Вирус не так страшен, как про него говорят



— У меня два высших образования, по одному я учитель химии и биологии. У меня возникает много вопросов к СМИ, это при том, что я не смотрю телевизор, а новости получаю только из тех каналов, которым я доверяю и считаю адекватными, — говорит профессиональная певица и музыкант Ирина (имя изменено по просьбе героини). — Сначала журналисты приводили к себе на эфиры адекватных вирусологов — Гундарова, например, из Сколково ряд вирусологов. Они говорили адекватные вещи — то есть, если мы хотим бояться вируса, то точно не коронавируса. А, например, вируса жёлтой малярии, которая уже проникла к нам на территорию. Всё это на основе статистики летальности и вирулентности. А сейчас эти каналы «переобулись» и гонят ту же истерию.



Эпидемия — это когда заболевает 4,5–5% популяции (население города, например). Москву закрыли — теперь мы тоже о населении столицы говорим как о популяции.



Также у меня есть вопрос к вирулентности, то есть способности вируса заражать окружающих. Вот нам рассказывают, что в семье, вернувшейся из Таиланда, у мужа диагностировали коронавирус, а у жены и дочери — нет. Они что, в разных квартирах жили, не летели в одном самолёте? Получается, что всё-таки вирулентность не так высока, как про неё вещают? Сегодня вообще услышала, что коронавирус, оказывается, на 4 метра распространяется. Как радиация? Открыл окно, и всё, упал замертво?

