Президент РФ Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса всех калибров, и впервые речь зашла о прямой помощи. Так, компаниям, которые сохранили на 1 апреля 90% персонала, обещали выплаты на уровне МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника в месяц. Представители бизнеса и экономисты встретили эти предложения со сдержанным оптимизмом, но ряд более ранних предложений, например, о «зарплатных кредитах», оценили критически.



«Кредиты на зарплату — это почти самострел»



Меры, предложенные в первой половине апреля, в бизнес-сообществе называют «экстенсивными»: они не решают проблему в её корне, а лишь оттягивают сроки. А самая большая тревога сейчас — это необходимость платить зарплату сотрудникам в дни, когда многие бизнесы или простаивают, или работают с кратно более низкой нагрузкой.

