Королева красоты и мама двоих детей из Новосибирска устроила постельную сцену в эфире Первого канала

Анастасия — фотомодель, блогер и актриса. Девушка получила корону и титул «Леди Сибири», и гордится этим. В декабре мы писали подробную историю сибирячки — она рассказывала, за какого мужчину хотела бы выйти замуж. Весной ее пригласили на передачу «Давай поженимся». Сибирячка ездила бороться за расположение бизнесмена из Барнаула и эффектно появилась в зале в образе королевы красоты, не забыв надеть корону, которая смутила других участниц. Мы попросили Анастасию рассказать о том, как прошли съёмки.
В передаче про Анастасию сообщили, что «она дважды мечтала надеть свадебное платье, но первый жених отказался вступать в брак, усомнившись в отцовстве их будущего ребенка, а второй оказался заядлым холостяком. Анастасия надеется, что Николай доведет ее до ЗАГСа».
— До этого мои знакомые ездили на шоу и дали мне номер сотрудника передачи. Я написала. Меня попросили сделать видео с рассказом о себе и моей жизненной историей. Я скинула видео, и только спустя полгода мне написали и предложили приехать, — рассказывает Анастасия о том, как попала на передачу.
Жениха сибирячка не видела, о нем ей ничего не рассказали, объяснив это тем, что эмоции должны быть реальные. Им оказался 46-летний Николай — бизнесмен из Барнаула. Основным требованием к своей будущей избраннице он назвал тонкие пальцы. Сибиряк желает, чтобы его женщина каждое утро готовила ему завтрак в нижнем белье. Помимо этого, Николай выдвинул целый ряд требований — девушки с неестественно большими губами, длинными ресницами и пирсингом на лице ему не подходят, туда же он причислил завуалированных феминисток, которые рассматривают мужчину, как банкомат для выдачи наличных.
— Это смешные требования, абсолютно не адекватные. Ведь он сам для женщины делать ничего не будет. И он рассказывал, что не женился из-за того, что его бывшая женщина не продала свою квартиру, чтобы купить с ним общее жильё. Обеспечивать он не собирается. Не молод и не красив, зато такие требования, — продолжает Анастасия.
В истории Николая рассказали, что он ушел от своей жены к любовнице, а потом тот же сценарий повторился вновь.
— Меня это сильно смутило, и на передаче я об этом сказала, так же как сказала прямо, что Николай мне не подходит. Ведущие сказали мне, что я могу не показывать сюрприз, но раз уж я готовилась к нему, решила всё же показать, — говорит сибирячка.
Анастасия попросила ведущих связать ей и Николаю руки и ноги лентой — вместе они должны были надеть наволочку на подушку и пододеяльник на одеяло, а потом вместе лечь в постель.
По итогу встречи симпатия не возникла. Николаю Анастасия очень понравилась внешне, но по его мнению, она не готова к семейным отношениям.
— Она эффектная девушка, но мне кажется, она не будет служить мужчине и ждать его дома, — сказал Николай ведущим.
Анастасия не расстроилась от выбора жениха, она говорит, что не видит себя рядом с таким мужчиной, и если бы он вошел к ней в комнату, то не вышла бы с ним. Сибирячка восприняла участие в съёмках передачи как эксперимент и сказала, что надеется на то, что её пригласят еще раз, но уже в качестве главной героини.
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