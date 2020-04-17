Далеко не все конкурирующие седаны D-класса могут похвастаться электроприводом крышки багажника — тут он есть. Отпирается багажник нажатием на логотип на крышке, который слегка поворачивается. В нем же спрятана камера заднего вида, которая благодаря такому решению всегда остается чистой.



А теперь о нюансах немецкого седана.



Зеркала

