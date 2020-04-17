Немецкий седан D–класса Volkswagen Passat претерпел рестайлинг — ему немного откорректировали внешность, изменили моторную гамму, усовершенствовали мультимедийную систему, кое-что поменяли в интерьере. Есть много доводов, чтобы приобрести эту машину вместо «Камри», но российский покупатель по старинке по-прежнему предпочитает «Тойоту». Чем хорош «немец» и в чём его нюансы — 5 плюсов и 5 минусов нового Passat в обзоре авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Volkswagen Passat (представлен официальным дилером «Автомир») восьмого поколения в кузове B8 выпускается с 2014 года и теперь подвергся рестайлингу, который с некоторых ракурсов можно и не заметить.
Боковина и задняя часть остались прежними, даже фонари не тронули. Только по крышке багажника пустили крупными буквами надпись PASSAT — мода сейчас такая.
Радиаторная решетка немного расширилась, фары прищурились и удлинились, передний бампер получил выразительный агрессивный вид.
Passat на нашем рынке только переднеприводный и теперь с двумя бензиновыми турбомоторами: 1,5-литровым 150-сильным и 2-литровым 190-сильным. По-прежнему есть возможность выбрать механику, но основная коробка — 7-ступенчатый робот DSG.
Итак, основные плюсы большого немецкого седана.
Динамика, управление тягой
С 2-литровым мотором автомобиль берет первую сотню за 7,5 секунды, это очень хороший результат. Мощный подхват с места, стабильный разгон во всем диапазоне скоростей, четкая и незаметная работа роботизированной коробки передач. Дозировать тягу легко и приятно отзывчивой педалью газа, практически нет никаких запаздывающих реакций, что в стандартном режиме D, что в спортивном S. Последний режим только чуть обостряет отклик на акселератор, переводит коробку передач на пару ступеней вниз и дольше удерживает повышенные обороты.
Шумоизоляция
Конечно, шипованные колеса на чистом сухом асфальте дают о себе знать ненавязчивым гулом, но в целом в салоне выдерживается акустический комфорт. Аэродинамические шумы сведены к минимуму и очень тщательно изолирован двигатель — его турбированный приятный рокот прорывается в салон только на самых высоких оборотах.
Сиденья
Передние кресла оснащены электроприводом, памятью, электрорегулировкой поясничного подпора, регулировкой длины подушки. Удобная форма и выраженная боковая поддержка — в этих креслах сидишь как влитой. Задний диван тоже удобен — формованные спинка и сиденье фиксируют вас надежно и комфортно.
Мультимедийная система
Усовершенствованная мультимедийка с большим экраном работает плавно, радует анимацией и четким откликом. Насыщенные цвета, высокое разрешение, богатый функционал, поддержка сопряжения со смартфонами, точка доступа Wi-Fi. Неплохо звучит штатная акустика, есть запас по басам и возможность регулировки частот в широком диапазоне.
Электропривод крышки багажника
Далеко не все конкурирующие седаны D-класса могут похвастаться электроприводом крышки багажника — тут он есть. Отпирается багажник нажатием на логотип на крышке, который слегка поворачивается. В нем же спрятана камера заднего вида, которая благодаря такому решению всегда остается чистой.
А теперь о нюансах немецкого седана.
Зеркала
Боковые зеркала показались достаточно маленькими, особенно на фоне размеров автомобиля. К ним, конечно, постепенно привыкаешь, но изначально хочется более широкого обзора.
Легкий руль
Легкость рулевого колеса хороша при маневрировании на парковке, но тут с набором скорости баранка так и не приобретает той упругой тяжести, которая бы позволяла управлять автомобилем отточенными движениями. С обратной связью и реактивным действием вроде бы все нормально, но всё же хотелось бы возможности регулировать усилие на руле, а его нет. И в спорт-режиме S также ничего не меняется.
Пластик
В целом салон Volkswagen Passat аккуратно собран, он выглядит сдержанно и солидно. В машине установлено новое рулевое колесо, а вот аналоговые часики на передней панели ушли в историю. Пластик в верхней части салона — мягкий и добротный, хоть он и не производит вау-эффекта. А вот нижняя часть дверей, пороги, стойки отделаны жестким материалом слишком простой фактуры, будто от машины ниже классом.
Подвеска
Volkswagen Passat — автомобиль собранный, хорошо управляемый, обладающий малыми кренами. Но на наших дорогах плавность хода является приоритетным качеством, а тут этой плавности недостает. Жесткая подвеска тщательно считывает весь рельеф, передает в салон толчки и тряску, хотя и не пропускает грубых ударов.
Цена
Уже в базе с механикой Passat стоит 1 829 000 рублей, это выше начальных цен конкурентов. Топовая комплектация Exclusive с 2-литровым мотором обойдется в 2 435 000 рублей, но сюда еще не входит пакет безопасности (системы контроля слепых зон и удержания полосы, адаптивный круиз, автопарковщик), подогрев задних сидений, навигация и многое другое — все это надо докупать.