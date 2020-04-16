В рубрике «Самый глупый перекрёсток» продолжаем разбираться с фактами странной или опасной организации дорожного движения в Новосибирске. На площади Ленина в месте пересечения Красного проспекта с улицей Орджоникидзе автомобили, проезжающие перекрёсток по правому ряду, мгновенно попадают на выделенную полосу — чтобы не нарушать правила, здесь надо перестраиваться прямо на самом перекрёстке. Подробности в материале Дмитрия Косенко.
Площадь Ленина, выходящий светофор в сторону Дома быта. Для автомобилей, движущихся по Красному проспекту прямо, организованы 3 полосы, висят соответствующие знаки. Для машин, поворачивающих направо, установлен знак «только направо». Загорается зелёный, и три ряда машин устремляются вперёд, при этом правый ряд сразу попадает на выделенную полосу.
— Перед светофором 4 полосы, крайняя правая — только направо, остальные три — можно прямо. Но из оставшихся трёх полос правая полоса сразу за перекрёстком без предупреждения превращается в автобусную, по которой запрещено движение легковых автомобилей. И автомобилям надо вклиниваться в оставшиеся две левые полосы. И это на главной площади города. Да, в таких вот несуразностях на перекрёстках — весь Новосибирск. До перекрёстка одно, сразу за ним — другое, — описывают обстановку на месте наши читатели.
Правый ряд действительно резко превращается в автобусную полосу — но не «без предупреждения», поскольку висит соответствующий знак. Чтобы не нарушать правила, водители вынуждены спешно перестраиваться из правого ряда в средний, в итоге замедляется скорость всего потока.
Кто-то нарушает и едет дальше по Красному по выделенной полосе, перестраиваясь уже перед автобусной остановкой. Ситуацию осложняют парковочные места посередине проспекта — здесь постоянно кто-то выезжает/заезжает, поэтому блокируется левый ряд. В итоге все автомобили ломятся в средний ряд, что ухудшает пропускную способность этого места.
Очевидно, что эта правая полоса для движения прямо предназначена в первую очередь для проезда автобусов и троллейбусов, но тогда было бы логичнее обозначить эту полосу как выделенную заранее, ещё на площади Ленина — сделать соответствующую разметку, чтобы легковые автомобили вообще не заезжали на неё. Либо сдвинуть знак выделенки подальше к остановке, чтобы машины не толпились на перекрёстке, а успевали более-менее плавно перестроиться в средний ряд.
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