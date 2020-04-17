«Никого не ругайте. Я сам»: 10-летнего мальчика из Новосибирска нашли мёртвым в своей комнате

Антон из благополучной семьи, учился в четвёртом классе. Он погиб в своей комнате в доме на улице Кустарная Ленинского района Новосибирска.

— В настоящее время Следственный комитет разбирается в данной ситуации. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти несовершеннолетнего, — кратко рассказали в пресс-службе СК России по НСО.

«Зачем он губы синим накрасил?»

Антон жил в ветхом частном доме вместе с бабушкой, родителями и ещё шестью братьями и сёстрами. Мать находится в декретном отпуске с трёхмесячным ребёнком, бабушка давно на пенсии — они вдвоём следят за детьми, отец постоянно на работе.

Когда всё произошло, бабушка и мама были дома, дети в своих комнатах делали уроки.

— Мне было некогда, я им хворост делала, тесто заводила, так оно и осталось валяться на кухне, — плачет Галина, мама погибшего мальчика. — Вот и постряпалась... В итоге теперь хоронить буду.

В комнату к Антону случайно зашел 8-летний Максим (имя изменено в соответствии с законодательством РФ). Мальчик побежал за помощью к старшей сестре.