Если брать в целом по миру, то многие инновационные проекты, ранее казавшиеся сверхприбыльными и перспективными, например из сферы солнечной энергетики или космического интернета, могут быть отложены и заморожены на будущее. Зато могут выстрелить более прикладные сектора информационной экономики: сбор и обработка коммерческой информации, пользовательские сервисы, создание контента, новые автоматизированные алгоритмы производства и логистики.



В России, по его словам, ослабятся сферы, конкурирующие с IT-услугами, например бумажная печать (полиграфия) и всё, что касается классического документооборота, в том числе часть нотариальных и бухгалтерских слуг. При этом грядёт расцвет медицины, в особенности дистанционной. Рынок страхования может серьёзно подняться. Ожидается прорыв в области онлайн-образования, уверен эксперт.

— Сейчас можно с абсолютной уверенностью сказать, что пострадали весь сектор услуг, сектор общественного питания и транспорт. Взлетели, но ненадолго, продовольственный ритейл, сети аптек, фармацевты и производители защитных средств, поставщики лекарств и оборудования. Сохранили отчасти заказы и рынки естественные монополии и те, кто связан с ними и с обеспечением системы жизнедеятельности, — перечисляет Ольга Валиева.