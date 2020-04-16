— Перед светофором 4 полосы, крайняя правая — только направо, остальные три — можно прямо. Но из оставшихся трёх полос правая полоса сразу за перекрёстком без предупреждения превращается в автобусную, по которой запрещено движение легковых автомобилей. И автомобилям надо вклиниваться в оставшиеся две левые полосы. И это на главной площади города. Да, в таких вот несуразностях на перекрёстках — весь Новосибирск. До перекрёстка одно, сразу за ним — другое, — описывают обстановку на месте наши читатели.

