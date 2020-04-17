— Что больше всего привлекает вас в мужчинах?

— Мужской характер и умение оставаться мужчиной в любой ситуации. Внешность тоже важна, но считаю, что главное — подача, ухоженность и харизма.

— Есть запрос на то, что должен иметь мужчина, для того, чтобы быть рядом с вами?

— Для того чтобы быть со мной, у мужчины должны быть чётко поставленные цели и принципы, он должен знать, что хочет. Материальные запросы, конечно, есть, в этом и проявляется сам мужчина — в способности добиваться и создавать очаг. Материальные ценности — это плоды дисциплины и ответственности.