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Это городская клиническая больница № 11, на базе которой создан инфекционный госпиталь

Это городская клиническая больница № 11, на базе которой создан инфекционный госпиталь

Инфекционный госпиталь для больных коронавирусом на базе 11-й больницы заработает с 20 апреля. Помещение и оборудование уже готовы, а на мониторах в реанимации символично отображается слово «ожидание». Что ещё есть внутри — узнали журналисты НГС.

Городская клиническая больница № 11 — это отдельно стоящее большое здание: такое расположение и сыграло роль при выборе места для создания инфекционного госпиталя в Новосибирске. Она огромная и с первого раза в её коридорах очень легко запутаться. Если не считать огромной толпы журналистов, которые приехали проинспектировать готовность вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, то выглядит госпиталь пугающее безжизненным — в нём пока нет пациентов, но скоро они начнут заполнять эти многочисленные палаты с разноцветными одинокими подушками. И даже на мониторах в реанимации концептуально высвечивается слово «ожидание».

Так выглядит реанимация

Так выглядит реанимация

Госпиталь будет работать как распределительный центр для пациентов с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию. Всем будут делать тесты для уточнения диагноза

Госпиталь будет работать как распределительный центр для пациентов с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию. Всем будут делать тесты для уточнения диагноза

— Готовность практически полная. Вопросы остались больше не технического, а организационного характера. Например, нужно обновить навигационные таблички, в связи с тем, что назначение практически всех отделений поменялось. Если раньше это была многопрофильная клиника, то теперь будет специализированная больница для приёма пациентов с потенциальным заболеванием COVID-19, — рассказал Андрей Травников.

Кабинеты предназначены для разных пациентов — с подозрением на инфекцию, с коронавирусом в лёгкой степени тяжести, средней и тяжёлой

Кабинеты предназначены для разных пациентов — с подозрением на инфекцию, с коронавирусом в лёгкой степени тяжести, средней и тяжёлой

В больнице сделали частичную разводку под кислород — это тоже стало важным фактором при выборе места для госпиталя

В больнице сделали частичную разводку под кислород — это тоже стало важным фактором при выборе места для госпиталя

На днях, сообщил губернатор, он встречался с главными врачами основных клиник — тогда и решили использовать этот госпиталь не просто как инфекционную больницу для людей с COVID-19, а как распределительный центр, чтобы исключить или минимизировать риски возникновения внутрибольничных инфекций.

В госпитале есть 40 аппаратов ИВЛ для проведения инвазивной вентиляции лёгких, из них 24 аппарата получены из резерва Министерства здравоохранения Новосибирской области. Губернатор сказал, что сейчас закупают дополнительные препараты, но точную цифру не назвал<br>

В госпитале есть 40 аппаратов ИВЛ для проведения инвазивной вентиляции лёгких, из них 24 аппарата получены из резерва Министерства здравоохранения Новосибирской области. Губернатор сказал, что сейчас закупают дополнительные препараты, но точную цифру не назвал

В больнице много таких палат: часть из них с ИВЛ, часть — без

В больнице много таких палат: часть из них с ИВЛ, часть — без

В эту больницу будут поступать все пациенты с симптомами ОРВИ и пневмонией. Их будут тестировать на коронавирус: для пациентов с положительным и отрицательным результатом сделаны отдельные этажи. Те, у кого нет коронавируса, будут долечиваться либо здесь, либо в других медучреждениях города.

Персонал больницы прошёл специальное обучение по лечению коронавирусной инфекции в течение 36 часов

Персонал больницы прошёл специальное обучение по лечению коронавирусной инфекции в течение 36 часов

— Это потребует организационной работы перемаршрутизации, но мы считаем, что это абсолютно нужное, верное решение в условиях, когда мощности нам ещё позволяют использовать площади достаточно гибко. Это позволит нам минимизировать риски завоза инфекции в другие стационары, — объяснил губернатор.

В штате больницы — 900 человек. При необходимости к работе будут привлекать приглашённых специалистов

В штате больницы — 900 человек. При необходимости к работе будут привлекать приглашённых специалистов

При необходимости правительство готово в течение двух недель переоборудовать ещё одну больницу под такие же цели. Сейчас такой необходимости нет: в 11-й больнице готовы принять 642 человек, а всего в городе — 800 специализированных коек для пациентов с коронавирусом.

Сотрудники больницы показали губернатору региона, в каком состоянии госпиталь находится сейчас&nbsp;

Сотрудники больницы показали губернатору региона, в каком состоянии госпиталь находится сейчас 

— При необходимости мы готовы развернуть коечный фонд до 2 с лишним тысяч. Понятно, что он не будет настолько оборудован, как здесь, с кислородом, с ИВЛ. Но тем не менее это позволит нам распределить пациентов разной степени тяжести по разным стационарам.

Некоторые кровати стоят в таком виде

Некоторые кровати стоят в таком виде

Для больницы закупили медицинское оборудование, лекарственные препараты, расходные материалы, индивидуальные средства защиты, дезсредства&nbsp;<br><br>&nbsp;

Для больницы закупили медицинское оборудование, лекарственные препараты, расходные материалы, индивидуальные средства защиты, дезсредства 

 

Томограф&nbsp;

Томограф 

Соседство объявлений отражает разные стороны современной жизни

Соседство объявлений отражает разные стороны современной жизни

В больнице есть несколько реанимационных палат

В больнице есть несколько реанимационных палат

Чтобы освободить 11-ю больницу под инфекционный госпиталь, пациентов перевели в другие медучреждения — большую часть в областную больницу, куда теперь везут новосибирцев на скорой помощи. НГС показывал, как теперь областная больница справляется с увеличившейся почти в три раза нагрузкой. За две недели такой работы они госпитализировали 600 человек.

Как инфекционная больница принимает пациентов с подозрением на коронавирус, читайте здесь.

И обязательно посмотрите 9 любопытных фотографий из лаборатории, в которой делают тесты на коронавирус.

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коронавирус в Новосибирскегоспитальмедицина
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