18 апреля аукционный дом «Литфонд» выставит на торги 37 уникальных раритетных транспортных средств. Мы нашли среди них пять особо интересных автомобилей отечественного производства, о существовании которых вы, возможно, даже и не знали.
Когда не было Илона Маска
Один из лотов — одноместный электрокар «Минисол», созданный в подмосковном Зеленограде в 1991 году. Автомобиль не нужно ни подзаряжать, ни заправлять: он работает на солнечной энергии, о чем свидетельствуют специальные панели на кузове.
Машина успела поучаствовать в международном ралли солнцемобилей «Тур де сол» в Швейцарии и нескольких экологических пробегах в России.
Вы знали о существовании такого электромобиля?
Начальная цена составляет 11 000 долларов или 807 тысяч рублей по текущему курсу.
«Ока»-снегоход
А это снегоход ТТМ-1901 «Беркут» 2007 года выпуска с кузовом от «Оки». Это единственная в России лыжно-гусеничная модель, у которой есть кабина — причем отапливаемая.
В основном такие машины заказывают МЧС и армия, но их можно использовать и в гражданских целях — на зимней рыбалке или охоте. «Беркуты» выпускают на Нижегородском заводе транспортно-технологических машин «Транспорт», который также производит снегоболотоходы «Тайга».
Предварительная стоимость — 10 320 долларов. В переводе на рубли это около 760 тысяч.
Пикап «Запорожец»
Довольно редкий ЗАЗ-968А в кузове пикап 1978 года выпуска. В свободную продажу такие машинки не поступали, их использовали в качестве грузового транспорта непосредственно на Запорожском автомобильном заводе, а также на призаводских хозяйствах, базах отдыха, совхозах и так далее.
Представленный экземпляр стоял в сухом гараже и поэтому хорошо сохранился. Для полного восстановления потребовалось совсем немного времени и сил.
Такой необычный «Запорожец» готовы отдать минимум за 9900 долларов или 725 тысяч рублей по текущему курсу.
С немецким акцентом
Еще один редкий автомобиль в списке — ВАЗ 2108 в кузове ландо, известный в Европе под именем Lada Samara Fun. Такие машины из обычных экспортных «восьмерок» делала немецкая компания Bohse. Она отрезала заднюю часть крыши и третью дверь, устанавливая вместо них тент с мягкими окнами и пластиковую крышку багажника.
Всего таких автомобилей выпустили менее тысячи. Часть из них вернулись в Россию, но экземпляров в хорошем состоянии осталось немного.
Начальная цена лота — 11 000 долларов. На момент написания статьи это чуть более 800 тысяч рублей. На «Авто.ру» нечто похожее отдают за 300 тысяч.
«Где этот чертов инвалид?»
Также на торги выставлена первая в СССР четырехколесная мотоколяска СМЗ С-3А. Точно таким же управлял персонаж Евгения Моргунова «Бывалый» в фильме «Операция Ы», отчего в народе машину прозвали «Моргуновка». Вообще она считалась моторизированным креслом для инвалидов, но ее использовали и как обычный автомобиль.
Мотоколяску оценили минимум в 6900 долларов или 500 тысяч рублей по текущему курсу.