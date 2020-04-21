Вынужденное домоседство, которое власти называют самоизоляцией, кажется, вымотало абсолютно всех. Даже те, кто изначально с радостью воспринял новость о каникулах, уже не видят в постоянном нахождении дома никаких плюсов. Да, труднее всего в это время приходится одиноким и пожилым людям, но клинический виктимолог (раздел криминалогии, изучающий жертв преступления) и доктор социологических наук Евгений Руденский уверен — самоизоляция длительностью более 14 дней негативно отразится на всех нас, а кого-то сломает вовсе. Корреспондент НГС поговорила с ним о том, что может произойти с психикой новосибирцев, запертых дома уже третью неделю. Далее — от первого лица.
Изоляцию называют «самоизоляцией», «само» — это когда я добровольно принимаю. Но в данном случае это вынужденное ограничение под угрозами различных штрафов и административных наказаний. Идёт подмена понятий.
Любые изменения в психике происходят в течение 21 дня. Я недавно тщательно проанализировал все прогнозы, по моим расчётам, изоляция закончится через 45 дней. От этого я, конечно, в ужасе.
Вообще самоизоляция — это депривация, то есть лишение. В первую очередь, лишение общения, а общение — это механизм развития человеческой психики. Нет общения — человек не развивается. Как только мы отключаем общение, идут необратимые процессы. Совершенно точно поменяется эмоциональная среда и интеллектуальные процессы в сторону деградации. А деградация включает в себя фрустрацию, которая в свою очередь включает наполнение агрессией. Она может быть направлена на себя или на других.
Самое страшное в этой ситуации — это то, что начинает развиваться социальный аутизм. Если учесть, что в России по исследованию ряда учёных около 70% детей и подростков страдают цифровым аутизмом (у американцев почти такая же цифра), то мне кажется, что уже к концу следующей недели мы будем наблюдать всплески этого цифрового аутизма. Это потеря способности к эмоциональным контактам, вызванная постоянным нахождением в опосредственном общении — это телефон, социальные сети, гаджеты различные. Отсюда — неспособность выражать эмоции и сопереживать. У детей, которым сейчас от 12 до 17 лет, эти процессы будут необратимыми. Проще говоря, может формироваться поколение эмоционально тупых людей.
Ещё и у детей, и у взрослых на этой почве может развиваться аутистическая психопатия. Это очень сильная чувствительность к себе и абсолютное равнодушие к другим.
Если говорить конкретно о взрослых — тем, кому от 25 до 40 лет — у них будет формироваться синдром межличностной усталости. Это люди, которые будут длительное время общаться в кругу близких. Чем больше семья, тем интенсивнее развивается этот синдром.
У людей одиноких, после 50 и старше, наоборот, сформируется синдром хронического одиночества — вымученная беспомощность, ощущение собственного бессилия, ненужности. Ну а потом, когда мы говорим: надо позвонить волонтёрам, чтобы они приехали и помогли — всё это прекрасно, но мы не учитываем одного. Каждый раз, когда определённый тип людей обращается за помощью, они испытывают стресс, они унижаются. Они привыкли всю жизнь обслуживать сами себя, сегодня они вынуждены просить в силу своего бессилия.
У людей, которым за 75 и ближе к 80 годам, могут быть психические изменения, но это уже за пределами моей компетенции.
Сейчас идёт такая переадаптация, когда дети учатся жить в условиях депривации, а потом наступит состояние дезадаптации. Они вернутся в школу, нужно будет проводить реадаптацию, но ни один школьный психолог к этому не готов.
Страшно, если у определённой категории детей начнёт развиваться экзистенциональный вакуум. Это дети, которые были в школе изгоями, а сейчас не могут ни с кем пообщаться даже по телефону.
Я думаю, возможна вероятность самоубийств, но она будет оттянута на вторую половину июня, так как сначала должна пройти фаза конфликтного проживания, а потом чувства вакуума. Как виктимолог, я очень хорошо чувствую и другую тенденцию — виктимизацию. Люди чувствуют себя жертвами, и с этой стороны общение может быть опасно тем, что они могут начать заражать себя вот этим состоянием. Это приводит к паническим действиям, толпообразному эффекту, это мы видим во Франции и Англии — мародёрства, грабежи.
После того, как через 45 дней, в конце мая, а может быть, в начале июня мы вернёмся к привычной жизни, у нас возникнет куча проблем социально-психологического порядка — будет много межличностных, социальных и внутренних конфликтов. И к этому нужно быть готовым.
А вы почувствовали негативный эффект самоизоляции на своей психике?
Недавно мы публиковали колонку психолога, которая объяснила, почему нам так плохо дома во время самоизоляции и откуда берётся бессилие и апатия. А другой психолог поделилась советами о том, как не загубить отношения во время постоянного сидения дома и не довести брак до развода.
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