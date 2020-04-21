Изоляцию называют «самоизоляцией», «само» — это когда я добровольно принимаю. Но в данном случае это вынужденное ограничение под угрозами различных штрафов и административных наказаний. Идёт подмена понятий.



Любые изменения в психике происходят в течение 21 дня. Я недавно тщательно проанализировал все прогнозы, по моим расчётам, изоляция закончится через 45 дней. От этого я, конечно, в ужасе.



Вообще самоизоляция — это депривация, то есть лишение. В первую очередь, лишение общения, а общение — это механизм развития человеческой психики. Нет общения — человек не развивается. Как только мы отключаем общение, идут необратимые процессы. Совершенно точно поменяется эмоциональная среда и интеллектуальные процессы в сторону деградации. А деградация включает в себя фрустрацию, которая в свою очередь включает наполнение агрессией. Она может быть направлена на себя или на других.



Самое страшное в этой ситуации — это то, что начинает развиваться социальный аутизм. Если учесть, что в России по исследованию ряда учёных около 70% детей и подростков страдают цифровым аутизмом (у американцев почти такая же цифра), то мне кажется, что уже к концу следующей недели мы будем наблюдать всплески этого цифрового аутизма. Это потеря способности к эмоциональным контактам, вызванная постоянным нахождением в опосредственном общении — это телефон, социальные сети, гаджеты различные. Отсюда — неспособность выражать эмоции и сопереживать. У детей, которым сейчас от 12 до 17 лет, эти процессы будут необратимыми. Проще говоря, может формироваться поколение эмоционально тупых людей.

