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А вы найдете на этой фотографии торт?

А вы найдете на этой фотографии торт?

Кондитеры в России одними из первых поняли, чем будут заниматься на самоизоляции. Пока все подхватывают инфекцию, они подхватили вирус, который заставляет делать торты в форме туалетной бумаги пекарей по всему миру. Медовые коржи с прослойкой из вишни и сыра или шоколадные с муссом из молочного шоколада и ягодной прослойкой — такую туалетную бумагу вы точно съедите.

Кондитеры стали получать все больше заказов на съедобную туалетную бумагу, потому что ирония — один из способов победить страх и хандру. Владелица небольшой кондитерской студии рассказала, как еще приходится выживать в кризис.

Такие торты дарят с пожеланием преодолеть все невзгоды

Такие торты дарят с пожеланием преодолеть все невзгоды

Кстати, на днях одна из кондитеров, решившая делать съедобную туалетную бумагу, рассказала, пользуется ли спросом такая продукция и насколько длинные очереди выстраиваются за такими тортами.

Это видео пробудило аппетит тюменцев.

В Самаре мастера сделали почти точную копию туалетной бумаги. Листайте карусель, это жутко аппетитно!

Тренд добрался и до подмосковных деревень.

А эту бумагу с ароматом ванили вы едва ли отличите от настоящей.

Вы не поверите, но это полностью съедобный карантинный набор из Краснодара. Во всяком случае, так заверяет его создательница.

Так самоизоляцию решили отпраздновать в Воронеже.

Как вы думаете, где трудится человек, которого поздравляют с юбилеем работы таким образом?

Ну и какая бумажная свадьба без тематического торта?

Внутри такой туалетной бумаги может быть что угодно.

Кому немного вафельной бумаги из Новосибирска?

На сладкое — видеорецепт, чтобы вы могли и сами приготовить дома туалетную бумагу.

Как вам съедобная туалетная бумага?

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    туалетная бумагатортыкондитеры
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