Застрявшие в Киргизии: «Вывозят только туристов, а мы, видимо, не люди»

О том, что она не улетит в Новосибирск, Виктория узнала в числе первых.



— Я приехала к дочери в Бишкек 18 марта, планировала вернуться 28 марта, но как только сошла с самолета, пришло смс, что рейс отменили. Пришлось поменять билет на 27 марта, но в этот день тоже пришло смс об отмене рейса. Опять попыталась обменять на 2 апреля и опять отмена.



Ни конкретной информации, ни помощи, как и другие россияне, Виктория не может добиться уже почти месяц. Своим, считает она, оставшиеся в Бишкеке россияне не нужны: из всех стран вывозят только туристов, а всем понятно, что Бишкек — не курортная зона.



Елена Тым, Надым: «Мы стояли у закрытых дверей аэропорта»



Елена с дочерью Алиной приехали в Киргизию к стареньким родственникам в городе Чолпон-Ата — это больше 250 км от аэропорта. Лететь в обе стороны они должны были через Новосибирск: 29 февраля из Надыма в Бишкек, 27 марта — обратно.



— 27 марта мы приехали в аэропорт Манас, в здание нас не пустили. Помимо нас у закрытых дверей стояли ещё пассажиры на этот рейс. О том, что рейс отменили, нас никто не предупредил, — говорит Елена.



Приехавший к аэропорту представитель посольства смог только предложить отслеживать информацию о вылете в соцсетях и заполнить анкеты на матпомощь. Ни «проблесков вылета», как говорит Елена, ни этой самой помощи с тех пор они не видели.



Даже если рейс всё-таки будет, до него ещё нужно добраться. Все рейсовые маршруты из регионов Киргизии в столицу отменены, такси до аэропорта будет стоить не меньше 5 тысяч рублей. В ответе посольства на запрос НГС указано, что тем, кто находится в отдалённых регионах страны, «будет оказано содействие в организованной доставке в аэропорт». Какие регионы в этом случае считаются отдалёнными, дипломаты не уточнили.