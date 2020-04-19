— По поводу самовольной парковки автомобилей на газоне рядом с домом Новогодняя, 7 были обращения и в мэрию, и в прокуратуру — а дело всё так и стоит на месте. Мэрия обещала поставить ограждения ещё в том году, но так и ничего не сделала, — жалуются местные жители.

