Зачем лишний раз отрывать себя от кровати и идти за зеленью в магазин, если ее можно вырастить на балконе? Ваш домашний зеленый уголок можно возвести в модный тренд (а то и в целый культ!), если следовать элементарным правилам. Как обустроить огород на подоконнике и когда собирать урожай, рассказали опытные садоводы и повар.
Микрозелень
Микрозелень выращивать куда проще, чем обычные растения. Ей не грозят вредители, которые просто не успевают завестись за несколько дней, ее не нужно регулярно подкармливать. Для проращивания можно взять почти любые семена: брокколи, овес, ячмень, кинзу, горчицу, кресс-салат, пшеницу, редис, чечевицу — список можно продолжать бесконечно. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений. Единственное, нельзя проращивать фасоль — в ней есть ядовитые вещества.
— Традиционно микрозелень выращивают в грунте, но можно взять специальный проращиватель, невысокий контейнер со съемной сеткой, — рассказывает повар Алексей Горнов. — Наливаете в поддон воду так, чтобы она едва касалась сетки, а на сетку насыпаете семена. Закрываете прозрачной крышкой и убираете в теплое темное место. Когда семена прорастут, выставляйте контейнер на свет. Не забывайте менять воду и приоткрывать крышку, чтобы ваши всходы обогащались кислородом.
Зелень будет готова к употреблению примерно через неделю — как только пробьются два настоящих листка. После первой партии корни можно выкинуть. Помойте тару и начинайте новые микропосевные работы.
Хотите заморочиться с землей? Берите в магазине почву для рассады или овощей, выбирайте любую плоскую емкость для посева и насыпайте на дно небольшой слой грунта. Увлажнив его водой, выкладывайте семена (смотрите, чтобы между ними оставалось достаточное расстояние) и присыпьте их еще одним небольшим слоем почвы, оставив примерно сантиметр до верхнего края тары. Накрывайте ее пленкой или прозрачной крышкой и отправляйте на пару дней в темное место, пока не появятся первые всходы.
С чем едят: микрозеленью можно украсить практически любое блюдо, от легкой закуски до горячего; с разными растениями можно делать витаминные коктейли.
Лемонграсс
В открытом грунте российских широт тропический лемонграсс не выживет, поэтому ему самое место на подоконнике, притом — на максимально солнечной стороне. Оградите растение от горячих батарей и обеспечьте влажный воздух. Поскольку лемонграсс вырастает длиной больше метра, ему понадобится вместительный горшок: чем больше он будет, тем более раскидистым получится куст.
— Для него можно в любом магазине взять универсальный грунт. Главное, чтобы он был рыхлый. Чтобы приготовить почву самостоятельно, понадобится речной песок и биогумус в равных долях, добавьте вермикулит или перлит для рыхлости, — объясняет садовод со стажем Лидия Шляпникова. — Также понадобится хороший дренаж, чтобы не застаивалась вода.
Семена лемонграсса всходят быстро даже без предварительной обработки и проращивания. Так что кладите в контейнер для рассады грунт и хорошенько смочите его водой, разложите семена и слегка присыпьте почвой. Опрыскайте ее. Накройте контейнер пищевой пленкой или стеклом и ставьте в теплое и светлое место. Всего неделя, и вы увидите первые всходы. Пора открывать рассаду, а еще через пару недель — пикировать ее по горшкам.
Сеют семена лимонного сорго обычно в феврале — марте, а собирать урожай закачивают в середине августа. Но вообще срезать листья можно по мере отрастания и необходимости.
С чем едят: лемонграсс прекрасно сочетается с мясом, птицей, морепродуктами.
Базилик
Для выращивания базилика подойдет обычный универсальный грунт из магазина. Если хотите сеять его сразу на постоянное место жительства, берите горшки в зависимости от того, сколько семян планируете засевать. С одной стороны, растениям не должно быть тесно, с другой — свободного места не должно быть слишком много, чтобы весь рост не ушел в корневую систему.
— Даже семена базилика богаты эфирными маслами, которые замедляют прорастание, поэтому перед посадкой их не помешает замочить на пару суток, дважды в день меняя воду. Затем промыть в марганцовке и просушить, — говорит садовод-опытник Елена Кошеленко.
Заделывать семена нужно на глубину не больше сантиметра, после чего присыпать землей, накрыть пленкой и отправить в теплое место, опрыскивая водой по мере необходимости. Если сделать всё правильно, первые всходы появятся через неделю. Тогда можно убирать пленку и следить за тем, чтобы базилик не разрастался слишком густо, прореживая и удаляя слабые ростки.
Главная задача домашнего садовника — обеспечить достаточное количество света растению. Базилику в идеале нужно 12 часов солнца в день. Другие важные показатели — тепло (примерно +20 градусов) и влажность воздуха. Чтобы листья не засыхали и не скручивались, их надо периодически опрыскивать. И никаких сквозняков. Если все правила соблюдены, в зависимости от сорта растения вы получите урожай в промежутке от 40 до 60 дней.
С чем едят: базилик добавляют в овощные салаты, мясные и рыбные блюда; он хорошо сочетается с помидорами, зелеными овощами, салатами, супами, яйцами, рыбой, сыром, бараниной и пиццей.
Маш
Ростки маша — тот вариант, когда вам хочется, совсем не заморачиваясь, получить богатый урожай: всего полстакана зерен, немного терпения, и на вашем столе появится ведро сочных стеблей. Берите обычный маш, который продается в любом магазине, и пустой тетрапак из-под сока. На такой объем хватит 120 граммов зерен. Замочите их на ночь, предварительно промыв теплой водой. К утру они набухнут, у некоторых проклюнутся корешки. Промойте их водой и отправляйте в сухой и чистый тетрапак. Закрывайте крышку, срезайте четыре уголка наверху (каждое отверстие — меньше зерна маша), заливайте холодной водой и переворачивайте, чтобы вода стекала через дырочки. Повторяйте эту процедуру в течение трех дней утром и вечером. Влажная и темная среда поможет зернам прорасти и увеличиться в размерах. От этого зависит сочность и вкус ростков.
— Ростки используют в еде и для украшения, и для вкуса, добавляя в салаты, рисовую лапшу или рис. Сочные и хрустящие, они интересно смотрятся в любом блюде, — рассказывает микросадовник Константин Швачко. — Если нужно получить из маша зелень, то надо слегка проросшие зерна положить в землю. Они очень быстро растут, и на третий день у вас будет зелень.
С чем едят: маш добавляют в салаты, рисовую лапшу или рис.
Перьевой лук
Лук на перо можно высадить хоть в емкость с землей, хоть на картонке с отверстием в сосуде с водой. Если с посадкой в землю всё примерно понятно, то в случае с водой есть свои тонкости. Нельзя просто так взять и кинуть луковицу в воду. В качестве горшка можно взять стеклянный стакан или банку. Лук должен едва касаться поверхности воды и не погружаться глубже. Для этого и нужна картонная подставка с отверстием. Еще и воду надо менять достаточно часто. Как только луковица пустит корни, следите, чтобы в воду попадали только они, а сам низ лука находился над водой.
С чем едят: зелёный лук добавляют в салаты, выпечку (пироги и лепёшки), из него делают соусы и супы. Ну и перо лука можно съесть даже просто с хлебом.
Петрушка
Это растение потребует немного больше стараний. Чтобы семена петрушки хорошо прорастали, их надо подготовить к посадке. Для домашнего выращивания лучше взять раннеспелые сорта зелени. Если сеют корневую петрушку, то каждому растению необходимо обеспечить пространство для нормального развития, расстояние между ними — 6 см. Поэтому хорошо делать посадку зелени в контейнеры.
До посадки семена петрушки надо замочить: поместить в воду в марлевых мешочках. Следите, чтобы они не оказались вне воды и не пересохли. Через каждые шесть часов обновляйте воду, а семена ненадолго вынимайте из воды, чтобы они «дышали».
Заполните грунтом ящик для посадки и посейте петрушку в бороздки на глубину всё тех же 5 мм. Чтобы семена хорошо прорастали, почва должна быть умеренно влажной. Осторожно поливайте посадки каждый день и не допускайте размывания земли.
Дома петрушка будет хорошо развиваться при температуре воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Если там, где вы хотите поставить ящик, недостаточно освещения, поставьте лампу дневного света или фитолампу. Не допускайте, чтобы всходы были слишком густыми, и своевременно прореживайте ростки. Срезать зелень можно, когда растения достигнут двенадцати сантиметров.
С чем едят: петрушка — незаменимый ингредиент средиземноморской, ближневосточной и марокканской кухонь. Эта зелень хорошо сочетается с булгуром, нутом, фасолью, чечевицей и рисом.
Кинза
Не зря одно из названий кинзы — клоповник. Она действительно начинает пахнуть клопами, если дать ей зацвести. Но это далеко не единственное, чего надо избегать при разведении этого растения. Прежде всего, кинза не любит пересадки, поэтому лучше сразу выбрать подходящий горшок. Он должен быть среднего размера, чтобы туда могли поместиться два-три куста. Позаботьтесь о дренаже и рыхлой почве.
Сеять семена можно без предварительного замачивания, сразу в землю, на глубину не больше 1,5 см. Закройте горшок пленкой до первых всходов, а после — проредите ростки, оставляя только самые перспективные.
В отличие от базилика, кориандр не так требователен к солнечному свету — ему хватит и четырех часов в день (но лучше — больше). Что же до полива, то он должен быть обильным, но не частым. Поливайте кинзу так, чтобы вода стекала в поддон, но не каждый день — дождитесь, когда земля немного подсохнет. Срезайте верхние завязи, чтобы растение лучше кустилось, а стебли не вытягивались, и уже через месяц соберете первый урожай.
С чем едят: кинза — отличная приправа для салатов, супов, мясных и рыбных блюд; она прекрасно сочетается с укропом, базиликом, мятой, перцем чили и чесноком.
Мята
Семена мяты можно посеять в обычный цветочный горшок. Тем более что зеленый мятный куст вполне похож на декоративное растение. Обратите внимание на то, чтобы емкость была достаточно просторной: у мяты сильная и разветвленная корневая система, и при недостатке места растение будет хилым.
Для домашнего выращивания лучше всего подходят перечная или лимонная мята — они ароматные и не требуют какой-то экзотической почвы или особенных удобрений. Лучше всего мята растет в подкисленной почве, так что приготовьте грунт на основе торфа или купите готовую смесь в магазине. Подготовьте семена, предварительно замочив их в теплой воде, и высыпайте в бороздки глубиной до 5 мм, присыпьте грунтом, накройте пленкой и отправляйте на подоконник. В дальнейшем поддерживайте влажность, поливая пульверизатором. Проветривать почву можно два-три раза в сутки (утром и вечером) и то не больше 40 минут. Первые всходы должны появиться уже через пару недель. После появления ростков часть из них можно переместить в другую емкость, но будьте аккуратны: у молодой мяты очень нежная корневая система.
С чем едят: для аромата мяту кладут в томатный сок, фруктовые и овощные салаты. Листья свежей мяты улучшают вкус жареной ягнятины, цыплят, печени и баранины. Ее добавляют к тушеной капусте, моркови, луку-порею, гороху. Ну и не забываем про чай с мятой.
Рукола
Это одно из самых неприхотливых растений, поэтому берите емкость для рассады (горшок или ящик) высотой примерно 10 см, засыпайте дренажем на пару сантиметром, остальное наполняйте землей (подойдет опять же универсальный грунт), увлажняйте ее и делайте небольшие лунки в трех сантиметрах друг от друга, куда будете сажать семена. Присыпайте небольшим слоем почвы и еще раз увлажняйте, накрывайте пленкой до первых ростков.
— Освещение руколе нужно умеренное и даже скромное. Даже зимой на подоконнике ей будет достаточно света, а из-за его переизбытка ростки получатся тонкими и высокими. Зато полив должен быть достаточно частым — хотя бы раз в два дня, — советует Лидия Шляпникова. — Вода, конечно, не должна стоять в горшке, но и пересыхания лучше не допускать. Вы сами сможете сориентироваться по влажности земли.
Стоит соблюдать все эти несложные инструкции, как примерно через месяц (а то и через три недели) на вашем столе появится рукола с собственного подоконника.
Еще немного общих правил для всех растений. Специалисты советуют дезинфицировать землю, прежде чем посадить в нее семена: прокаливать или обдавать кипятком. Также не лишним будет как следует помыть горшки и ящики, если в них остались следы от прошлых «жильцов» в виде белого налета или старой почвы. Опытные садоводы говорят, что вырастить на балконе или подоконнике можно всё что угодно. Единственное, вкус может немного отличаться от тех растений, что выросли на открытом грунте или в теплице.
С чем едят: рукола идеально сочетается со средиземноморскими продуктами, помидорами черри, моцареллой и пармезаном; ее добавляют в салаты, пасту, ризотто, с руколой делают соус песто.