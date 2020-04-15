Кондитеры в России одними из первых поняли, чем будут заниматься на самоизоляции. Пока все подхватывают инфекцию, они подхватили вирус, который заставляет делать торты в форме туалетной бумаги пекарей по всему миру. Медовые коржи с прослойкой из вишни и сыра или шоколадные с муссом из молочного шоколада и ягодной прослойкой — такую туалетную бумагу вы точно съедите.

Кондитеры стали получать все больше заказов на съедобную туалетную бумагу, потому что ирония — один из способов победить страх и хандру. Владелица небольшой кондитерской студии рассказала, как еще приходится выживать в кризис.