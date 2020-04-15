Кондитеры в России одними из первых поняли, чем будут заниматься на самоизоляции. Пока все подхватывают инфекцию, они подхватили вирус, который заставляет делать торты в форме туалетной бумаги пекарей по всему миру. Медовые коржи с прослойкой из вишни и сыра или шоколадные с муссом из молочного шоколада и ягодной прослойкой — такую туалетную бумагу вы точно съедите.
Кондитеры стали получать все больше заказов на съедобную туалетную бумагу, потому что ирония — один из способов победить страх и хандру. Владелица небольшой кондитерской студии рассказала, как еще приходится выживать в кризис.
Кстати, на днях одна из кондитеров, решившая делать съедобную туалетную бумагу, рассказала, пользуется ли спросом такая продукция и насколько длинные очереди выстраиваются за такими тортами.
Это видео пробудило аппетит тюменцев.
В Самаре мастера сделали почти точную копию туалетной бумаги. Листайте карусель, это жутко аппетитно!
Тренд добрался и до подмосковных деревень.
А эту бумагу с ароматом ванили вы едва ли отличите от настоящей.
Вы не поверите, но это полностью съедобный карантинный набор из Краснодара. Во всяком случае, так заверяет его создательница.
Так самоизоляцию решили отпраздновать в Воронеже.
Как вы думаете, где трудится человек, которого поздравляют с юбилеем работы таким образом?
Ну и какая бумажная свадьба без тематического торта?
Внутри такой туалетной бумаги может быть что угодно.
Кому немного вафельной бумаги из Новосибирска?
На сладкое — видеорецепт, чтобы вы могли и сами приготовить дома туалетную бумагу.