Королева красоты и мама двоих детей из Новосибирска устроила постельную сцену в эфире Первого канала

— Меня это сильно смутило, и на передаче я об этом сказала, так же как сказала прямо, что Николай мне не подходит. Ведущие сказали мне, что я могу не показывать сюрприз, но раз уж я готовилась к нему, решила всё же показать, — говорит сибирячка.

Анастасия попросила ведущих связать ей и Николаю руки и ноги лентой — вместе они должны были надеть наволочку на подушку и пододеяльник на одеяло, а потом вместе лечь в постель.

По итогу встречи симпатия не возникла. Николаю Анастасия очень понравилась внешне, но по его мнению, она не готова к семейным отношениям.