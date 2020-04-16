Инфекционный госпиталь для больных коронавирусом на базе 11-й больницы заработает с 20 апреля. Помещение и оборудование уже готовы, а на мониторах в реанимации символично отображается слово «ожидание». Что ещё есть внутри — узнали журналисты НГС.



Городская клиническая больница № 11 — это отдельно стоящее большое здание: такое расположение и сыграло роль при выборе места для создания инфекционного госпиталя в Новосибирске. Она огромная и с первого раза в её коридорах очень легко запутаться. Если не считать огромной толпы журналистов, которые приехали проинспектировать готовность вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, то выглядит госпиталь пугающее безжизненным — в нём пока нет пациентов, но скоро они начнут заполнять эти многочисленные палаты с разноцветными одинокими подушками. И даже на мониторах в реанимации концептуально высвечивается слово «ожидание».