Хотя даты ЕГЭ сдвигаются, это совсем не значит, что его не надо будет сдавать. Немного позже, но школьникам нужно быть готовыми к одному из главных экзаменов. И если с базовой математикой справится любой дурак (но даже здесь появляются сложности), то профильная — это высший пилотаж. Мы узнали у преподавателей, чего на самом деле стоит опасаться в предстоящем тестировании всем, кто будет сдавать математику, и где у вашего школьника пробелы. Статистика работает практически на всех, но, как и с любой математикой, возможны погрешности.
На базовой математике можно завалиться?
Даже если ваш ребенок убежденный гуманитарий и творческая личность, математику ему придется сдавать все равно. Смиритесь. Три часа позора, и всё будет позади. Базовое тестирование, где школьники должны показать хотя бы умение посчитать сдачу в магазине и количество дней в неделе, обязательно.
— Там даже знать ничего не надо. Школьникам нужно решить 20 элементарных заданий за три часа. Это легкие задачи, и с ними любой справится, — говорит преподаватель математики Дмитрий Денисов. — Графики, диаграммы, таблицы — главное, правильно прочитать условия задачи, немного вдуматься.
Да, у тех, кто начиная с пятого класса вертелся за партой, постоянно прогуливал уроки и не пытался готовиться к математике, проблемы будут даже с умножением и делением (программой пятого и шестого классов). Всем остальным на подготовку к тесту хватит недели.
— Базовая математика в конкурсе не участвует вообще. Она, грубо говоря, исключительно для того, чтобы получить аттестат. Поэтому к базовой математике никто и не готовится по большому счету, — рассказывает преподаватель математики и физики Андрей Коновалов. — Чтобы подготовиться к базовому тестированию, недели хватит за глаза. Два-три раза написать пробный тест, и ты готов. Если у тебя голова нормально работает.
Как подготовиться к ЕГЭ по математике?
Чтобы наверняка не завалиться на базовой математике, школьникам советуют решать сначала те задачи, в которых они уверены, пользоваться черновиком (даже если кажется, что ответ 100% верен) и предварительно ознакомиться со справочными материалами и демоверсиями заданий на сайте Федерального института педагогических измерений.
Профильная математика: добро пожаловать в ад?
Как ни странно, профильная математика — один из лидеров по предметам по выбору. Может быть, потому, что многие школьники действительно мечтают связать судьбу с матмехом, а может, банально из-за того, чтобы не готовиться к дополнительному экзамену. Базовое и профильное тестирование проводятся в одно и то же время, и тем, кто сдает «профиль», идти на «базу» не нужно. На 19 заданий у ребят будет четыре часа. И здесь начинается самое веселое.
— Тестовую часть еще более-менее решают. Проблемы вызывают задачи про вероятность, текстовые задачи. Соответственно, там надо вписать ответ. Вписал правильный ответ, получаешь один балл, решил неправильно — получаешь ноль, и не важно, где ты там ошибся, потому что решение никакое не прикладывается, — поясняет Андрей Коновалов.
У тех, кто выбрал профильную геометрию, не возникает вопросов с умножением, делением и степенями — у них другая беда: геометрия.
— Ребята повально не знают геометрию, абсолютно. Задачи по ней разделяются по двум направлениям: планиметрия и стереометрия. Ребята одинаково плохо готовятся что к той, что к другой. Также задачи по стереометрии мало кто решает нормально и берет полный балл, — рассказывает Андрей Коновалов.
Следующие в рейтинге «плохих» задач — задачи с параметром. Основная сложность в них заключается в том, что в школе такие задачи почти не рассматривают, а в ЕГЭ включают, потому что это задания высокого уровня. За одну такую задачу можно получить сразу четыре балла. Также пробелы могут всплыть в заданиях по тригонометрии, в логарифмах и экономических задачах (13-й, 15-й и 17-й блоки соответственно).
— На самом деле, экономические задания не требуют каких-то особых знаний или специальной подготовки. Просто нужно вдумчиво прочитать условия, обращая внимание на каждую деталь. Потому что одно упущение, и всё решение пойдет наперекосяк, — говорит Дмитрий Денисов. — А в условии обычно есть всё, что поможет школьнику справиться с заданием.
Как подготовиться к профильной математике?
Возможно, в случае с профильным тестированием по математике будет эффективна стратегия ровно противоположная базовой.
— Самая оптимальная стратегия подготовки — это написать всю тестовую часть, тригонометрию, решить логарифмы и экономическую задачу. Если ты нигде не ошибся в 13-й, 15-й, 17-й части, это будут необходимые 80 баллов. Это считается границей успешной сдачи ЕГЭ, — делится секретами успешного экзамена Андрей Коновалов. — Сделать надо не так уж и много: всю геометрию и параметры. 19-ю задачу можете выкинуть и все равно получить 80 баллов.
Также можно потренироваться на демоверсиях на сайте Федерального института педагогических измерений. А на самом экзамене не помешает читать задание до конца, отбросить лишнюю самоуверенность и не давать ответ, не вчитываясь в условия.
Как пройти ЕГЭ взрослым?
Хотите почувствовать себя в шкуре собственного школьника? Учебные заведения предлагают вам присоединиться к ЕГЭ и сдать тест. Напишите заявление в специальном пункте подачи (он есть в каждом районе), выбирайте любой пункт из предложенных, где вам удобно будет пройти тест, и ждите письма на электронную почту. За месяц до сдачи вам придет сообщение с информацией, где и когда вы будете сдавать выбранный предмет.