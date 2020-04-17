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Весна Фоторепортаж

Самые красивые кадры этой весны: как в Новосибирске распускаются листья, цветут шафран и подснежники

В город врывается лучшее время года — посмотрите на первую зелень в парках и полевые цветы

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После долгой и очень снежной зимы Новосибирск начинает расцветать и распускаться. Такие крокусы, или шафран, зацвели среди первоцветов в апреле

После долгой и очень снежной зимы Новосибирск начинает расцветать и распускаться. Такие крокусы, или шафран, зацвели среди первоцветов в апреле

В Новосибирск по-настоящему пришла весна — на этой неделе температура днём стабильно держалась выше 10 градусов. Тепло помогло природе проснуться: снег растаял, а в городе начали распускаться первые листья и расцвели полевые цветы. Пока это ещё не майское буйство цветущих яблонь и черемухи и пестреющие тюльпанами газоны. Это по-своему трогательное и прекрасное время, когда деревья и трава пока ещё самого юного оттенка зелени, а во дворах можно обнаружить нежные подснежники, фиолетовые крокусы и яркие, как солнце, нарциссы и мать-и-мачеху. Корреспонденты НГС запечатлели самые красивые первые цветы и зелень, чтобы порадовать читателей хорошими новостями в трудное время.

Первые весенние цветы — самые маленькие и самые нежные, как эти крокусы, которые заметили новосибирцы на улице Римского-Корсакова<br>

Первые весенние цветы — самые маленькие и самые нежные, как эти крокусы, которые заметили новосибирцы на улице Римского-Корсакова

В апреле в Новосибирске прошли первые дожди и начинают распускаться первые листья

В апреле в Новосибирске прошли первые дожди и начинают распускаться первые листья

В прошлое воскресенье верующие новосибирцы пошли в церкви и храмы, чтобы освятить веточки вербы

В прошлое воскресенье верующие новосибирцы пошли в церкви и храмы, чтобы освятить веточки вербы

На тенистых аллеях в парках верба ещё не очень пушится, другое дело — на солнце. Верба — это народное название некоторых видов ивы. Как говорится в пословице, увидел на вербе пушок&nbsp;— и весна под шесток

На тенистых аллеях в парках верба ещё не очень пушится, другое дело — на солнце. Верба — это народное название некоторых видов ивы. Как говорится в пословице, увидел на вербе пушок — и весна под шесток

Такие яркие цветы новосибирцы видят сейчас во многих дворах — это сцилла, или пролеска. Читатели НГС замечали её во дворах на площади Ленина, и на площади Маркса, и на Морском проспекте в Академгородке

Такие яркие цветы новосибирцы видят сейчас во многих дворах — это сцилла, или пролеска. Читатели НГС замечали её во дворах на площади Ленина, и на площади Маркса, и на Морском проспекте в Академгородке

Наступающую весну ничем не остановить — зелень пробивается даже сквозь тротуарную плитку

Наступающую весну ничем не остановить — зелень пробивается даже сквозь тротуарную плитку

В городских парках уже появились настоящие зелёные газоны — и их начали убирать от осенних листьев

В городских парках уже появились настоящие зелёные газоны — и их начали убирать от осенних листьев

Осталось совсем немного подождать, чтобы зазеленели не только газоны, но и деревья

Осталось совсем немного подождать, чтобы зазеленели не только газоны, но и деревья

Мать-и-мачеха зацвела раньше одуванчиков. Первыми яркими, как солнце, цветами поделились жители микрорайона «Европейский берег» и коттеджного посёлка Lucky Park

Мать-и-мачеха зацвела раньше одуванчиков. Первыми яркими, как солнце, цветами поделились жители микрорайона «Европейский берег» и коттеджного посёлка Lucky Park

Пока новосибирцы сидели в самоизоляции, на улицах успели вырасти целые грядки с цветами, которые вот-вот зацветут

Пока новосибирцы сидели в самоизоляции, на улицах успели вырасти целые грядки с цветами, которые вот-вот зацветут

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков уже заметил первые распустившиеся листья на деревьях

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков уже заметил первые распустившиеся листья на деревьях

Самые любимые цветущие улицы у новосибирцев — это Ленина, где в мае цветут яблоневые аллеи, и Богдана Хмельницкого, которая стоит в липовом цвету летом. Также среди любимых мест для прогулок — Заельцовский парк, ботсад в Академгородке и небольшие городские скверы

Самые любимые цветущие улицы у новосибирцев — это Ленина, где в мае цветут яблоневые аллеи, и Богдана Хмельницкого, которая стоит в липовом цвету летом. Также среди любимых мест для прогулок — Заельцовский парк, ботсад в Академгородке и небольшие городские скверы

11 апреля на улице Державина в центре Новосибирска сибирячка Анна Задорожная заметила первые подснежники

11 апреля на улице Державина в центре Новосибирска сибирячка Анна Задорожная заметила первые подснежники

Некоторые новосибирцы, несмотря на наступление весны, уже начали скучать по зиме. В это воскресенье синоптики обещают тепло до +22 градусов, а значит, совсем скоро город зацветёт и зазеленеет в полную силу

Некоторые новосибирцы, несмотря на наступление весны, уже начали скучать по зиме. В это воскресенье синоптики обещают тепло до +22 градусов, а значит, совсем скоро город зацветёт и зазеленеет в полную силу

Глядя на такое голубое весеннее небо, обретаешь спокойствие и уверенность: пандемия коронавируса рано или поздно закончится

Глядя на такое голубое весеннее небо, обретаешь спокойствие и уверенность: пандемия коронавируса рано или поздно закончится

Пока в Новосибирске распустились первоцветы, горы на Алтае стали сиреневыми — там расцвел рододендрон. Вы только посмотрите на эти кадры!

А здесь вы можете посмотреть на 15 самых красивых кадров, на которых майский Новосибирск утопает в цветах миндаля, груш, ландышей и ничем не напоминает угрюмый серый город.

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