16 апреля четверг
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 2/10
usd 73.71
eur 80.67
Тема дня Спецобращение Владимира Путина
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 2/10
usd 73.71
eur 80.67

Все новости

Все новости
Солнцемобиль&nbsp;«Минисол» весит 140 килограммов и развивает максимум 40 километров в час

Солнцемобиль «Минисол» весит 140 килограммов и развивает максимум 40 километров в час

18 апреля аукционный дом «Литфонд» выставит на торги 37 уникальных раритетных транспортных средств. Мы нашли среди них пять особо интересных автомобилей отечественного производства, о существовании которых вы, возможно, даже и не знали.

Когда не было Илона Маска

Один из лотов — одноместный электрокар «Минисол», созданный в подмосковном Зеленограде в 1991 году. Автомобиль не нужно ни подзаряжать, ни заправлять: он работает на солнечной энергии, о чем свидетельствуют специальные панели на кузове.

Машина успела поучаствовать в международном ралли солнцемобилей «Тур де сол» в Швейцарии и нескольких экологических пробегах в России.

Вы знали о существовании такого электромобиля?

    Начальная цена составляет 11 000 долларов или 807 тысяч рублей по текущему курсу.

    «Ока»-снегоход

    А это снегоход ТТМ-1901 «Беркут» 2007 года выпуска с кузовом от «Оки». Это единственная в России лыжно-гусеничная модель, у которой есть кабина — причем отапливаемая.

    В основном такие машины заказывают МЧС и армия, но их можно использовать и в гражданских целях — на зимней рыбалке или охоте. «Беркуты» выпускают на Нижегородском заводе транспортно-технологических машин «Транспорт», который также производит снегоболотоходы «Тайга».

    Предварительная стоимость — 10 320 долларов. В переводе на рубли это около 760 тысяч.

    «Беркут» оснащен 1,7-литровым вазовским двигателем, который позволяет разгоняться до 60 километров в час

    «Беркут» оснащен 1,7-литровым вазовским двигателем, который позволяет разгоняться до 60 километров в час

    Пикап «Запорожец»

    Довольно редкий ЗАЗ-968А в кузове пикап 1978 года выпуска. В свободную продажу такие машинки не поступали, их использовали в качестве грузового транспорта непосредственно на Запорожском автомобильном заводе, а также на призаводских хозяйствах, базах отдыха, совхозах и так далее.

    Представленный экземпляр стоял в сухом гараже и поэтому хорошо сохранился. Для полного восстановления потребовалось совсем немного времени и сил.

    Такой необычный «Запорожец» готовы отдать минимум за 9900 долларов или 725 тысяч рублей по текущему курсу.

    Грузоподъемность такого пикапа составляла около 220 килограммов — совсем небольшой показатель для грузового автомобиля. Но не забывайте, что у «Запорожца» двигатель находится позади

    Грузоподъемность такого пикапа составляла около 220 килограммов — совсем небольшой показатель для грузового автомобиля. Но не забывайте, что у «Запорожца» двигатель находится позади

    С немецким акцентом

    Еще один редкий автомобиль в списке — ВАЗ 2108 в кузове ландо, известный в Европе под именем Lada Samara Fun. Такие машины из обычных экспортных «восьмерок» делала немецкая компания Bohse. Она отрезала заднюю часть крыши и третью дверь, устанавливая вместо них тент с мягкими окнами и пластиковую крышку багажника.

    Всего таких автомобилей выпустили менее тысячи. Часть из них вернулись в Россию, но экземпляров в хорошем состоянии осталось немного.

    Начальная цена лота — 11 000 долларов. На момент написания статьи это чуть более 800 тысяч рублей. На «Авто.ру» нечто похожее отдают за 300 тысяч.

    Полуторалитровый мотор развивает 70 л. с., максимальная скорость составляет 155 километров в час

    Полуторалитровый мотор развивает 70 л. с., максимальная скорость составляет 155 километров в час

    «Где этот чертов инвалид?»

    Также на торги выставлена первая в СССР четырехколесная мотоколяска СМЗ С-3А. Точно таким же управлял персонаж Евгения Моргунова «Бывалый» в фильме «Операция Ы», отчего в народе машину прозвали «Моргуновка». Вообще она считалась моторизированным креслом для инвалидов, но ее использовали и как обычный автомобиль.

    Мотоколяску оценили минимум в 6900 долларов или 500 тысяч рублей по текущему курсу.

    С мотором ИЖ объемом 0,35 литра (8 л. с.) мотоколяска может ехать со скоростью до 40 километров в час

    С мотором ИЖ объемом 0,35 литра (8 л. с.) мотоколяска может ехать со скоростью до 40 километров в час

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК0
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ0
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    аукционретро-авто
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!