За время карантина в Москве выросла преступность — и хотя власти уверяют, что контролируют ситуацию, понятно, что через пару недель эта тенденция переместится во многие регионы. В течение двух месяцев в России уже зафиксировали 327 тысяч правонарушений, из них около 24 тысяч — в Москве, более 12 тысяч — в Московской области, 12 тысяч — в Краснодарском крае, чуть больше 10 тысяч — в Челябинской области, 9,5 тысячи — в Ростовской области.
В тяжелые времена можно опасаться и нападений мародеров, и квартирных краж, и просто происков воришек всех остальных видов — выживать надо всем. Мы поговорили с полицией, тренером по рукопашному бою и адвокатом о том, как обезопасить себя и свое имущество, если вы вынуждены ходить на работу.
Казалось бы, сейчас режим самоизоляции, но дома сидят не все. Главы многих регионов постепенно расширяют списки компаний, которым разрешено работать. Однако в полиции считают, что опасности нет.
— Все должны находиться дома, бояться грабежей и разбоев не нужно, — говорят в отделении по связям со СМИ управления МВД России по Екатеринбургу. — Разве вернулись 90-е? Сейчас просто период самоизоляции. Работает узкий круг организаций — МВД, медики, какие-то предприятия. Чего им бояться? Скачка преступности нет.
В отделе информации и общественных связей управления МВД в Новосибирске с коллегами согласились.
— Криминогенная обстановка не обострилась, — сообщил дежурный сотрудник. — Большинство людей дома сидит, автомобилей меньше стало на улицах — от чего предохраняться? У нас есть зараза, от нее нужно спасаться, а не от людей.
Но что же делать тем, кто вынужден выходить на работу и все-таки боится за себя и свое имущество? Если вы работаете допоздна и возвращаетесь в темное время суток по безлюдному городу, старайтесь выбирать наиболее освещенные улицы, ходить в компании коллег, живущих рядом, или пользоваться такси.
Допустим, однажды вам не повезло: случайно свернув в темный переулок, вы встретили там незнакомца с плохими намерениями. Инструктор по рукопашному бою УНИБОС (универсальная боевая система) Константин Глазырин рассказал, как дать отпор злодею, и показал несколько приёмов, которые освоит даже человек без физической подготовки. Главное — знать больные места и уметь на них надавить.
«Царапайте лицо и бейте в пах»
Первое, что советует сделать тренер, это кричать что есть силы, чтобы привлечь к себе внимание. Получилось убежать — ищите защиты у проходящих мужчин, семейных пар. А если все же дело дошло до боя, действовать нужно сразу и решительно.
— Есть примерно секунда для того, чтобы дать отпор нападающему. Если за это время бой не выигран, надо бежать. Я покажу три приёма самообороны: что надо делать, когда нападают сзади, когда нападают спереди и когда хватают за волосы, пытаясь вырвать серьги. Надо начинать действовать сразу, — рассказывает по пути тренер. — Старайтесь не просто ударить, а расцарапать противника. Если в руках зонт, тоже пускайте его в ход, бейте ручкой, верхней частью, не просто ударяйте, а старайтесь расцарапать.
Видео: Максим Бутусов
Если на вас нападают спереди, надо с силой прижать руку нападавшего к своей голове и в это время другой рукой надавить ему на шею. Противнику станет больно, и он отпустит руку. В это время надо шагнуть на него, наступив на ноги, и он начнёт падать назад.
При нападении со спины, когда вас пытаются душить, зажав шею согнутой в локте рукой, надо присесть, повиснуть, тогда хватка ослабится и дышать станет легче. Затем нужно сдвинуть таз вбок и попытаться вырваться из захвата, а второй рукой в это время схватиться за лицо противника, расцарапать его, с силой дёрнуть за губу, надавить на глаза. Второй рукой можно стукнуть в пах, например.
Видео: Максим Бутусов
Еще один способ сломить противника — выкрутить ему мизинец, это можно сделать даже в самом беззащитном положении.
— При нападении спереди, когда вам вцепились в куртку, надо положить одну руку на руки противника, вторую вытянуть вверх, сделать круговое движение и навалиться на руку противника. Когда его рука сорвётся, надо схватить его за мизинец, отвести его назад и оттолкнуть противника, — рассказал тренер.
Видео: Максим Бутусов
«Не перегибайте палку»
Когда вы овладели приемами рукопашного боя, появляется вопрос: как защитить себя, чтобы самому не стать преступником? Его мы задали адвокату Сергею Колосовскому.
— Вы можете носить с собой всё, на что не нужна лицензия, например аэрозольные баллончики и даже ножи, но нужно понимать пределы допустимой обороны, — говорит Сергей. — Даже наличие лицензии не исключает возможности уголовной ответственности. При нападении, угрожающем жизни, пределов необходимой обороны не существует. Также есть статья 37 УК РФ, где сказано, что не будет превышения пределов необходимой обороны, если в силу внезапности нападения обороняющийся не мог оценить реальный масштаб угрозы. Теоретически, если на вас в темном подъезде из-за угла кто-то выпрыгнул, а вы его пристрелили, то вы не нарушили закон.
На практике же суд далеко не всегда оказывается на стороне жертвы нападения. По закону, в случае явного несоответствия предпринятых мер характеру нападения наступает уголовная ответственность.
— Явное несоответствие — это категория оценочная. Например, если у вас вытащили кошелек, а вы в ответ расстреляли вора из автомата, вы будете виноваты, — продолжает адвокат. — Поэтому всегда нужно стараться причинить минимальный вред нападающему.
Из разрешенных средств самообороны Сергей советует носить с собой аэрозольные баллончики. Но с их применением надо попрактиковаться в безопасном месте — научиться класть палец на клапан в кармане, быстро доставать и направлять на невидимого противника. Баллончики имеют свойство течь, поэтому сразу нужно покупать два — один для тренировок, а второй для жизни.