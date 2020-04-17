Практически всё время Анжелика Тихонова проводит на работе — у сибирячки небольшой салон красоты, а после она занимается воспитанием двухлетней дочери Евы. Анжелика в разводе — спустя четыре года отношений они с супругом приняли решение расстаться и дать друг другу возможность встретить настоящую любовь. У Анжелики случались непродолжительные романы после развода, но ни один не оказался серьёзным. Сибирячка верит, что встретит своего человека, и говорит, что сразу почувствует это. Корреспонденту НГС она рассказала, за какого мужчину хочет выйти замуж.
— Что больше всего привлекает вас в мужчинах?
— Мужской характер и умение оставаться мужчиной в любой ситуации. Внешность тоже важна, но считаю, что главное — подача, ухоженность и харизма.
— Есть запрос на то, что должен иметь мужчина, для того, чтобы быть рядом с вами?
— Для того чтобы быть со мной, у мужчины должны быть чётко поставленные цели и принципы, он должен знать, что хочет. Материальные запросы, конечно, есть, в этом и проявляется сам мужчина — в способности добиваться и создавать очаг. Материальные ценности — это плоды дисциплины и ответственности.
— Сейчас кризис. Многие остались без заработка. Готовы взять мужчину на обеспечение в такой ситуации?
— Вообще, я считаю, что если у мужчины есть голова, то он не допустит этого момента. Но если все совсем трудно, то — да, конечно. Друг друга нужно поддерживать, ситуации в жизни случаются разные.
— Мужчины выдвигают требования к своей женщине — стройная, красавица, домашняя и работящая одновременно. Есть что сказать в ответ?
— Все женщины тоже хотят богатого, с красивой фигурой, не жадного, понимающего, но не всегда имеют то, что хотят. Надо принимать партнера, раз уж остановил свой выбор на нём. Идеальный вариант меняться уже по ходу, вместе, говорить партнёру о своих желаниях. Люди все разные, под каждого не подстроишься.
— Как расцениваете модель отношений, где женщина — домохозяйка, а мужчина — добытчик? Она имеет место быть или уже устарела?
— Я не могу оспаривать такую модель. Но в моем случае — это невозможно, я люблю активный образ жизни, много работаю, но при этом люблю создавать домашний уют.
— Как считаете, яркая внешность помогает женщине быстрее найти спутника жизни?
— У каждого свой вкус, всем нравиться невозможно, да и смысла нет. Но все же — да. Моя внешность привлекательна для мужчин и помогает мне при знакомствах.
— Где занятая девушка с ребёнком может познакомиться с перспективным мужчиной?
— Рестораны, интернет, на улице. Думаю, познакомиться можно хоть где. Правда у меня такой образ жизни, что знакомиться особо негде и некогда.
— Многие мужчины стараются не заводить отношения с женщиной, у которой есть ребёнок. Как в вашем случае — наличие дочери пугает мужчин при знакомстве?
— Реакция на мою дочку, наоборот, отличная, ей уделяют огромное внимание, даже больше, чем мне.
— Расскажите, почему распался ваш брак? Сколько он длился?
— Отношения с отцом моей дочери длились четыре года. Со временем пришло понимание, что мы абсолютно разные люди. У нас не было уважения друг к другу, мы не понимали и не слышали друг друга. Когда так происходит, считаю, нет смысла продолжать отношения. Жизнь одна, хочется прожить ее со своим человеком. Мы с бывшим мужем дали друг другу такую возможность и разошлись. Я вынесла из этих отношений колоссальный опыт и рада, что он был.
— Вы сейчас общаетесь? Он участвует в жизни дочери?
— Да, мы общаемся, но отношения натянутые, думаю, со временем это уляжется. Он участвует в жизни дочери, но не так, как хотелось бы мне.
— Случались романы после развода?
— Да, был один роман после развода. Я познакомила с ним свою дочь, были прекрасные, добрые отношения, но у нас не сложилось, потому что ему пришлось уехать в другой город и со временем общение угасло.
— Есть мысли, почему у вас не складываются отношения с мужчинами?
— Отношения не то чтобы не складываются. Просто для каждой женщины свой мужчина.
— Бывает такое, что нападает страх одиночества?
— Нет, страха одиночества у меня никогда не было. Я уверена, что встречу своего мужчину, и знаю, что сразу это почувствую, просто не нужно торопить события.
Если вам понравилась героиня материала и вы хотели бы познакомиться, пришлите несколько слов о себе, фото и ваши контактные данные на she@ngs.ru, мы передадим информацию Анжелике. Хотите стать героем (или героиней) следующего выпуска рубрики? Также пишите на электронную почту редакции.
Наш предыдущий герой — бизнесмен Станислав Шевцов. Корреспонденту НГС он рассказал, что мечтает о семье, двух детях, загородном доме и собаке. Станислав пережил сложное расставание с бывшей возлюбленной и разочаровался в женщинах.
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