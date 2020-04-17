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Застрявшие в Киргизии: «Вывозят только туристов, а мы, видимо, не люди»

Истории россиян, которые не могут вернуться домой: в МИД РФ удивляются, что они всё ещё здесь, а посол сбежал от них в Москву

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Сотни россиян ждут вылета из Киргизии, но все самолёты до сих пор улетали без них

Сотни россиян ждут вылета из Киргизии, но все самолёты до сих пор улетали без них

Коронавирус оставил за границей тысячи россиян. Пока Росавиация отчитывается о вывозе людей из популярных туристических городов и стран, сотни граждан России сегодня не могут вернуться домой даже из не столь отдалённых государств — в частности, из Киргизии. По информации Росавиации, трудности с вывозом возникли из-за позиции правительства республики. Запланированный на 11 апреля рейс так и не состоялся, последний, 7 апреля, привёз в Екатеринбург всего 35 россиян. В Новосибирск в конце марта спецбортом смогли вывезти только спортсменов. Как быть тем, кто не работает на престиж региона и страны, непонятно. Журналист НГС Лиза Пичугина поговорила с застрявшими в Киргизии россиянами.

По данным Посольства РФ в Киргизской Республике, вылета в Россию сегодня ждут 518 человек, 62 из них — жители Новосибирска и Новосибирской области. График вывозных рейсов формируют федеральное Минкомсвязи и Росавиация — по данным на сайте последней, рейсы расписаны до 20 апреля, и ни Бишкека, ни Оша в них нет.

Россияне, с которыми удалось пообщаться НГС, дружно говорят о главном: отсутствии поддержки российских властей и посольства. Когда проблемы только начинались, с дипломатами и между собой они общались в комментариях под публикациями в официальном аккаунте посольства в Инстаграме, но комментарии быстро закрыли. Несколько десятков человек успели объединиться в чате в WhatsApp, а общение с послом сейчас возможно только через личные сообщения в Инстаграме. Хотя россияне уверены — отвечает на эти сообщения не он.

Лариса Юрченко, Новосибирск: «Меня уверяли, что рейсы будут»

Лариса — одна из активных участниц чата застрявших в Киргизии россиян. В страну она приехала 14 марта с мамой и 5-летним сыном, в России остался её муж. Обратно улететь семья рассчитывала 27 марта, на руках были обратные билеты, но рейс отменили в последний момент.

Лариса была уверена, что их семье удастся вернуться: им обещали, что рейсы будут

Лариса была уверена, что их семье удастся вернуться: им обещали, что рейсы будут

— С посольством мы начали связываться ещё до первой отмены рейса, 22–23 марта. Я звонила по телефону горячей линии, уточняла, как обстоят дела, успеваем ли мы вылететь. Меня уверяли, что рейсы до Новосибирска будут один раз в неделю, — вспоминает Лариса. — Мы подумали: ну хорошо, у нас как раз билеты, мы успеваем. Нас никто не предупредил, что всё обрубили и рейсов больше не будет, никто не предложил взять другие билеты и раньше вылететь — мы бы, конечно, улетели раньше. Авиакомпания автоматически перекинула билет на 2 апреля, мол, этот рейс будет чартерный, вывозной. Но с ним та же самая история: вечером 1 апреля пришло сообщение, что рейс отменили.

Сейчас Лариса с семьёй снимают жильё в пригороде Бишкека — в городе у них есть родные, но даже навещать их фактически невозможно: везде стоят блок-посты, а весь общественный транспорт, включая такси, отменён. Чтобы купить продукты, они платят соседям с машиной, как за такси. Но, например, случись что, попасть в больницу у них уже не получится — нужен пропуск.

Медикаменты для пожилой матери, плата за жильё и дорогие продукты, за поездку за этими самыми продуктами — за три недели денежный запас семьи успел истощиться. Лариса рассказала, что работодатель пошёл ей навстречу и продлил отпуск, но заканчивается уже и он.

— Мы просили неоднократно разместить нас где-то в гостинице, обеспечить питанием, на что посол нам сказал: вы не туристы, вы наверняка приехали сюда к родным и близким, вам есть где жить и нет проблем с питанием, — говорит Лариса. — Спрашивали по поводу матпомощи, он также ответил: ждите, вам из Москвы направят.

Евгений, Москва: «В МИДе удивились, что мы всё ещё здесь»

По всей стране расставлены блок-посты, и даже попасть в больницу многим будет очень сложно

По всей стране расставлены блок-посты, и даже попасть в больницу многим будет очень сложно

У Евгения в Бишкеке бизнес, поэтому прилетает он сюда регулярно. Очередной визит был запланирован с 11 по 27 марта, но, как и Ларисе с семьёй, вернуться обратно ему уже не удалось.

О том, что улететь в назначенный день не получится, Евгений узнал примерно за сутки до рейса. Он сразу поехал в офис «Аэрофлота» (дозвониться было невозможно), но офис находится в центре города и окружён блок-постами. Через несколько попыток и долгих уговоров мужчине удалось прорваться через ограждения и выменять билет на 5 апреля. Но и этот рейс отменили.

Вообще, говорит Евгений, передвигаться по городу невозможно:

— Обстановка ЧП, пропуск иностранцам не дают, даже если он положен. Выходить можно не дальше 1,5 километра от дома с маршрутным листом, который ты пишешь сам своими словами, и только в аптеку или магазин. На всех блок-постах вымогают взятки. В посольстве просил помочь с пропуском, чтобы иметь возможность работать и обеспечивать себя, — отказали.

Мужчина писал от имени застрявших в республике россиян письмо на имя Владимира Путина, там его спустили в МИД. Спустя почти три недели неопределённости с ним связались московские дипломаты и, по словам Евгения, очень удивились, что люди всё ещё в Бишкеке и не получают помощи. Попросили составить списки — вероятно, те самые, которые формируются, по информации Посольства РФ в Киргизии, на портале Госуслуг.

Большинство из тех, кто согласился поговорить с НГС, признались, что у них сорвались не один и не два, а три и больше рейсов домой

Большинство из тех, кто согласился поговорить с НГС, признались, что у них сорвались не один и не два, а три и больше рейсов домой

По данным Евгения, из тех россиян, кто сегодня состоит в чате, обещанную МИДом помощь в 2400 рублей на взрослого и 1600 рублей на ребёнка в сутки, считая с дня несостоявшегося вылета, смогли получить только двое и только за два-три дня. Ещё один человек получил помощь из фонда Сбербанка, не связанного с МИД РФ. Но письмо президенту подействовало, говорит Евгений: через сутки после того, как с ним связались дипломаты, многие получили информацию об одобрении заявлений на выплаты.

Александр Кухта, Прокопьевск: «Билет мне меняли 3 раза»

Александр получить матпомощь не может: говорит, у него просто нет счёта в банке (да, разумеется, такое бывает). 12 марта он прилетел в город Токмак к родным, планировал 25 марта улететь, но, как и сотни других россиян, всё ещё остаётся в Киргизии. Накопленные в России на отпуск деньги подходят к концу, работы в Киргизии нет — всё закрыто.

В Посольстве РФ в Бишкеке на запрос НГС ответили, что тем, кто не смог по каким-то причинам зарегистрироваться на Госуслугах или, как Александр, оказались без карты, куда помощь можно перечислить, её оказывать будет непосредственно посольство по согласованию с МИД РФ. Но согласование, судя по всему, до сих пор не получено.

— Посол РФ только и пишет, что «заполните анкету на Госуслугах» и что рейсы формируются, но, как я наблюдаю, вывозят только туристов, мы, видимо, не люди, кто остался в Бишкеке, — негодует мужчина. — В посольстве предложили поставить меня на очередь, якобы у меня нет обратного билета, и мне помогут, так как у меня нет карты банка. Только я вот связь не понял между билетом на самолёт и картой банка. Билет-то всё же у меня есть. Мне его уже 3 раза меняли.

Виктория Сельденрайх, Новосибирск: «России не нужны россияне»

Виктория подчёркивает: вывозят только туристов, а Бишкек — явно не курортная зона

Виктория подчёркивает: вывозят только туристов, а Бишкек — явно не курортная зона

О том, что она не улетит в Новосибирск, Виктория узнала в числе первых.

— Я приехала к дочери в Бишкек 18 марта, планировала вернуться 28 марта, но как только сошла с самолета, пришло смс, что рейс отменили. Пришлось поменять билет на 27 марта, но в этот день тоже пришло смс об отмене рейса. Опять попыталась обменять на 2 апреля и опять отмена.

Ни конкретной информации, ни помощи, как и другие россияне, Виктория не может добиться уже почти месяц. Своим, считает она, оставшиеся в Бишкеке россияне не нужны: из всех стран вывозят только туристов, а всем понятно, что Бишкек — не курортная зона.

Елена Тым, Надым: «Мы стояли у закрытых дверей аэропорта»

Елена с дочерью Алиной приехали в Киргизию к стареньким родственникам в городе Чолпон-Ата — это больше 250 км от аэропорта. Лететь в обе стороны они должны были через Новосибирск: 29 февраля из Надыма в Бишкек, 27 марта — обратно.

— 27 марта мы приехали в аэропорт Манас, в здание нас не пустили. Помимо нас у закрытых дверей стояли ещё пассажиры на этот рейс. О том, что рейс отменили, нас никто не предупредил, — говорит Елена.

Приехавший к аэропорту представитель посольства смог только предложить отслеживать информацию о вылете в соцсетях и заполнить анкеты на матпомощь. Ни «проблесков вылета», как говорит Елена, ни этой самой помощи с тех пор они не видели.

Даже если рейс всё-таки будет, до него ещё нужно добраться. Все рейсовые маршруты из регионов Киргизии в столицу отменены, такси до аэропорта будет стоить не меньше 5 тысяч рублей. В ответе посольства на запрос НГС указано, что тем, кто находится в отдалённых регионах страны, «будет оказано содействие в организованной доставке в аэропорт». Какие регионы в этом случае считаются отдалёнными, дипломаты не уточнили.

Часть застрявших в Киргизии россиян находятся в отдалённых районах и боятся, что им не хватит ни времени, ни денег добраться до аэропорта

Часть застрявших в Киргизии россиян находятся в отдалённых районах и боятся, что им не хватит ни времени, ни денег добраться до аэропорта

Анара, Томск: «Если бы меня предупредили, я бы улетела раньше»

Анара приехала в Бишкек в гости к подруге 16 марта, а уже 20 марта получила уведомление, что её обратный рейс отменён. Девушка на следующий день поехала в аэропорт, узнала, что отменены вообще все рейсы в Россию, и попыталась найти представителей авиакомпании, но на месте не оказалось ни одного.

— 22 марта я прогуливалась по городу и увидела турагентство. Зашла спросить о существующих рейсах, и мне сказали, что сегодня будет вылет авиакомпании S7 в 17:45 по местному времени. На тот момент на часах было 14:20 — я бы физически не успела. Если бы мне только 21 марта об этом сказали, я могла бы 22-го улететь из Киргизии.

Ближайшие рейсы после 22 марта, по информации турагентства, были 27 марта и 2 апреля. Ни один из них уже не состоялся.

Алеся Шилина, Нягань: «Маму из морга везли через блок-посты»

Алеся приехала в Бишкек ухаживать за больной мамой. Когда закрыли границы, а по всей стране расставили блок-посты и ввели пропускную систему, она ещё была в больнице.

— 26 марта мама умерла, и мне пришлось её из морга Бишкека везти через блок-посты домой, в Кербен в Джалал-Абадской области, за 530 км, — рассказывает Алеся. — Когда маму похоронили, начались трудности с выездом в Россию: сын купил билет на 9 апреля до Новосибирска, но рейс отменили. Мне сказали, что билет действителен, с ним могут посадить на любой рейс любой авиакомпании. Не знаю, насколько это так.

Алеся волнуется ещё и из-за того, что в Киргизии, как и почти везде сегодня, каждый день увеличивается число заболевших коронавирусом. Если вдруг это коснётся её, в Кербене ей вряд ли удастся выкарабкаться: хотя номинально это город, фактически — селение, говорит женщина, с соответствующей оснащённостью больниц.

Вячеслав Рамзаев, Магадан: «Свои у них только в Бангкоке и на Пхукете»

У Вячеслава дома остались жена и двое детей, и больше всего он боится, что после возвращения не сможет обеспечить семью

У Вячеслава дома остались жена и двое детей, и больше всего он боится, что после возвращения не сможет обеспечить семью

Вячеслав заболеть не боится: говорит, что из дома не выходит. Продукты, вода, деньги пока есть, но всё зависит от того, сколько ещё придётся пробыть в Киргизии. Больше всего он сегодня переживает о том, что может потерять работу в Магадане: дома остались жена в декрете и двое детей.

Как и Виктория, о том, что обратного рейса, запланированного на 29 марта, не будет, он узнал по прилёте в Киргизию 18 марта. Сначала его зарегистрировали на рейс 27 марта, потом — 2 апреля. Дополнительно Вячеслав купил билет на самолёт Бишкек — Москва 5 апреля, но и он не вылетел.

— Посольство и консульство, судя по общению, ничем помочь не могут и не хотят. Очень не хочется думать плохо о нашем государстве и правительстве, но, видимо, плевать они на нас хотели. Везде пишут, мол, своих не бросаем, а по факту получается, что свои у них только в Бангкоке и Пхукете, судя по рейсам самолетов.

Андрей, Алексей, Игорь (имена изменены из опасения героев потерять работу, но известны редакции НГС), Саратов: «Спим у знакомых на полу»

Ребята из Саратова в Киргизию прилетели работать — в посёлке Минкуш Нарынской области идёт стройка. Когда в стране ввели ограничения и расставили блок-посты, они заранее выехали в аэропорт в Бишкеке, опасаясь задержек, и уже три недели находятся в столице.

— На данный момент живём у знакомых на их съёмной квартире, пообещав, что расплатимся, как только нам будет оказана помощь. Спим на полу, — говорит Андрей. — С посольством общаемся раз в 2–3 дня. Пару раз они звонили сами, переспрашивали паспортные данные, а на все вопросы отвечают скопированными ответами, типа: «заполняйте анкету на Госуслугах» или «пока нет никакой информации о дате эвакуации».

По информации Посольства РФ в Киргизской Республике, данных о том, сколько россиян заполнили необходимые анкеты и достаточно ли их, чтобы сформировать «вывозной» рейс, у них нет.

В посольстве также отметили, что при необходимости граждан размещают в гостинице до вылета: такую помощь оказали 120 россиянам, включая тех, кто уже улетел в Новосибирск. Здесь, вероятно, речь идёт в том числе о вернувшихся спортсменах, которые в любом случае жили в гостинице.

Стоит отметить, что, хотя положение россиян в Киргизии сегодня крайне неопределённое, условия у них куда лучше, чем у сотен киргизов, которые уже почти месяц живут в новосибирском аэропорту. Как и россиян, власти не торопятся возвращать их в страну или оказывать им какую-то помощь.

Новосибирцы есть среди «заложников коронавируса» во многих странах: из Японии домой не могут улететь наши учёные, а в Таиланде новосибирцев отказываются принимать в гостиницах.

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коронавирус в Новосибирскезастрявшие туристыМИД
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