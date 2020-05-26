Сегодня слово «коронавирус» приходится слышать десятки, а то и сотни раз в день — ежеминутные новости о коронавирусе всё больше похожи на пытку каплями. Разобраться в этом потоке информации не то что сложно — не у всех уже есть ресурс. Тем не менее дискуссии вокруг коронавируса продолжаются. Одни уверены, что вирус опасен, и поддерживают меры профилактики. Другие считают, что всё это если не бред (Лукашенко предпочитает говорить «психоз»), то явно сильно преувеличенная проблема. Корреспондент НГС Анна Богданова выслушала доводы так называемых ковид-диссидентов. И попросила вирусолога прокомментировать их. Публикуем три частных мнения.
Вирус не так страшен, как про него говорят
— У меня два высших образования, по одному я учитель химии и биологии. У меня возникает много вопросов к СМИ, это при том, что я не смотрю телевизор, а новости получаю только из тех каналов, которым я доверяю и считаю адекватными, — говорит профессиональная певица и музыкант Ирина (имя изменено по просьбе героини). — Сначала журналисты приводили к себе на эфиры адекватных вирусологов — Гундарова, например, из Сколково ряд вирусологов. Они говорили адекватные вещи — то есть, если мы хотим бояться вируса, то точно не коронавируса. А, например, вируса жёлтой малярии, которая уже проникла к нам на территорию. Всё это на основе статистики летальности и вирулентности. А сейчас эти каналы «переобулись» и гонят ту же истерию.
Эпидемия — это когда заболевает 4,5–5% популяции (население города, например). Москву закрыли — теперь мы тоже о населении столицы говорим как о популяции.
Также у меня есть вопрос к вирулентности, то есть способности вируса заражать окружающих. Вот нам рассказывают, что в семье, вернувшейся из Таиланда, у мужа диагностировали коронавирус, а у жены и дочери — нет. Они что, в разных квартирах жили, не летели в одном самолёте? Получается, что всё-таки вирулентность не так высока, как про неё вещают? Сегодня вообще услышала, что коронавирус, оказывается, на 4 метра распространяется. Как радиация? Открыл окно, и всё, упал замертво?
«Я переболел, не ходя к врачу, за неделю»
Это мнение действительно становится популярным, особенно после сезона ОРВИ, который приходится как раз на зиму. Кроме того, о том, что часть россиян могла переболеть коронавирусом еще до вспышки, заявили недавно медики.
— Я в конце прошлого года заболел неведомой болезнью. С сильным кашлем, у меня были поражены лёгкие. Я переболел, не ходя к врачу, за неделю, — утверждает житель Новосибирска Илья Шерстобитов. — Болел не я один, у знакомых на ВАСХНИЛе после этого пошло повальное воспаление лёгких. Но само воспаление лёгких — болезнь ведь незаразная, значит, это один вирус. У товарища жена и дочери слегли, лежали в инфекционке. Врачи им тогда сказали, что подобных случаев очень много. Хорошо, если бы были какие-то портативные тесты, чтобы понять, переболели мы или нет. А так всеми людьми управляет страх.
Мнение о том, что мы уже частично переболели, — один из главных аргументов ковид-диссидентов.
— В январе знакомые вернулись из Таиланда, потом жена, муж и дети переболели, — рассказывает 65-летняя Татьяна о своих знакомых. — Она меня предупреждала, но мы всё равно встречались, я к ним заходила. В итоге я тоже заболела. Три дня температура бешеная, потом кашель, который разрывает грудь на части. А потом всё прошло. Лечилась просто антибиотиками пенициллиновой группы. А им врач сказал никому ничего не говорить и лечиться тем, чем они уже лечились. А лечились они какими-то лекарствами из Вьетнама. Так что я переболела и ничего в этом страшного нет.
«Эту маску пробьёт грузовик таких же вирусов»
Маски, по мнению ковид-диссидентов, — это вообще бесполезная мера безопасности. Если и пользоваться, то совсем другими.
— Это как мёртвому припарка, — уверен Илья Шерстобитов. — Какой размер вируса и какая плотность маски? Эту маску пробьёт грузовик таких же вирусов. Это должны быть респираторы специальные, которые пропускают воздух через несколько фильтров. Такие используют, когда машины красят, чтобы пары от краски не попадали в лёгкие. И вообще, если этот вирус такой заразный, то нужно костюмы специальные носить, а не только маски.
Ещё один аргумент противников масок заключается в том, что они подходят не всем. Кому-то могут и навредить.
— Мне она категорически противопоказана, потому что я болею бронхиальной астмой, — объясняет Ирина. — То есть это кусок ткани, которая является рассадником бактерий. Я, скорее, подхвачу палочку Коха, чем этот вирус. Конечно, вирус есть, я не спорю, но это, скорее, чуть более вирулентная форма гриппа, чем та, к которой мы привыкли. И дающая чуть больше осложнений, к которым мы привыкли. Поэтому при вынужденном выходе на улицу я маску не надеваю. Считаю это большой глупостью.
Те, кто не носит маски, уже вряд ли их наденут. Можно сказать, что люди разделились на два лагеря. Одни носят маски и стараются соблюдать меры предосторожности. Другие, наоборот, пренебрегают этими правилами и даже раздражаются от чужой тревожности.
— Я не ношу маску, потому что просто не верю во всё это, извините, — резко говорит Татьяна. — Но народ сильно встревожен. Сейчас я была в магазине, на меня накричали, что я без маски и дистанцию не соблюдаю. Но весна, все простывают, кашляют. Я считаю: если боишься — сиди дома, не садись в автобус, ходи пешком.
«Была бы опасность реальная, ввели бы ЧС»
— Сейчас меры — ни рыба, ни мясо. Жёсткие меры — это как в Китае. Кто заболел, того изолируют — это единственная эффективная мера, — считает Илья. — А у нас как ходили все, так и ходят. Шашлыков, пива набрали в магазине и поехали на дачу гулять. В метро не проверяют никаких ни документов, ни справок, ничего — кто куда едет. В автобусах все как ездили, так и ездят. Всё потому, что нет 5% заболевших, то есть нет эпидемии. Была бы опасность реальная, ввели бы ЧС, сидели бы все дома.
Тем не менее иногда среди ковид-диссидентов встречаются те, кто соблюдает режим самоизоляции:
— Режим соблюдаю потому, что я законопослушный человек, — говорит Ирина. — Не из-за страха или штрафов. Просто я гражданин Российской Федерации, соблюдаю ее законы.
Почему тогда всё это происходит?
Коронавирус и всё, что с ним связано, ковид-диссиденты объясняют всем чем угодно — от массового сдвига сознания до теории заговора. Одно из самых популярных объяснений — якобы это способ отвлечь людей от «настоящих» проблем.
— Перезагрузка экономики. Отвлечь от негативных последствий из-за изменения Конституции, например, — предполагает Илья. — Метеориты на Землю тоже падают по этой же причине — отвлечь. Один знакомый в Германии сказал: «Сидим так же, как вы, ничего не знаем, не понимаем, смотрим телевизор».
— Я смеюсь, говорю, что давно ничего не слышно про ИГИЛ и давно не слышно про войну в Сирии. Они что, закончилась? ИГИЛ расформировалось или все умерли от коронавируса? Простые вопросы, тут не надо быть семи пядей во лбу, крупным специалистом. Просто наблюдать и смотреть разные источники информации, — считает Ирина.
— Политики просто свои дела делают. Всех напугали, по домам разогнали, внимание отвлекли. Так было с футбольным чемпионатом. Все бегали: «Ура, ура!», а пенсионный возраст повысили. А потом уже обратной дороги нет, — считает Татьяна. — Сейчас народ приучают к тому, чтобы он слушался. Почему не трубили по всем каналам про Шиес, про эту экологическую катастрофу, от которой будет много смертей?
Вирусолог: «Есть люди, которые считают, что Земля плоская»
Вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетёсов считает, что отрицать опасность коронавируса — то же самое, что не признавать очевидных вещей. Тем более в этом году в мире 300 тысяч с лишним дополнительных смертей, и это не случайно.
— Видов диссидентов сейчас очень много. В том числе люди, которые считают, что Земля плоская. Есть люди, которые считают, что звёзд-то нет, это всё нарисовано, — характеризует он поведение корона-диссидентов. — Люди не хотят признавать факты. Но ведь есть описания людей, которые тяжело лечились и умерли.
Ранее вирусолог объяснил, с чем может быть связана некорректность статистики по коронавирусу. Также он рассказал, к чему готовиться после того, как эпидемия пойдёт на спад.
А теперь немного цифр
По данным на 25 мая, за последние сутки в России зарегистрировано еще 8946 случаев коронавируса, 5499 человек выписаны, 92 — умерли. Таким образом, с начала пандемии коронавирусом заразились
В Новосибирской области уже больше двух тысяч заболевших. Среди них 138 детей. Выздоровели 891 человек, 30 пациентов скончались.
Коронавирус забрал жизни уже у 30 новосибирцев. И это только официальные данные, некоторых умерших не включают в официальную статистику, так как они умерли из-за развития основного хронического заболевания на фоне коронавируса.
Среди умерших много молодых. О некоторых из них мы рассказывали. 29-летняя сибирячка до последнего ходила на работу, принимая коронавирус за обычную простуду. Вот её история. Спасти девушку не удалось. 53-летний музыкант НОВАТа долго боролся с коронавирусом, но он оказался сильней. А в выходные стало известно о смерти 38-летней диспетчера скорой, она была матерью-одиночкой, у неё остался ребенок-аутист.