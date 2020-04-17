Застрявшие в Киргизии: «Вывозят только туристов, а мы, видимо, не люди»

Коронавирус оставил за границей тысячи россиян. Пока Росавиация отчитывается о вывозе людей из популярных туристических городов и стран, сотни граждан России сегодня не могут вернуться домой даже из не столь отдалённых государств — в частности, из Киргизии. По информации Росавиации, трудности с вывозом возникли из-за позиции правительства республики. Запланированный на 11 апреля рейс так и не состоялся, последний, 7 апреля, привёз в Екатеринбург всего 35 россиян. В Новосибирск в конце марта спецбортом смогли вывезти только спортсменов. Как быть тем, кто не работает на престиж региона и страны, непонятно. Журналист НГС Лиза Пичугина поговорила с застрявшими в Киргизии россиянами.
По данным Посольства РФ в Киргизской Республике, вылета в Россию сегодня ждут 518 человек, 62 из них — жители Новосибирска и Новосибирской области. График вывозных рейсов формируют федеральное Минкомсвязи и Росавиация — по данным на сайте последней, рейсы расписаны до 20 апреля, и ни Бишкека, ни Оша в них нет.
Россияне, с которыми удалось пообщаться НГС, дружно говорят о главном: отсутствии поддержки российских властей и посольства. Когда проблемы только начинались, с дипломатами и между собой они общались в комментариях под публикациями в официальном аккаунте посольства в Инстаграме, но комментарии быстро закрыли. Несколько десятков человек успели объединиться в чате в WhatsApp, а общение с послом сейчас возможно только через личные сообщения в Инстаграме. Хотя россияне уверены — отвечает на эти сообщения не он.
Лариса Юрченко, Новосибирск: «Меня уверяли, что рейсы будут»
Лариса — одна из активных участниц чата застрявших в Киргизии россиян. В страну она приехала 14 марта с мамой и 5-летним сыном, в России остался её муж. Обратно улететь семья рассчитывала 27 марта, на руках были обратные билеты, но рейс отменили в последний момент.
— С посольством мы начали связываться ещё до первой отмены рейса, 22–23 марта. Я звонила по телефону горячей линии, уточняла, как обстоят дела, успеваем ли мы вылететь. Меня уверяли, что рейсы до Новосибирска будут один раз в неделю, — вспоминает Лариса. — Мы подумали: ну хорошо, у нас как раз билеты, мы успеваем. Нас никто не предупредил, что всё обрубили и рейсов больше не будет, никто не предложил взять другие билеты и раньше вылететь — мы бы, конечно, улетели раньше. Авиакомпания автоматически перекинула билет на 2 апреля, мол, этот рейс будет чартерный, вывозной. Но с ним та же самая история: вечером 1 апреля пришло сообщение, что рейс отменили.
Сейчас Лариса с семьёй снимают жильё в пригороде Бишкека — в городе у них есть родные, но даже навещать их фактически невозможно: везде стоят блок-посты, а весь общественный транспорт, включая такси, отменён. Чтобы купить продукты, они платят соседям с машиной, как за такси. Но, например, случись что, попасть в больницу у них уже не получится — нужен пропуск.
Медикаменты для пожилой матери, плата за жильё и дорогие продукты, за поездку за этими самыми продуктами — за три недели денежный запас семьи успел истощиться. Лариса рассказала, что работодатель пошёл ей навстречу и продлил отпуск, но заканчивается уже и он.
— Мы просили неоднократно разместить нас где-то в гостинице, обеспечить питанием, на что посол нам сказал: вы не туристы, вы наверняка приехали сюда к родным и близким, вам есть где жить и нет проблем с питанием, — говорит Лариса. — Спрашивали по поводу матпомощи, он также ответил: ждите, вам из Москвы направят.
Евгений, Москва: «В МИДе удивились, что мы всё ещё здесь»
У Евгения в Бишкеке бизнес, поэтому прилетает он сюда регулярно. Очередной визит был запланирован с 11 по 27 марта, но, как и Ларисе с семьёй, вернуться обратно ему уже не удалось.
О том, что улететь в назначенный день не получится, Евгений узнал примерно за сутки до рейса. Он сразу поехал в офис «Аэрофлота» (дозвониться было невозможно), но офис находится в центре города и окружён блок-постами. Через несколько попыток и долгих уговоров мужчине удалось прорваться через ограждения и выменять билет на 5 апреля. Но и этот рейс отменили.
Вообще, говорит Евгений, передвигаться по городу невозможно:
— Обстановка ЧП, пропуск иностранцам не дают, даже если он положен. Выходить можно не дальше 1,5 километра от дома с маршрутным листом, который ты пишешь сам своими словами, и только в аптеку или магазин. На всех блок-постах вымогают взятки. В посольстве просил помочь с пропуском, чтобы иметь возможность работать и обеспечивать себя, — отказали.
Мужчина писал от имени застрявших в республике россиян письмо на имя Владимира Путина, там его спустили в МИД. Спустя почти три недели неопределённости с ним связались московские дипломаты и, по словам Евгения, очень удивились, что люди всё ещё в Бишкеке и не получают помощи. Попросили составить списки — вероятно, те самые, которые формируются, по информации Посольства РФ в Киргизии, на портале Госуслуг.
По данным Евгения, из тех россиян, кто сегодня состоит в чате, обещанную МИДом помощь в 2400 рублей на взрослого и 1600 рублей на ребёнка в сутки, считая с дня несостоявшегося вылета, смогли получить только двое и только за два-три дня. Ещё один человек получил помощь из фонда Сбербанка, не связанного с МИД РФ. Но письмо президенту подействовало, говорит Евгений: через сутки после того, как с ним связались дипломаты, многие получили информацию об одобрении заявлений на выплаты.
Александр Кухта, Прокопьевск: «Билет мне меняли 3 раза»
Александр получить матпомощь не может: говорит, у него просто нет счёта в банке (да, разумеется, такое бывает). 12 марта он прилетел в город Токмак к родным, планировал 25 марта улететь, но, как и сотни других россиян, всё ещё остаётся в Киргизии. Накопленные в России на отпуск деньги подходят к концу, работы в Киргизии нет — всё закрыто.
В Посольстве РФ в Бишкеке на запрос НГС ответили, что тем, кто не смог по каким-то причинам зарегистрироваться на Госуслугах или, как Александр, оказались без карты, куда помощь можно перечислить, её оказывать будет непосредственно посольство по согласованию с МИД РФ. Но согласование, судя по всему, до сих пор не получено.
— Посол РФ только и пишет, что «заполните анкету на Госуслугах» и что рейсы формируются, но, как я наблюдаю, вывозят только туристов, мы, видимо, не люди, кто остался в Бишкеке, — негодует мужчина. — В посольстве предложили поставить меня на очередь, якобы у меня нет обратного билета, и мне помогут, так как у меня нет карты банка. Только я вот связь не понял между билетом на самолёт и картой банка. Билет-то всё же у меня есть. Мне его уже 3 раза меняли.
Виктория Сельденрайх, Новосибирск: «России не нужны россияне»
О том, что она не улетит в Новосибирск, Виктория узнала в числе первых.
— Я приехала к дочери в Бишкек 18 марта, планировала вернуться 28 марта, но как только сошла с самолета, пришло смс, что рейс отменили. Пришлось поменять билет на 27 марта, но в этот день тоже пришло смс об отмене рейса. Опять попыталась обменять на 2 апреля и опять отмена.
Ни конкретной информации, ни помощи, как и другие россияне, Виктория не может добиться уже почти месяц. Своим, считает она, оставшиеся в Бишкеке россияне не нужны: из всех стран вывозят только туристов, а всем понятно, что Бишкек — не курортная зона.
Елена Тым, Надым: «Мы стояли у закрытых дверей аэропорта»
Елена с дочерью Алиной приехали в Киргизию к стареньким родственникам в городе Чолпон-Ата — это больше 250 км от аэропорта. Лететь в обе стороны они должны были через Новосибирск: 29 февраля из Надыма в Бишкек, 27 марта — обратно.
— 27 марта мы приехали в аэропорт Манас, в здание нас не пустили. Помимо нас у закрытых дверей стояли ещё пассажиры на этот рейс. О том, что рейс отменили, нас никто не предупредил, — говорит Елена.
Приехавший к аэропорту представитель посольства смог только предложить отслеживать информацию о вылете в соцсетях и заполнить анкеты на матпомощь. Ни «проблесков вылета», как говорит Елена, ни этой самой помощи с тех пор они не видели.
Даже если рейс всё-таки будет, до него ещё нужно добраться. Все рейсовые маршруты из регионов Киргизии в столицу отменены, такси до аэропорта будет стоить не меньше 5 тысяч рублей. В ответе посольства на запрос НГС указано, что тем, кто находится в отдалённых регионах страны, «будет оказано содействие в организованной доставке в аэропорт». Какие регионы в этом случае считаются отдалёнными, дипломаты не уточнили.
Анара, Томск: «Если бы меня предупредили, я бы улетела раньше»
Анара приехала в Бишкек в гости к подруге 16 марта, а уже 20 марта получила уведомление, что её обратный рейс отменён. Девушка на следующий день поехала в аэропорт, узнала, что отменены вообще все рейсы в Россию, и попыталась найти представителей авиакомпании, но на месте не оказалось ни одного.
— 22 марта я прогуливалась по городу и увидела турагентство. Зашла спросить о существующих рейсах, и мне сказали, что сегодня будет вылет авиакомпании S7 в 17:45 по местному времени. На тот момент на часах было 14:20 — я бы физически не успела. Если бы мне только 21 марта об этом сказали, я могла бы 22-го улететь из Киргизии.
Ближайшие рейсы после 22 марта, по информации турагентства, были 27 марта и 2 апреля. Ни один из них уже не состоялся.
Алеся Шилина, Нягань: «Маму из морга везли через блок-посты»
Алеся приехала в Бишкек ухаживать за больной мамой. Когда закрыли границы, а по всей стране расставили блок-посты и ввели пропускную систему, она ещё была в больнице.
— 26 марта мама умерла, и мне пришлось её из морга Бишкека везти через блок-посты домой, в Кербен в Джалал-Абадской области, за 530 км, — рассказывает Алеся. — Когда маму похоронили, начались трудности с выездом в Россию: сын купил билет на 9 апреля до Новосибирска, но рейс отменили. Мне сказали, что билет действителен, с ним могут посадить на любой рейс любой авиакомпании. Не знаю, насколько это так.
Алеся волнуется ещё и из-за того, что в Киргизии, как и почти везде сегодня, каждый день увеличивается число заболевших коронавирусом. Если вдруг это коснётся её, в Кербене ей вряд ли удастся выкарабкаться: хотя номинально это город, фактически — селение, говорит женщина, с соответствующей оснащённостью больниц.
Вячеслав Рамзаев, Магадан: «Свои у них только в Бангкоке и на Пхукете»
Вячеслав заболеть не боится: говорит, что из дома не выходит. Продукты, вода, деньги пока есть, но всё зависит от того, сколько ещё придётся пробыть в Киргизии. Больше всего он сегодня переживает о том, что может потерять работу в Магадане: дома остались жена в декрете и двое детей.
Как и Виктория, о том, что обратного рейса, запланированного на 29 марта, не будет, он узнал по прилёте в Киргизию 18 марта. Сначала его зарегистрировали на рейс 27 марта, потом — 2 апреля. Дополнительно Вячеслав купил билет на самолёт Бишкек — Москва 5 апреля, но и он не вылетел.
— Посольство и консульство, судя по общению, ничем помочь не могут и не хотят. Очень не хочется думать плохо о нашем государстве и правительстве, но, видимо, плевать они на нас хотели. Везде пишут, мол, своих не бросаем, а по факту получается, что свои у них только в Бангкоке и Пхукете, судя по рейсам самолетов.
Андрей, Алексей, Игорь (имена изменены из опасения героев потерять работу, но известны редакции НГС), Саратов: «Спим у знакомых на полу»
Ребята из Саратова в Киргизию прилетели работать — в посёлке Минкуш Нарынской области идёт стройка. Когда в стране ввели ограничения и расставили блок-посты, они заранее выехали в аэропорт в Бишкеке, опасаясь задержек, и уже три недели находятся в столице.
— На данный момент живём у знакомых на их съёмной квартире, пообещав, что расплатимся, как только нам будет оказана помощь. Спим на полу, — говорит Андрей. — С посольством общаемся раз в 2–3 дня. Пару раз они звонили сами, переспрашивали паспортные данные, а на все вопросы отвечают скопированными ответами, типа: «заполняйте анкету на Госуслугах» или «пока нет никакой информации о дате эвакуации».
По информации Посольства РФ в Киргизской Республике, данных о том, сколько россиян заполнили необходимые анкеты и достаточно ли их, чтобы сформировать «вывозной» рейс, у них нет.
В посольстве также отметили, что при необходимости граждан размещают в гостинице до вылета: такую помощь оказали 120 россиянам, включая тех, кто уже улетел в Новосибирск. Здесь, вероятно, речь идёт в том числе о вернувшихся спортсменах, которые в любом случае жили в гостинице.
Стоит отметить, что, хотя положение россиян в Киргизии сегодня крайне неопределённое, условия у них куда лучше, чем у сотен киргизов, которые уже почти месяц живут в новосибирском аэропорту. Как и россиян, власти не торопятся возвращать их в страну или оказывать им какую-то помощь.
Новосибирцы есть среди «заложников коронавируса» во многих странах: из Японии домой не могут улететь наши учёные, а в Таиланде новосибирцев отказываются принимать в гостиницах.