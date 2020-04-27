«Где логика?»: истории трех поставщиков «Холидея», которые должны вернуть деньги за свой же товар

Масштабное банкротство сети «Холидей» поставило под угрозу будущее многих сибирских производителей. По оценке экспертов рынка, таких предприятий может быть около 250 — более 150 поставщиков с конца 2019 года уже получили от конкурсного управляющего «Холидея» Трофима Кузнецова уведомления о необходимости вернуть деньги за поставленные и уже реализованные в магазинах «Холидея» товары. По федеральному закону о банкротстве, эти средства необходимо сложить в общую массу и распределить среди всех кредиторов. Корреспондент НГС Илья Калинин поговорил с бывшими поставщиками «Холидея».
Краткая история краха «Холидея»
Арбитражный суд признал «Холидей» банкротом ещё в феврале 2019 года. Хотя лихорадить эту сеть стало гораздо раньше — поставщики предъявляли претензии ещё в 2016 году, в ноябре 2017 года «Холидей» выставил на продажу 151 магазин, а в мае 2018 года долг перед кредиторами у «Холидея» составил 3,2 миллиарда рублей. Примерно тогда же, в конце 2017 — начале 2018 года, на месте магазинов «Холидея» и дискаунтеров «Холди», стал появляться новый бренд «Фермер-центр.рф» — в дальнейшем под этой вывеской открылись отдельные магазины, но это не спасло ситуацию. В конце декабря 2019 года суд арестовал имущество «Холидея» на 17,4 миллиарда рублей. В такую сумму оценивается размер непогашенной задолженности ритейлера. И примерно в это же время конкурсный управляющий «Холидея» Трофим Кузнецов стал рассылать поставщикам письма, в которых предлагал вернуть все оплаты за последний период для суммирования их в общую массу и дальнейшую раздачу кредиторам.
Нам удалось найти компании, кто попал в эту ситуацию при абсолютно разных обстоятельствах. Одна компания поставляла «Холидею» продукцию до самого последнего дня работы магазинов и не жаловалась на задолженность сети. Вторая перестала поставлять свою продукцию после того, как за «Холидеем» накопился значительный долг. Наконец, третья компания после того, как сеть перестала ей платить за поставленный товар, сумела вернуть долг через суд. Сегодня все они оказались в одинаковых условиях: от них по закону о банкротстве требуют возврата денег.
«Нас попросили вернуть 11,7 миллионов рублей»
Артём Багреев, директор томской компании «Деревенское молочко» (молочная продукция). Работали с «Холидеем» до самого конца без долгов со стороны сети.
— Мы работали с «Холидеем» почти с начала его появления, лет 7–8. Поставляли продукцию, помогали развиваться. Потом появился «Холди», стали работать с ними... Изменение валютного курса в 2014 году ухудшило ситуацию для предприятий, которые работают с импортным оборудованием, но никак не повлияло на наши отношения с этой сетью. Покупательская способность, конечно, упала. Каждый раз, когда идёт резкое изменение курса, снижается покупательская способность — население беднеет… Но если мы говорим о взаимоотношениях с сетями, то изменение курса никак на то не влияет. В договоре обычно прописывается цена и бесперебойность поставок по заявкам. А заявки делает сеть. Если в сети падает спрос, то заявки сокращаются.
Нам удавалось договариваться с «Холидеем». Но у каждой сети есть свой набор достоинств и недостатков. «Холидей» здесь не лучше и не хуже. И ребятам неплохо удавалось развиваться до тех пор, пока не сложилась вот эта ситуация с банкротством.
Где-то в конце 2018 года стало понятно, что у сети нет динамики. Но они искали какие-то пути: «Фермер-центр.рф», например, открыли. Видно было: никто сдаваться не собирается и пытается из этой ситуации выйти. Но, к сожалению, банкротство их накрыло раньше, чем они успели найти выход.
С нами они добросовестно рассчитывались: проблем с платежами не было. Бывали, конечно, перебои, но это есть у любой сети. Мы работали почти до самого конца: с нами «Холидей» полностью рассчитался, как и «Холди». С магазинами, где был «Холидей», мы и сейчас работаем, они никуда не делись, только правопреемник у части из них сейчас новый — «ФЦ Сибирь».
Где-то в конце 2019 года мы получили письмо от конкурсного управляющего с предложением вернуть сумму в размере 11,7 миллионов рублей. В это время, я понимаю, все получали такие просьбы: конкурсный управляющий Трофим Кузнецов рассылал одинаковые письма с предложением вернуть деньги в конкурсную массу на основании закона о банкротстве. Но поскольку письмо не содержало ни приложения, ни подписи, ни печати, мы его проигнорировали. Но начали готовиться к суду.
В это время мы ещё работали с «Холди». К сети у нас претензий нет: ребята работали с нами по-партнёрски. Ситуация так сложилась, потому что законодательство несовершенно, и это нужно решать на уровне Верховного суда. При возникновении такого рода банкротных дел страдает целая отрасль. И не только первого порядка производители, но и второго — агропромышленный комплекс. Такого быть не должно. Именно это слабое место нащупал конкурсный управляющий, который разослал гигантское количество исков. Последствия для пищевой отрасли тут могут быть катастрофическими. Это и резкое падение налоговых поступлений, и массовые увольнения, и остановка в развитии, и банкротства... Вот этого нельзя допустить: отрасль нельзя обрушивать.
«Что будет потом — мы не знаем»
Светлана Хомичева, директор компании «Здоровое питание» (вафли, печение, батончики, мюсли). Не успели отсудить у «Холидея» свои деньги за поставленный товар.
— Мы работали с «Холидеем» с самого его рождения, так как нам 21 год — побольше, чем этой сети. Наш товар уже находился на полках магазинов, которые «Холидей» приобретал. Работать с ними было хорошо: продажи шли, так как сеть была большой. У нас продукция без сахара и на местном натуральном сырье, поэтому поначалу нас ставили на диабетические полки. А так-то у нас линейка продуктов для всех.
Конечно, наши отношения с «Холидеем» не были растущей прямой линией: волны были разные. На 2008 год пришелся кризис неплатежей: магазин совсем перестал нам платить. А мы, соответственно, не могли купить ни упаковку, ни сырьё. С полгода, наверное, «Холидей» не платил. Потом рассчитались, и мы снова стали сотрудничать… В 2014 году тоже кризис переживали. Доллар подскочил, и сильно подорожало всё, что зависело от импорта: упаковка, сырьё какое. Но этот кризис был гораздо меньше кризиса 2008 года. Если тот по 10-бальной шкале — на десятку, то 2014 года — на тройку. Но тяжело всё равно было. Например, продукт, который мы поставляли в магазин, сильно подорожал, потому что там была импортная составляющая — фруктоза. А цены поднимать мы могли только в определённое время: это описано в договоре. Поэтому приходилось что-то делать: где-то производить меньше, переносить выпуск или что-то ещё. Но в «Холидее» были адекватные люди, и работа шла нормально: находили варианты и договаривались.
Во второй половине 2018 года «Холидей» перестал оплачивать продукцию, а мы перестали отправлять товар. Часть денег они остались должны: примерно около миллиона рублей. В конце 2019 года мы узнали, что объединились алтайские производители: к ним стали приходить письма о необходимости вернуть «Холидею» деньги, которые были ранее выплачены за проданную их продукцию. Мы такое письмо получили в январе 2020 года. В нём говорилось: мы должны вернуть все оплаты «Холидея» за нашу продукцию, произведённые с декабря 2017-го по первый квартал 2018 года. Общая сумма — один миллион 600 тысяч рублей. В письме говорилось, что деньги мы должны вернуть в общую конкурсную массу по закону о банкротстве.
Надеемся, что закон этот поменяют, иначе он приведёт к ликвидации предприятий: кто-то просто не сможет выдержать такой нагрузки. Для нас эта нагрузка очень серьёзная. Остаётся только надеяться, что суд примет нашу сторону: поймёт, что деньги нам перечислили за товар, который нами был поставлен и уже продан «Холидеем».
Судебных решений в пользу «Холидея» достаточно много. Суды идут пятый месяц. Только пока всё временно приостановилось. Хотя в Новосибирском арбитражном суде уже есть первые решения в пользу поставщиков. Но, думаю, конкурсный управляющий от «Холидея» подаст на апелляцию. И что будет потом — мы не знаем.
«Поставляли товар пять месяцев, но деньги за него не получали»
Наталья Соколенко, юрист компании «ПО Запсибкола» (газированные напитки). Отсудили долги «Холидея» и успели получить все свои деньги по суду.
— Мы работали с «Холидеем» с 2010 года. При работе с сетями неоплата имеет место быть, это нормально. Заключая договор с любой торговой сетью, мы понимаем, что задержки в оплатах будут. С «Холидеем» работали по такой схеме: поставляли товар, нам его по договору оплачивали через 40 дней. Задержки в оплате бывали: когда на 5 дней, когда на 10, когда на месяц. Суммы по задержке могли быть до миллиона рублей, а могли и больше. Миллион по задержкам — стандартная ситуация.
Как было с нами? Мы поставляли-поставляли, но в мае 2017 года «Холидей» прекратил оплату. Но мы продолжали поставлять, потому что за срыв поставок по договору — огромные штрафы. Пять месяцев мы ещё осуществляли регулярные поставки, но денег не видели. Конечно, постоянно вели переговоры. В сентябре 2017 года долг перед нами был 3,8 миллионов рублей, и тогда мы на свой страх и риск остановили отгрузку: сумма была уж очень большая для нашей компании. За этот период — с 2016-й по 2018 год на «Холидей» разные компании трижды подавали заявления на банкротство. Но до рассмотрения суда заявления не доходили: пока шли подготовительные моменты, «Холидей» оплачивал задолженности, и истцы забирали заявления.
3 ноября 2017 года мы подали заявление в Арбитражный суд Новосибирской области по взысканию долга с «Холидея». На этот момент в суде уже было заявление от ИП Александра Карева по признанию сети банкротом. Это был один из поставщиков, кому «Холидей» оставался должен какую-то огромную сумму. Судились мы до 5 июля 2019 года — 1,5 года. И вот 5 июля я увезла исполнительный лист в банк, а 6-го деньги были на нашем счёте. То есть недостатка денег на тот момент у «Холидея» не было, хотя банкротом его признали 26 февраля 2019 года. Деньги нам перечислили за один день, а это очень быстро: обычно на это уходит 3–5 дней.
У нас три категории лиц, оказавшихся в этой ситуации. Первые — те, кто получал деньги за поставляемый товар до самого последнего работающего магазина. Получали они эти деньги с небольшой просрочкой — 5–10 дней. Вторая категория — те, кто в суде ушли в мировое соглашение с «Холидеем», составили график, и сеть перечисляла по этому графику им долг. Третья категория — как мы: кто судился, получил документ, передал его в банк и вернул деньги. Так вот на сегодняшний день компаний по всем трём категориям — за 150 уже. Всем им конкурсный управляющий Трофим Кузнецов предъявил претензии на возврат денежных средств. Но до Кузнецова был другой управляющий, который говорил, что сделок для оспаривания в процессе проверки хозяйственной деятельности «Холидея» он не нашёл: ни к одному из 150 поставщиков требований тогда не предъявлялось. Но в сентябре 2019 года утвердили Кузнецова, и он начал рассылать всем требования на возврат денежных средств.
Мы получили бумагу из суда в декабре 2019 года. Якобы нам выплатили деньги, оказав предпочтение перед другими кредиторами. А это в основном банки: Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк и другие. Суд с нами прошёл за 10 минут. Я попросила отложить дело, чтобы подготовиться, но нам не дали это сделать, сказав, что мы должны вернуть деньги. Сейчас мы ждём заседания по апелляции в 7-м Апелляционном суде Томска. Из-за пандемии суды переносятся и пока не понятно на какие даты.
У этих 150 поставщиков самая маленькая сумма долга «Холидея» примерно 500 тысяч рублей, а самая большая задолженность — 60 миллионов рублей. Порядка 20 компаний — новосибирские, алтайские, омские — уже получили решение Арбитражного суда о возврате денег. Но сейчас Арбитражный суд пока откладывает новые дела: судьи ждут, как пройдут первые апелляции, чтобы потом не ломать свои решения.
В связи с этой громкой историей многие сейчас пытаются инициировать изменения законодательства о банкротстве. И мы писали коллективные обращения — и президенту, и в Следственный комитет, и в Минпромторгразвитие… Писали, что закон надо менять, чтобы дальше был смысл работать. А то, получается, мы за свой же поставленный товар должны вернуть деньги. Где логика?
ООО «Компания Холидей», по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в 2004 году в Новосибирском районе — рабочем посёлке Кольцово. Учредитель — H.S.R. Holiday siberiada retailing group limited; от её лица имеет право действовать Николай Скороходов. Он же учредитель с долей в 99,9% и в ООО «Холидей Недвижимость». Скороходов является также учредителем ООО «Холидей маркетинг». По информации сервиса «Контур.Фокус», у учредителя H.S.R. Holiday siberiada retailing group limited — 99,9%, у Николая Скороходова — в «Компании Холидей» менее 0,1%, а в компании «Холидей Маркетинг» — около 0,3%. С ноября 2017 года Скороходов является директором и полностью владеет ООО «НСК Холди». По информации «Контур.Фокуса», 13 апреля 2020 года один из омских предпринимателей объявил о намерении обратиться в суд, чтобы признать «НСК Холди» банкротом.
В феврале НГС рассказал о ситуации, которая складывается в холдинге «Сибирский гигант»: покупатели начали жаловаться на пустые полки магазинов холдинга, а поставщики закидали «Сибирский гигант» исками по поводу задержки оплаты. Некоторые стали задаваться вопросом: а не повторяется ли тут история, как с «Холидеем»?