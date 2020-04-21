«Набивала медведей»: откровения новосибирцев о своей первой работе (чиновник, например, шил дубленки)

Мировую экономику лихорадит, российская вообще в шоке, никто не может поручиться за то, что завтра его работа гарантирует ему кусок хлеба. Да что там, некоторые уже так соскучились по нормальной работе в своей самоизоляции, что готовы заняться хоть чем-то полезным. Обозреватель НГС поговорил с новосибирцами (а заодно вспомнил и свою историю) о том, с чего начиналась их трудовая деятельность. Сейчас любые навыки могут оказаться не лишними.

Стас Соколов, автор: плотник-бетонщик



Первая запись в трудовой книжке — «плотник-бетонщик». В 1989 году я поехал в стройотряд на Камчатку (поселок Мильково), где два месяца проработал на стройке. Возводили мы не то сарай, не то гараж, плюс выполняли какие-то мелкие работы. Самой интересной из них стала крыша панельной пятиэтажки, которую маленькой бригаде из четырех человек нужно было заново покрыть рубероидом. Занятие это было бессмысленным, поскольку крыша была не просто плоской, но даже какой-то вогнутой в центре. Так что там каждую весну скапливалась вода, которая находила путь внутрь. Эти щели находили летом и крышу крыли снова.

