Президент РФ Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса всех калибров, и впервые речь зашла о прямой помощи. Так, компаниям, которые сохранили на 1 апреля 90% персонала, обещали выплаты на уровне МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника в месяц. Представители бизнеса и экономисты встретили эти предложения со сдержанным оптимизмом, но ряд более ранних предложений, например, о «зарплатных кредитах», оценили критически.
«Кредиты на зарплату — это почти самострел»
Меры, предложенные в первой половине апреля, в бизнес-сообществе называют «экстенсивными»: они не решают проблему в её корне, а лишь оттягивают сроки. А самая большая тревога сейчас — это необходимость платить зарплату сотрудникам в дни, когда многие бизнесы или простаивают, или работают с кратно более низкой нагрузкой.
Владелец пивоварни и ресторана в Челябинске Илья Ройтенберг о «зарплатном кредите» отозвался так:
— Я не могу это серьёзно обсуждать: лучше квартиру продать или почку, хотя кому она нужна, — невесело смеётся он. — Почти месяц половина моих сотрудников сидит дома, половина пытается заработать деньги за счёт доставки. Вчера мы перечислили людям зарплату, а потом чесали голову, где взять деньги на новый закуп, который и так будет в 2–3 раза ниже обычного.
Чтобы брать кредиты на зарплату, пусть беспроцентные, нужно быть слишком уверенным в будущем, говорит он. А уверенность бизнеса тает с каждым днём.
Совладелица сети цветочных магазинов Fan Fan Tulpan в Тюмени Екатерина Таможникова столкнулась с проблемами ещё в конце марта и также считает подобные кредиты для малого бизнеса почти бессмысленными:
— Брать кредиты на зарплату, чтобы потом платить с них налоги — это бред, — говорит она. — Мы не олигархи, у которых есть недвижимость или подушки безопасности, мы зарабатываем немногим больше своих работников, и если наберём кредитов на зарплату, то непонятно, как их выплачивать: многие компании просто не доживут до момента, когда придётся рассчитываться.
Новосибирский владелец ресторанной сети Владислав Дорошенко считает, что зарплатные кредиты подходят узкому кругу компаний, которые ещё осуществляют деятельность.
— Если компания продолжает работать и нужно просто дотянуть до определённой даты, то можно занять эти деньги, но проблема в том, что у многих видов бизнеса выручка упала почти до нуля, так что кредиты — это только лишняя нагрузка, которая никак не спасает.
Он говорит, что помимо зарплат сотрудникам многие бизнесы сталкиваются с другими постоянными расходами, например, на аренду помещений:
— Далеко не все арендодатели готовы снижать стоимость услуг пропорционально, и договариваться очень сложно, — объясняет он. — Я могу это понять, потому что у владельцев зданий тоже есть кредиты и график погашения.
Владислав Дорошенко отмечает, что даже при желании получить зарплатный кредит, есть некоторые сложности:
— Мы обращались в один из крупнейших банков, но там заявили, что предоставляют такие кредиты только своим клиентам, поэтому мы не подходим под критерии.
Безвозмездно, то есть даром
А вот предложение о выплате сотрудникам МРОТ за счёт государства все спикеры воспринимают позитивно, но подчёркивают, что нужно дождаться официальных документов. Пока не ясен ни механизм выплат, ни перечень компаний, которым они адресованы.
— Мера не просто правильная, а абсолютна необходимая, — считает экономист Сергей Гордеев. — В последние недели из оборота компаний выпадает огромная денежная масса, есть разрывы денежных потоков на всех уровнях, и в таких условиях требуется насыщение экономики денежной массой.
Тюменский ресторатор Николай Бабинцев подчёркивает, что мера позволит избежать ненужных увольнений:
— В России уже пошла волна, когда компании отправляют сотрудников в неоплачиваемые отпуска или увольняют. Уволенные становятся на биржу труда, чтобы получить те же самые выплаты в размере МРОТ. И поэтому разумнее дать эти деньги компаниям, чтобы они сохранили штат, не делали людей безработными и разгрузили центры занятости.
— Звучит красиво, но остаются вопросы: кому именно положены эти выплаты? — рассуждает Илья Ройтенберг. — Как я вижу, сейчас огромное количество компаний в тяжёлом положении, если все разом обратятся за такой помощью, хватит ли на всех?
Директор бизнес-школы ЧелГУ Виталий Ашмарин считает, что главной проблемой будет оперативность внедрения таких мер:
— Конечно, предложение разумное, но мы всё время реагируем пост-фактум: мы не такая богатая страна, чтобы, как США, потратить на поддержку экономики более $2 трлн. Но в любом случае идея хорошая. Главное — скорость её внедрения, потому что рассчитать сотрудников за апрель компании должны до 18 мая, и есть риск, что до этой даты будет только согласовываться механизм. Многое зависит от работы министра финансов РФ Антона Силуанова: он, как известно, не любит рисков, но, может быть, в этот раз всё же сработает быстро и оперативно.
Виталий Ашмарин подчёркивает, что для российской экономики такая поддержка беспрецедентна:
— На моей памяти прямых выплат бизнесу раньше не было, — говорит он.
Почти все спикеры уверены, что меры сработают, только если их очистят от излишней бюрократии:
— Инициатива нужная, но практика показала, что решения главы государства либо саботируют на уровне регионов или банковской сферы, либо они в силу беспомощности чиновников не могут быть реализованы, — объясняет директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сайту e1.RU. — В туристической сфере лишь единицам удалось воспользоваться ранее анонсированными мерами федеральной поддержки. Идея Путина оказывать безвозмездную помощь предпринимателям, которая пойдет на зарплаты сотрудникам, — неплохая. Однако в том случае, если для ее получения нужен будет несложный набор документов, и это не станет дополнительной нагрузкой в виде кредитов.
Как чувствует себя турбизнес
Турбизнес наряду с авиаперевозками стал одной из первых отраслей, пострадавших от пандемии. Но его представители отмечают, что поддержка государства всё же чувствуется. Генеральный директор туристической компании «Спутник» Людмила Мосина говорит, что для серьёзных туристических компаний пережить 2–3 месяца в таком режиме реально, потому что государство пошло навстречу:
— Мы оформляли много писем в адрес правительства и Ростуризма и, в целом, ожидали худшего, но на деле нам действительно отвечали и предлагали решения.
Она говорит, что, несмотря на почти полную заморозку авиаперевозок, сотрудники турфирм не сидят без дела:
— Работают удалённо, в каких-то случаях аннулируют туры по желанию клиента, в каких-то случаях перебронируют на более поздние даты: в основном это июль-август, — говорит Людмила Мосина. — Пока все расчёты с клиентами происходят за счёт оборота самих турфирм, а деньги от зарубежных партнёров ещё не приходят. Но у многих компаний есть подушка безопасности, которая позволяет в таком режиме протянуть пару месяцев.
Она говорит, что помогают отсрочки по налогам, которые правительство анонсировало ещё в начале апреля:
— Например, выплату большей части налогов перенесли с марта-апреля на середину октября, а с мая-июня — на середину ноября. Конечно, осенью нагрузка будет большая, а туристический сезон, даже если начнётся, окажется вялым. Поэтому важно, чтобы долги по налогам не пришлось платить единоразово. Но сильные компании выплывут.
Спасительная реструктуризация
Помимо отсрочек по налогам владельцы компаний могут претендовать на кредитные каникулы или реструктуризацию долгов. По словам представителей бизнеса, меры уже работают, но механизмы не всегда прозрачные.
— Пока банки охотно идут навстречу и предлагают отсрочку по выплате основного долга, а по запросу — и по выплате процентов, — говорит Владислав Дорошенко. — Но мы считаемся хорошими клиентами, поэтому банки видят смысл пойти на уступки.
Ранее мы рассказывали, что банкам выгоднее предложить добросовестным клиентам компромисс, чем пытаться их разорить: то же самое касается и ипотеки.
Часть предпринимателей столкнулась с тем, что ответа на их запросы в банки не последовало, поэтому вопрос о реструктуризации повис в воздухе.
Бизнес в ожидании новых мер
Подытоживая разговор, экономист Сергей Гордеев подчёркивает, что вряд ли эти меры последние:
— Поначалу многие думали, что это кризис на пару недель, мол, отсидимся и дальше продолжим работать, но сейчас ясно, что спад затянется минимум на 1–2 года, поэтому отсрочки и кредиты на несколько месяцев не решают проблему в корне, — говорит он. — Думаю, в будущем мы увидим большую детализацию мер, потому что понятие малый и средний бизнес — очень размытое. Есть кафе со сроком оборота средств один месяц, для которого ситуация уже сейчас критическая, и есть условный завод, который работает по контрактам на сроки полгода и год, и для него пережить нынешнюю ситуацию проще. Поэтому и поддержка должна быть максимально адресной.
Владелец фитнес-клубов в Екатеринбурге «Брайт Фит» Алексей Романов считает, что объем помощи нужно наращивать:
— До сих пор объем поддержки экономики, которую наше правительство анонсировало, — это всего лишь 1,5% от ВВП. В то время как ведущие экономики оказывают поддержку, измеряемую десятками процентов. Те же США и так далее. Конечно, этих средств недостаточно. Понятно, что кризис будет глубокий и длительный. Поэтому поддержка экономики предстоит очень существенная, — говорит он.
Как ваша компания переживает этот период?
Очень серьёзно по бизнесу ударило продление выходных дней. Предыдущие меры поддержки бизнес-сообщество восприняло со скепсисом.