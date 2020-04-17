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Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Немецкий седан D–класса Volkswagen Passat претерпел рестайлинг — ему немного откорректировали внешность, изменили моторную гамму, усовершенствовали мультимедийную систему, кое-что поменяли в интерьере. Есть много доводов, чтобы приобрести эту машину вместо «Камри», но российский покупатель по старинке по-прежнему предпочитает «Тойоту». Чем хорош «немец» и в чём его нюансы — 5 плюсов и 5 минусов нового Passat в обзоре авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Длина машины 4767 мм, ширина 1832 мм, высота 1456 мм

Длина машины 4767 мм, ширина 1832 мм, высота 1456 мм

Volkswagen Passat (представлен официальным дилером «Автомир») восьмого поколения в кузове B8 выпускается с 2014 года и теперь подвергся рестайлингу, который с некоторых ракурсов можно и не заметить.

Колесная база&nbsp;2791 мм

Колесная база 2791 мм

Боковина и задняя часть остались прежними, даже фонари не тронули. Только по крышке багажника пустили крупными буквами надпись PASSAT — мода сейчас такая.

Клиренс 16 сантиметров

Клиренс 16 сантиметров

Радиаторная решетка немного расширилась, фары прищурились и удлинились, передний бампер получил выразительный агрессивный вид.

Масса 1,5 тонны

Масса 1,5 тонны

Passat на нашем рынке только переднеприводный и теперь с двумя бензиновыми турбомоторами: 1,5-литровым 150-сильным и 2-литровым 190-сильным. По-прежнему есть возможность выбрать механику, но основная коробка — 7-ступенчатый робот DSG.

Итак, основные плюсы большого немецкого седана.

Динамика, управление тягой

С 2-литровым мотором автомобиль берет первую сотню за 7,5 секунды

С 2-литровым мотором автомобиль берет первую сотню за 7,5 секунды

С 2-литровым мотором автомобиль берет первую сотню за 7,5 секунды, это очень хороший результат. Мощный подхват с места, стабильный разгон во всем диапазоне скоростей, четкая и незаметная работа роботизированной коробки передач. Дозировать тягу легко и приятно отзывчивой педалью газа, практически нет никаких запаздывающих реакций, что в стандартном режиме D, что в спортивном S. Последний режим только чуть обостряет отклик на акселератор, переводит коробку передач на пару ступеней вниз и дольше удерживает повышенные обороты.

Шумоизоляция

В целом в салоне выдерживается акустический комфорт

В целом в салоне выдерживается акустический комфорт

Конечно, шипованные колеса на чистом сухом асфальте дают о себе знать ненавязчивым гулом, но в целом в салоне выдерживается акустический комфорт. Аэродинамические шумы сведены к минимуму и очень тщательно изолирован двигатель — его турбированный приятный рокот прорывается в салон только на самых высоких оборотах.

Сиденья

Передние кресла оснащены электроприводом, памятью, электрорегулировкой поясничного подпора

Передние кресла оснащены электроприводом, памятью, электрорегулировкой поясничного подпора

Передние кресла оснащены электроприводом, памятью, электрорегулировкой поясничного подпора, регулировкой длины подушки. Удобная форма и выраженная боковая поддержка — в этих креслах сидишь как влитой. Задний диван тоже удобен — формованные спинка и сиденье фиксируют вас надежно и комфортно.

Мультимедийная система

Усовершенствованная мультимедийка с большим экраном работает плавно

Усовершенствованная мультимедийка с большим экраном работает плавно

Усовершенствованная мультимедийка с большим экраном работает плавно, радует анимацией и четким откликом. Насыщенные цвета, высокое разрешение, богатый функционал, поддержка сопряжения со смартфонами, точка доступа Wi-Fi. Неплохо звучит штатная акустика, есть запас по басам и возможность регулировки частот в широком диапазоне.

Электропривод крышки багажника

Отпирается багажник нажатием на логотип на крышке

Отпирается багажник нажатием на логотип на крышке

Далеко не все конкурирующие седаны D-класса могут похвастаться электроприводом крышки багажника — тут он есть. Отпирается багажник нажатием на логотип на крышке, который слегка поворачивается. В нем же спрятана камера заднего вида, которая благодаря такому решению всегда остается чистой.

А теперь о нюансах немецкого седана.

Зеркала

Боковые зеркала показались достаточно маленькими

Боковые зеркала показались достаточно маленькими

Боковые зеркала показались достаточно маленькими, особенно на фоне размеров автомобиля. К ним, конечно, постепенно привыкаешь, но изначально хочется более широкого обзора.

Легкий руль

С набором скорости баранка так и не приобретает упругой тяжести

С набором скорости баранка так и не приобретает упругой тяжести

Легкость рулевого колеса хороша при маневрировании на парковке, но тут с набором скорости баранка так и не приобретает той упругой тяжести, которая бы позволяла управлять автомобилем отточенными движениями. С обратной связью и реактивным действием вроде бы все нормально, но всё же хотелось бы возможности регулировать усилие на руле, а его нет. И в спорт-режиме S также ничего не меняется.

Пластик

В целом салон Volkswagen Passat аккуратно собран

В целом салон Volkswagen Passat аккуратно собран

В целом салон Volkswagen Passat аккуратно собран, он выглядит сдержанно и солидно. В машине установлено новое рулевое колесо, а вот аналоговые часики на передней панели ушли в историю. Пластик в верхней части салона — мягкий и добротный, хоть он и не производит вау-эффекта. А вот нижняя часть дверей, пороги, стойки отделаны жестким материалом слишком простой фактуры, будто от машины ниже классом.

Подвеска

Плавность хода у нас является приоритетным качеством, а тут этой плавности недостает

Плавность хода у нас является приоритетным качеством, а тут этой плавности недостает

Volkswagen Passat — автомобиль собранный, хорошо управляемый, обладающий малыми кренами. Но на наших дорогах плавность хода является приоритетным качеством, а тут этой плавности недостает. Жесткая подвеска тщательно считывает весь рельеф, передает в салон толчки и тряску, хотя и не пропускает грубых ударов.

Цена

Уже в базе с механикой Passat стоит 1 829 000 рублей

Уже в базе с механикой Passat стоит 1 829 000 рублей

Уже в базе с механикой Passat стоит 1 829 000 рублей, это выше начальных цен конкурентов. Топовая комплектация Exclusive с 2-литровым мотором обойдется в 2 435 000 рублей, но сюда еще не входит пакет безопасности (системы контроля слепых зон и удержания полосы, адаптивный круиз, автопарковщик), подогрев задних сидений, навигация и многое другое — все это надо докупать.

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