Застрявшие за рубежом новосибирцы еще не успели вернуться домой, как их земляки уже планируют новые путешествия на этот год. Самые отчаянные оптимисты даже купили билеты в дальние страны, несмотря на пока еще закрытые границы и гуляющий по планете коронавирус. Обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с этими смельчаками.
Границы многих стран до сих пор закрыты, рейсы отменены, но, несмотря на это, при желании легко можно купить билеты и забронировать отели по многим направлениям. Запрет на перелеты имеет всегда какие-то четкие границы, и авиакомпаниям никто не мешает планировать рейсы там, где эти ограничения уже заканчиваются. Ситуация, конечно, может в любой момент изменится. Например, ещё совсем недавно билеты «Аэрофлота» в Европу можно было забронировать на вторую половину июня, но уже сейчас ближайшей датой является 1 августа.
Цены на перелет этой авиакомпанией до Парижа, Барселоны или Рима (с вылетом 7 августа) будет стоить от 28 тысяч рублей. Примерно за столько же готова увезти на Кипр S7. А если отложить путешествие до осени, то можно найти и более выгодные предложения. Есть лишь один нюанс — никто сегодня не может сказать, полетят ли точно по этим направлениям самолёты или нет. Не говоря уже о том, не придётся ли потом туристам вновь искать пути эвакуации, если придёт вторая волна пандемии и страны будут вновь закрыты. Но оптимисты, готовые рискнуть, есть. И некоторые уже купили билеты.
Александр (фамилию просил не называть, чтобы «не сглазить») говорит, что купил билеты в Барселону на сентябрь.
— Мы планировали с девушкой поездку в Испанию ещё в марте, но тогда, увидев, что там происходит, сдали их в обычном режиме (билеты были возвратные). Для поездки всё было готово — даже евро купили. Так что решили попытать счастья осенью. Кстати, билеты даже дешевле обошлись, чем мы покупали раньше. А квартиру и вовсе за копейки смогли найти. Понимаю, что рискуем, но надеемся, что к тому времени всё успокоится. Честно говоря, я лично волнуюсь, не будет ли жесткой пандемии у нас, а не в Италии. Могут ведь и не пустить просто, — говорит молодой человек.
Александр — не единственный, кому пришлось менять билеты. Но если он остался верен мечте, то Елена Шестакова решила поменять направление. Сейчас она с мужем должна была быть в Японии, но супруги решили отказаться от этого путешествия (хотя на тот момент в Токио ещё летали самолеты из России) просто потому, что «там будет все закрыто». Супруги, обратившись в S7, поменяли билеты на Дубай, но через некоторое время всё закрылось и там.
— Мы снова поменяли, так как возврат не хотели делать, рейсы были не отменённые. И поменяли на начало июня на Кипр. Все ещё не теряю надежды, что к июню все будет хорошо, — говорит Елена.
Не у всех, впрочем, есть возможность менять билеты и переносить отпуск. Ольга Ярошенко говорит, что купила тур в Грецию на июль еще в феврале, когда эпидемия не вышла ещё, по сути, за пределы Китая. Теперь остается тоже надеяться только на лучшее.
— Если мы сейчас аннулируем тур, то будет штраф. Стоимость пересчитают на текущий курс рубля. И оставят на депозите. А если вылет не состоится, то точно также оставят сумму на депозите, но без штрафа и по курсу на момент покупки. А раз денег все равно не вернуть, то остаётся только быть оптимистом, — смеется Ольга.
Бывают и более сложные конфигурации. Инна собирается осенью в Японию. Билеты уже куплены и даже забронированы предварительно отели. Но, как говорится, есть нюанс. Попасть в эту страну девушка может только из России (нужно будет ещё получить визу). Но сначала Инне нужно самой оказаться на Родине, поскольку пока она застряла в Мексике. Оттуда сейчас невозможно выбраться ни в Европу, ни в соседние США. Остается ждать. Пока она работает удалённо, живя в небольшом городке на берегу океана. И даже думает, что если будет возможность, то вернуться сюда снова.
— Это было бы очень круто, из Японии сразу в Мексику. Получилось бы кругосветное путешествие, — говорит она.
Отношение к путешествиям, впрочем, уже начало меняться. То есть люди по-прежнему, конечно, хотят и к морю, и вообще куда-то вырваться подальше от дома. Но вот из предмета демонстративного потребления поездки за рубеж становятся источником дополнительного риска. И совершенно не важно, заразитесь вы или нет. Девушка, представившаяся Людмилой, рассказала историю, как в компании, где она работает, буквально заставили уволиться сотрудника, который съездил недавно в Европу.
— Они с девушкой были в Италии, но не на севере, где был очаг эпидемии, а в южной части. Успели нормально добраться в Россию, сели на самоизоляцию. Но на работе ей твердо намекнули, что лучше в офис не возвращаться. Так что мы сейчас сами купили билеты в Тай, но никому об этом на работе не рассказываем. Придется шифроваться, наверное. Как-то сдерживать себя и ничего не постить в соцсети, — говорит Людмила. — Если, конечно, куда-то вообще удастся уехать.