Самые красивые кадры этой весны: как в Новосибирске распускаются листья, цветут шафран и подснежники

В Новосибирск по-настоящему пришла весна — на этой неделе температура днём стабильно держалась выше 10 градусов. Тепло помогло природе проснуться: снег растаял, а в городе начали распускаться первые листья и расцвели полевые цветы. Пока это ещё не майское буйство цветущих яблонь и черемухи и пестреющие тюльпанами газоны. Это по-своему трогательное и прекрасное время, когда деревья и трава пока ещё самого юного оттенка зелени, а во дворах можно обнаружить нежные подснежники, фиолетовые крокусы и яркие, как солнце, нарциссы и мать-и-мачеху. Корреспонденты НГС запечатлели самые красивые первые цветы и зелень, чтобы порадовать читателей хорошими новостями в трудное время.