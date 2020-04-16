До посадки семена петрушки надо замочить: поместить в воду в марлевых мешочках. Следите, чтобы они не оказались вне воды и не пересохли. Через каждые шесть часов обновляйте воду, а семена ненадолго вынимайте из воды, чтобы они «дышали».



Заполните грунтом ящик для посадки и посейте петрушку в бороздки на глубину всё тех же 5 мм. Чтобы семена хорошо прорастали, почва должна быть умеренно влажной. Осторожно поливайте посадки каждый день и не допускайте размывания земли.



Дома петрушка будет хорошо развиваться при температуре воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Если там, где вы хотите поставить ящик, недостаточно освещения, поставьте лампу дневного света или фитолампу. Не допускайте, чтобы всходы были слишком густыми, и своевременно прореживайте ростки. Срезать зелень можно, когда растения достигнут двенадцати сантиметров.



С чем едят: петрушка — незаменимый ингредиент средиземноморской, ближневосточной и марокканской кухонь. Эта зелень хорошо сочетается с булгуром, нутом, фасолью, чечевицей и рисом.

Кинза



Не зря одно из названий кинзы — клоповник. Она действительно начинает пахнуть клопами, если дать ей зацвести. Но это далеко не единственное, чего надо избегать при разведении этого растения. Прежде всего, кинза не любит пересадки, поэтому лучше сразу выбрать подходящий горшок. Он должен быть среднего размера, чтобы туда могли поместиться два-три куста. Позаботьтесь о дренаже и рыхлой почве.



Сеять семена можно без предварительного замачивания, сразу в землю, на глубину не больше 1,5 см. Закройте горшок пленкой до первых всходов, а после — проредите ростки, оставляя только самые перспективные.



В отличие от базилика, кориандр не так требователен к солнечному свету — ему хватит и четырех часов в день (но лучше — больше). Что же до полива, то он должен быть обильным, но не частым. Поливайте кинзу так, чтобы вода стекала в поддон, но не каждый день — дождитесь, когда земля немного подсохнет. Срезайте верхние завязи, чтобы растение лучше кустилось, а стебли не вытягивались, и уже через месяц соберете первый урожай.



С чем едят: кинза — отличная приправа для салатов, супов, мясных и рыбных блюд; она прекрасно сочетается с укропом, базиликом, мятой, перцем чили и чесноком.

Мята



Семена мяты можно посеять в обычный цветочный горшок. Тем более что зеленый мятный куст вполне похож на декоративное растение. Обратите внимание на то, чтобы емкость была достаточно просторной: у мяты сильная и разветвленная корневая система, и при недостатке места растение будет хилым.

