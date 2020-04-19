В новом, 172-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: оригинальный способ борьбы со стоянкой на газонах, Lexus на инвалидном месте и мешающий людям Range Rover.
Кто-то же не поленился и написал это плакат, обращаясь к водителям, заезжающим на газоны.
— Ул. Столетова, 25, — уточняет читатель Николай.
— Ул. Доватора 17. И один в поле воин, — пишет читатель Олег.
— Виктора Уса, 9. Самоизолированным места на парковках не хватает, ставят машины на газоне, — информирует Галина.
Тротуары опустели, места для стоянки много.
Обязательно надо заехать поглубже на пешеходную дорожку, чтобы помешать людям.
Спустился с лестницы — постарайся обойти еще припаркованный Range Rover.
— По поводу самовольной парковки автомобилей на газоне рядом с домом Новогодняя, 7 были обращения и в мэрию, и в прокуратуру — а дело всё так и стоит на месте. Мэрия обещала поставить ограждения ещё в том году, но так и ничего не сделала, — жалуются местные жители.
— Самоизоляция на месте для инвалидов на парковке около торгового центра, — пишет Сергей.
— Автохам на Родниках. Уминает газон. Машину можно поставить через 100 метро в парковочный карман. Но человек бережёт суставы, лишний раз не ходит, — возмущены наши читатели.