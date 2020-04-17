Застрявшие за рубежом новосибирцы еще не успели вернуться домой, как их земляки уже планируют новые путешествия на этот год. Самые отчаянные оптимисты даже купили билеты в дальние страны, несмотря на пока еще закрытые границы и гуляющий по планете коронавирус. Обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с этими смельчаками.



Границы многих стран до сих пор закрыты, рейсы отменены, но, несмотря на это, при желании легко можно купить билеты и забронировать отели по многим направлениям. Запрет на перелеты имеет всегда какие-то четкие границы, и авиакомпаниям никто не мешает планировать рейсы там, где эти ограничения уже заканчиваются. Ситуация, конечно, может в любой момент изменится. Например, ещё совсем недавно билеты «Аэрофлота» в Европу можно было забронировать на вторую половину июня, но уже сейчас ближайшей датой является 1 августа.