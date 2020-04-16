В России 24 490 человек заражены новым китайским коронавирусом — цифра официальная и уже завтра она будет выше. ВОЗ, Роспотребнадзор, Минздрав в голос утверждают: страна только подходит к пику, реальные масштабы эпидемии медики смогут увидеть только через неделю-две. Тем не менее, коронавирус излечим — почти 2 тысячи человек побороли инфекцию. Мы публикуем рассказы трех человек, столкнувшихся с вирусом.
«Тяжело осознавать, что ты стал переносчиком заразы»
Наталью Бердникову выписали из инфекционного отделения волгоградской больницы 14 апреля. Женщина до сих пор не знает до конца, как заразилась коронавирусом. В середине марта она сопровождала мужа на операцию в Москве, 29-го числа у нее поднялась температура. Тем же вечером ей позвонили соседи по палате клиники, в которой лежали волгоградцы, — у них подтвердился тест.
— При поступлении я не могла даже объяснить им своего состояния. На фоне температуры я не могла ни поднять руку, ни разговаривать. Произнести пару слов было настоящим усилием. Врачи меня спросили: «Что у Вас болит?» Я ответила: «Болит абсолютно всё». Опять же, подчеркну, что кроме температуры у меня не было ни кашля, ни насморка, — вспоминает Наталья. — В первую ночь, когда я поступила, дежурная врач назначала мне ювелирные дозы лекарства, внимательно отсматривая, как мой организм на них отреагирует. Это не был стандартный подход к лечению, и я очень ей за это благодарна, — вспоминает Наталья. — В течение недели ей удалось стабилизировать мое состояние, хотя на протяжении первых трех дней я не могла даже принимать пищу. Врачи заставляли меня пить воду, чтобы хоть как-то поддержать организм. Не знаю, как они меня вытащили из того состояния. Просто не знаю. Эти врачи делают ювелирную работу.
Больше, чем болезнь, Наталью удивило то, как на это отреагировала ее семья — родственники полностью отгородились от пары. Спасали друзья.
— Ту неделю, которую мой муж провел дома до госпитализации в полном одиночестве и без права выйти из квартиры, ему очень активно помогали соседи. Люди организовались, приносили ему продукты, оставляя под дверьми. Мои подруги готовили ему и также оставляли еду на пороге. Даже дети наших друзей часто звонили и предлагали помощь. Наверное, не зря мы вкладывали в них любовь друг к другу. Если у нас этого не будет, с бедами мы не справимся. Никто не знает, где и что ударит по нам. Когда мы узнали о своем диагнозе, приняли все возможные меры, чтобы обезопасить всех людей, с которыми контактировали. Мы спешили позвонить им и извиниться. Очень тяжело осознавать, что ты стал разносчиком заразы. Будьте добры друг к другу. Берегите здоровье свое и окружающих. Наберитесь терпения, посидите дома. Все пройдет, все нормализуется.
Видео: V1.RU
«Мне назначили некие капельницы — говорили, что антибиотик»
Ольга Гиниятуллина заразилась коронавирусом в Италии, куда ездила в феврале — начале марта. На обратном пути женщина почувствовала себя плохо: заболело горло, поднялась температура, а позже начался озноб.
— Почувствовала я себя плохо уже на обратном пути — я добиралась железной дорогой. И в поезде Рим — Мюнхен у меня появилось такое чувство, что мне в горло воткнули нож. И там его поворачивают. Это был первый признак. Но то, что это коронавирус, я не подумала.
Сначала Ольга лечила горло дома — полоскала, пила настойку зверобоя. Но становилось только хуже, и она вызвала скорую.
— Я позвонила в скорую помощь. Сказала, что вернулась из Италии. Через три часа меня забрали в Боткина и под утром поместили в бокс. Муж заявил, что это не коронавирус, и остался спать. Его увезли на следующую ночь, после того, как я прислала к нему врача уже из Боткина. В больнице у меня сразу же взяли анализ на коронавирус. Но раньше у него пришли результаты теста из Москвы — положительные.
Подробности лечения Ольга описала в разговоре с «Фонтанкой»:
— Мне назначили некие капельницы. Что капали — я не спрашивала, но говорили, что антибиотик какой-то. И температура спала. И я обрадовалась, что все закончилось. Но нет, через день она начала расти еще больше: до 38–38,5. Врачи ничего особо не объясняли, но, видимо, это начался уже какой-то процесс в легких, потому что они притащили мобильный рентген. Дальше потребовалось написать заявление на имя завотделением: «Прошу предоставить мне альтернативное лечение, аналогичное тому, которое применялось для лечения пациентов при предыдущих версиях коронавируса». И мне стали давать препараты, которые дают пациентам с ВИЧ (в Комздраве «Фонтанке» пояснили, что это нормальная практика. — Прим. ред.). После этого на третий день спала температура, на четвертый появился аппетит, а на пятый вернулся и вкус. Я пролежала в больнице почти месяц. Под конец мне сделали два теста, они оказались отрицательными. И мне сказали, что будут меня выписывать.
«Никакого лечения не требуется, только сбивать температуру парацетамолом»
А эта история — из Ярославля, ее герои не хотят называть имена — боятся общественной огласки. К семье приезжали гости из Москвы, но связано ли заражение с их визитом или это просто совпадение — неясно. Первым в доме заболел супруг, у него поднялась температура, которую сбил парацетамол. Через несколько дней симптомы вируса проявились у его жены.
— Через несколько дней после появления симптомов мама обратилась в больницу. Ей выписали обычные при простуде лекарства и сделали рентген легких, — рассказала 76.RU дочь заболевших. — Патологии снимок не показал. При этом они с мужем попросили сделать им тест на коронавирус. Тест сделали, и маму отправили лечиться домой, назначив через несколько дней прием у районного терапевта. И вдруг 8 апреля к ней домой приехала скорая. Маме сообщили, что у нее положительный результат. У мужа был отрицательный. Никакого особо лечения, сказали, не требуется — только сбивать температуру парацетамолом. Взяли повторный тест на коронавирус. Результаты его пока не известны.
Женщина чувствовала себя удовлетворительно, поэтому в больницу ее не помещали. На следующий день медики приехали и к дочери, сделали тесты, результатов пока нет. Мать собеседницы 76.RU чувствует себя хорошо — прошла температура, осталась небольшая слабость. О том, что вирус она перенесла, должен сказать третий тест. Его женщине пока не делали.