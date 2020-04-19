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Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

В новом, 172-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: оригинальный способ борьбы со стоянкой на газонах, Lexus на инвалидном месте и мешающий людям Range Rover.

Кто-то написал плакат

Кто-то написал плакат

Кто-то же не поленился и написал это плакат, обращаясь к водителям, заезжающим на газоны.

Ул. Столетова, 25

Ул. Столетова, 25

— Ул. Столетова, 25, — уточняет читатель Николай.

УАЗ давит траву

УАЗ давит траву

— Ул. Доватора 17. И один в поле воин, — пишет читатель Олег.

На&nbsp;Виктора Уса, 9

На Виктора Уса, 9

— Виктора Уса, 9. Самоизолированным места на парковках не хватает, ставят машины на газоне, — информирует Галина.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Тротуары опустели, места для стоянки много.

Помеха пешеходам

Помеха пешеходам

Обязательно надо заехать поглубже на пешеходную дорожку, чтобы помешать людям.

Припаркованный Range Rover

Припаркованный Range Rover

Спустился с лестницы — постарайся обойти еще припаркованный Range Rover.

На газоне рядом с домом Новогодняя, 7

На газоне рядом с домом Новогодняя, 7

— По поводу самовольной парковки автомобилей на газоне рядом с домом Новогодняя, 7 были обращения и в мэрию, и в прокуратуру — а дело всё так и стоит на месте. Мэрия обещала поставить ограждения ещё в том году, но так и ничего не сделала, — жалуются местные жители.

На месте для инвалидов

На месте для инвалидов

— Самоизоляция на месте для инвалидов на парковке около торгового центра, — пишет Сергей.

Стоянка на Родниках

Стоянка на Родниках

— Автохам на Родниках. Уминает газон. Машину можно поставить через 100 метро в парковочный карман. Но человек бережёт суставы, лишний раз не ходит, — возмущены наши читатели.

Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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