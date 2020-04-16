18 апреля аукционный дом «Литфонд» выставит на торги 37 уникальных раритетных транспортных средств. Мы нашли среди них пять особо интересных автомобилей отечественного производства, о существовании которых вы, возможно, даже и не знали.



Когда не было Илона Маска



Один из лотов — одноместный электрокар «Минисол», созданный в подмосковном Зеленограде в 1991 году. Автомобиль не нужно ни подзаряжать, ни заправлять: он работает на солнечной энергии, о чем свидетельствуют специальные панели на кузове.

