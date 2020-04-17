«Никого не ругайте. Я сам»: 10-летнего мальчика из Новосибирска нашли мёртвым в своей комнате

Днем 16 апреля в частном доме на улице Кустарной нашли мёртвым 10-летнего Антона (имя мальчика изменено в соответствии с законодательством РФ). Тело мальчика обнаружил его 8-летний брат — и побежал за помощью к старшей сестре. Позже полицейские нашли в комнате Антона записку, в которой он извиняется и просит никого не винить в его смерти. Семья мальчика не понимает, что произошло — они говорят, что он был жизнерадостным добрым ребёнком, только последние две недели много жаловался на уроки, переживал, что ничего не понимает и ему будут ставить плохие оценки. Меньше года назад многодетная семья уже пережила трагедию — произошёл несчастный случай, утонул полуторагодовалый младший сын. Подробности — в материале криминального журналиста НГС Алёны Истоминой.
Антон из благополучной семьи, учился в четвёртом классе. Он погиб в своей комнате в доме на улице Кустарная Ленинского района Новосибирска.
— В настоящее время Следственный комитет разбирается в данной ситуации. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти несовершеннолетнего, — кратко рассказали в пресс-службе СК России по НСО.
«Зачем он губы синим накрасил?»
Антон жил в ветхом частном доме вместе с бабушкой, родителями и ещё шестью братьями и сёстрами. Мать находится в декретном отпуске с трёхмесячным ребёнком, бабушка давно на пенсии — они вдвоём следят за детьми, отец постоянно на работе.
Когда всё произошло, бабушка и мама были дома, дети в своих комнатах делали уроки.
— Мне было некогда, я им хворост делала, тесто заводила, так оно и осталось валяться на кухне, — плачет Галина, мама погибшего мальчика. — Вот и постряпалась... В итоге теперь хоронить буду.
В комнату к Антону случайно зашел 8-летний Максим (имя изменено в соответствии с законодательством РФ). Мальчик побежал за помощью к старшей сестре.
— Он, оказывается, распутывал его, снимал это все, я даже не видела, он ничего не понял, сейчас только начинает понимать, а тогда сын очень спокойно пришёл к старшей дочке и сказал: а почему он губы синим накрасил? Так надо? — вспоминает Галина. — Она к нему — пульса нет, я к нему — не дышит. Сына, сына. Никакой реакции. Пока скорая ехала, я его реанимировала как могла. Я ничего не могла сделать. Они приехали, сказали — всё.
Старшей девочке — Марине (имя изменено в соответствии с законодательством РФ) всего 14 лет. Во время разговора она успевает прикрикивать на младших детей, раздавать указания. Говорит очень спокойно.
— У Антона было полчаса, — рассуждает Марина. — Эти полчаса я писала домашнюю работу. Он со мной сначала сидел, мне оставалось один вариант написать. И вот пока я писала этот вариант, он успел всё сделать. Перед этим вообще ничего не говорил. Просто ушёл. А самое главное — там непонятно. Я пыталась его оживить, я не хотела говорить маме. В прошлый раз она пережила сердечный приступ. В этот раз — я подбегаю, она орёт. Очнись, очнись. Бесполезно, просто бесполезно.
Девочка начинает плакать, только когда упоминает трагедию, которая произошла в семье прошлым летом.
— Я молилась, чтобы было не так, как в тот раз, чтобы он просто жил, — плачет Марина. — Я не готова была к этому. Я только отошла от прошлого, только могла спокойно находиться в доме, как бы страшно всё равно. И тут опять. Самое главное — непонятно, из-за чего. Непонятно, как, непонятно, зачем.
«Мне бы их рядом и живых. Больше ничего не надо»
В семье было восемь детей, сейчас шестеро. Прошлым летом погиб полуторагодовалый младший сын.
— Мы от одного шока не оправились, как второй шок, — говорит Галина.
Тогда дело закрыли быстро — произошедшее признали несчастным случаем.
— Мама занималась дровами, вот тут, во дворе, — рассказывает Марина. — Малой ходил с бутылочкой рядом. Он маме дал бутылочку, чай налить, она пошла в дом чай наливать. Выходит — его нет. Искать — нету, найти не может. В итоге она пошла вдоль реки и там его нашла.
Похоронить Антона планируют в эту субботу, 18 апреля. Семья надеется, что им удастся договориться на то, чтобы четвероклассника похоронили возле могилы младшего сына.
— Не винить себя? А кого мне тогда винить? Кого? — плачет потерявшая теперь уже двоих детей мать. — Мне бы их рядом. Живых. А больше ничего не надо.
«Мы его не убивали»
По словам Галины, из-за того, что в их семье погибает уже второй ребёнок, по улице стали ходить сплетни о том, что старшего ребёнка убили.
— Мы его не убивали, — кричит женщина. — Его никто никогда не трогал. У него день рождения был, ему телефон подарили. Мы вообще всё, всё для детей делаем. Он жаловался на учёбу с первого дня, как только начали учиться. Плакал, пальцы в мозолях были. Не получалось. И он у меня ещё на коррекционном обучении. И вот результат.
Женщина говорит, что старается заниматься со всеми детьми, но не всё успевает.
— Он две недели эти последние занимался чисто уроками. Телефон брал в руки только тогда, когда все уроки сделает.
Семья говорит, что больше всего проблем у погибшего мальчика было с литературой — он не мог развернуто писать и формулировать свои мысли. Другие предметы давались четверокласснику тоже нелегко. Единственное, в математике он мог разобраться сам.
— Ему было лень учиться, он не любил учиться, — объясняет бабушка погибшего мальчика. — Мама его посадила за уроки, а он не мог сделать эту литературу. У них мозоли у детей. Вот они и классные, и домашние задания делают. Три листка почти пишут дети из-за этого коронавируса.
По словам Галины, накануне к ним домой приходили педагоги и директор школы, где учился Антон.
— Попросила их — пожалуйста, уменьшите программу, дети не вывозят. Не знаю, уменьшат, не уменьшат. У меня и дочь плачет от уроков. А пацан вообще не понимал в них. Он с интернета примеры расписывал, не мог сам решить.
«Никого не вините, никого не обижайте»
Близкие погибшего мальчика рассказали, что после смерти Антона всю семью вызвали на допрос в Следственный комитет. В доме остались полицейские. В комнате Антона они обнаружили записку.
— Никто не знает, что там, — рассказывает Марина. — Сразу полиция забрала. Маме показали, она начала читать, но не дочитала, сразу в обморок упала.
Кроме Галины записку никто из близких не видел. Сейчас послание рассматривают как улику, до закрытия уголовного дела оно будет находиться у следователей.
— Я не смогла её прочитать, это его почерк, большие буквы, — объясняет мама погибшего мальчика. — Он писал — «простите», что-то такое. «Никого не вините, никого не обижайте, никого не ругайте. Я сам». Зачем? Почему? Ничего не написано.
Семья вспоминает Антона как очень дружелюбного и доброго ребёнка, который помогал и родителям, и другим детям.
— Рыбалку любил, с папой постоянно ездили на рыбалку, зимой и летом, — вздыхает бабушка. — Добрый очень. Он радостный был. Постоянно улыбался. Не было такого, чтобы расстраивался из-за пустяков. Ничего не происходило в этот день.
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