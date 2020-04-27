«Где логика?»: истории трех поставщиков «Холидея», которые должны вернуть деньги за свой же товар

— Мы работали с «Холидеем» с 2010 года. При работе с сетями неоплата имеет место быть, это нормально. Заключая договор с любой торговой сетью, мы понимаем, что задержки в оплатах будут. С «Холидеем» работали по такой схеме: поставляли товар, нам его по договору оплачивали через 40 дней. Задержки в оплате бывали: когда на 5 дней, когда на 10, когда на месяц. Суммы по задержке могли быть до миллиона рублей, а могли и больше. Миллион по задержкам — стандартная ситуация.



Как было с нами? Мы поставляли-поставляли, но в мае 2017 года «Холидей» прекратил оплату. Но мы продолжали поставлять, потому что за срыв поставок по договору — огромные штрафы. Пять месяцев мы ещё осуществляли регулярные поставки, но денег не видели. Конечно, постоянно вели переговоры. В сентябре 2017 года долг перед нами был 3,8 миллионов рублей, и тогда мы на свой страх и риск остановили отгрузку: сумма была уж очень большая для нашей компании. За этот период — с 2016-й по 2018 год на «Холидей» разные компании трижды подавали заявления на банкротство. Но до рассмотрения суда заявления не доходили: пока шли подготовительные моменты, «Холидей» оплачивал задолженности, и истцы забирали заявления.



3 ноября 2017 года мы подали заявление в Арбитражный суд Новосибирской области по взысканию долга с «Холидея». На этот момент в суде уже было заявление от ИП Александра Карева по признанию сети банкротом. Это был один из поставщиков, кому «Холидей» оставался должен какую-то огромную сумму. Судились мы до 5 июля 2019 года — 1,5 года. И вот 5 июля я увезла исполнительный лист в банк, а 6-го деньги были на нашем счёте. То есть недостатка денег на тот момент у «Холидея» не было, хотя банкротом его признали 26 февраля 2019 года. Деньги нам перечислили за один день, а это очень быстро: обычно на это уходит 3–5 дней.



У нас три категории лиц, оказавшихся в этой ситуации. Первые — те, кто получал деньги за поставляемый товар до самого последнего работающего магазина. Получали они эти деньги с небольшой просрочкой — 5–10 дней. Вторая категория — те, кто в суде ушли в мировое соглашение с «Холидеем», составили график, и сеть перечисляла по этому графику им долг. Третья категория — как мы: кто судился, получил документ, передал его в банк и вернул деньги. Так вот на сегодняшний день компаний по всем трём категориям — за 150 уже. Всем им конкурсный управляющий Трофим Кузнецов предъявил претензии на возврат денежных средств. Но до Кузнецова был другой управляющий, который говорил, что сделок для оспаривания в процессе проверки хозяйственной деятельности «Холидея» он не нашёл: ни к одному из 150 поставщиков требований тогда не предъявлялось. Но в сентябре 2019 года утвердили Кузнецова, и он начал рассылать всем требования на возврат денежных средств.



Мы получили бумагу из суда в декабре 2019 года. Якобы нам выплатили деньги, оказав предпочтение перед другими кредиторами. А это в основном банки: Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк и другие. Суд с нами прошёл за 10 минут. Я попросила отложить дело, чтобы подготовиться, но нам не дали это сделать, сказав, что мы должны вернуть деньги. Сейчас мы ждём заседания по апелляции в 7-м Апелляционном суде Томска. Из-за пандемии суды переносятся и пока не понятно на какие даты.



У этих 150 поставщиков самая маленькая сумма долга «Холидея» примерно 500 тысяч рублей, а самая большая задолженность — 60 миллионов рублей. Порядка 20 компаний — новосибирские, алтайские, омские — уже получили решение Арбитражного суда о возврате денег. Но сейчас Арбитражный суд пока откладывает новые дела: судьи ждут, как пройдут первые апелляции, чтобы потом не ломать свои решения.



В связи с этой громкой историей многие сейчас пытаются инициировать изменения законодательства о банкротстве. И мы писали коллективные обращения — и президенту, и в Следственный комитет, и в Минпромторгразвитие… Писали, что закон надо менять, чтобы дальше был смысл работать. А то, получается, мы за свой же поставленный товар должны вернуть деньги. Где логика?



ООО «Компания Холидей», по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в 2004 году в Новосибирском районе — рабочем посёлке Кольцово. Учредитель — H.S.R. Holiday siberiada retailing group limited; от её лица имеет право действовать Николай Скороходов. Он же учредитель с долей в 99,9% и в ООО «Холидей Недвижимость». Скороходов является также учредителем ООО «Холидей маркетинг». По информации сервиса «Контур.Фокус», у учредителя H.S.R. Holiday siberiada retailing group limited — 99,9%, у Николая Скороходова — в «Компании Холидей» менее 0,1%, а в компании «Холидей Маркетинг» — около 0,3%. С ноября 2017 года Скороходов является директором и полностью владеет ООО «НСК Холди». По информации «Контур.Фокуса», 13 апреля 2020 года один из омских предпринимателей объявил о намерении обратиться в суд, чтобы признать «НСК Холди» банкротом.



В феврале НГС рассказал о ситуации, которая складывается в холдинге «Сибирский гигант»: покупатели начали жаловаться на пустые полки магазинов холдинга, а поставщики закидали «Сибирский гигант» исками по поводу задержки оплаты. Некоторые стали задаваться вопросом: а не повторяется ли тут история, как с «Холидеем»?

