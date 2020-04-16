Инфекционный госпиталь для больных коронавирусом на базе 11-й больницы заработает с 20 апреля. Помещение и оборудование уже готовы, а на мониторах в реанимации символично отображается слово «ожидание». Что ещё есть внутри — узнали журналисты НГС.
Городская клиническая больница № 11 — это отдельно стоящее большое здание: такое расположение и сыграло роль при выборе места для создания инфекционного госпиталя в Новосибирске. Она огромная и с первого раза в её коридорах очень легко запутаться. Если не считать огромной толпы журналистов, которые приехали проинспектировать готовность вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, то выглядит госпиталь пугающее безжизненным — в нём пока нет пациентов, но скоро они начнут заполнять эти многочисленные палаты с разноцветными одинокими подушками. И даже на мониторах в реанимации концептуально высвечивается слово «ожидание».
— Готовность практически полная. Вопросы остались больше не технического, а организационного характера. Например, нужно обновить навигационные таблички, в связи с тем, что назначение практически всех отделений поменялось. Если раньше это была многопрофильная клиника, то теперь будет специализированная больница для приёма пациентов с потенциальным заболеванием COVID-19, — рассказал Андрей Травников.
На днях, сообщил губернатор, он встречался с главными врачами основных клиник — тогда и решили использовать этот госпиталь не просто как инфекционную больницу для людей с COVID-19, а как распределительный центр, чтобы исключить или минимизировать риски возникновения внутрибольничных инфекций.
В эту больницу будут поступать все пациенты с симптомами ОРВИ и пневмонией. Их будут тестировать на коронавирус: для пациентов с положительным и отрицательным результатом сделаны отдельные этажи. Те, у кого нет коронавируса, будут долечиваться либо здесь, либо в других медучреждениях города.
— Это потребует организационной работы перемаршрутизации, но мы считаем, что это абсолютно нужное, верное решение в условиях, когда мощности нам ещё позволяют использовать площади достаточно гибко. Это позволит нам минимизировать риски завоза инфекции в другие стационары, — объяснил губернатор.
При необходимости правительство готово в течение двух недель переоборудовать ещё одну больницу под такие же цели. Сейчас такой необходимости нет: в 11-й больнице готовы принять 642 человек, а всего в городе — 800 специализированных коек для пациентов с коронавирусом.
— При необходимости мы готовы развернуть коечный фонд до 2 с лишним тысяч. Понятно, что он не будет настолько оборудован, как здесь, с кислородом, с ИВЛ. Но тем не менее это позволит нам распределить пациентов разной степени тяжести по разным стационарам.
Чтобы освободить 11-ю больницу под инфекционный госпиталь, пациентов перевели в другие медучреждения — большую часть в областную больницу, куда теперь везут новосибирцев на скорой помощи. НГС показывал, как теперь областная больница справляется с увеличившейся почти в три раза нагрузкой. За две недели такой работы они госпитализировали 600 человек.
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