Банк России рассказал, как новосибирцы могут получить кредитные каникулы — объясняем в карточках

1
Что такое кредитные каникулы
— Закон о кредитных каникулах вступил в силу 3 апреля. Воспользоваться ими могут те люди, доход которых снизился больше чем на 30 % и кредиты которых не превышают максимальный размер. Важно, что воспользоваться правом на каникулы можно в любой день вплоть до 30 сентября 2020 года. Каникулы дают только один раз и на срок до шести месяцев, — говорит начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.
Речь, по его словам, идёт только об отсрочке, причём платной, потому что во время каникул проценты по-прежнему начисляются:
— Каникулы не означают, что банки простят весь долг или его часть. Важно понимать, что кредитные каникулы — это крайняя мера. Если человек в состоянии обслуживать долги, стоит поберечь эту меру на случай, когда каникулы действительно станут необходимыми.
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На какую сумму кредита дадут отсрочку?
Кредитные каникулы действуют для кредитов и займов, выданных до 3 апреля 2020 года в банках, микрофинансовых организациях и кредитных потребительских кооперативах. Правительство РФ ограничило максимальный размер кредитов, для которых возможна отсрочка:
- кредитные карты — 100 тысяч рублей;
- потребительские кредиты наличными — 250 тысяч рублей для физического лица и 300 тысяч рублей для индивидуального предпринимателя;
- автокредиты — 600 тысяч рублей;
- ипотечные кредиты — 2 миллиона рублей для Новосибирской области. Банки учитывают размер выданного кредита и лимита по карте, а не остаток задолженности.
3
Как подтвердить, что у меня снизился доход?
Кредитные каникулы предоставляют тем заёмщикам, которые могут подтвердить, что их доходы упали больше чем на 30 % по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.
Для подтверждения подойдут:
- справки 2-НДФЛ за текущий год и 2019-й;
- выписка о регистрации в качестве безработного;
- больничный на срок не менее одного месяца;
- иные документы, которые свидетельствуют о снижении дохода.
Какие именно другие документы подойдут, нужно уточнить у кредитора. Все документы можно предоставить в течение 90 дней после подачи заявления, но лучше сделать это как можно раньше.
— Если при проверке выяснится, что заёмщик не соответствует критериям, то каникулы отменят. Придётся возместить пропущенные платежи и выплатить неустойку. Кроме того, информация о просрочке попадёт в кредитную историю, — предупреждают в Банке России.
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Как подать заявление?
По закону о кредитных каникулах банк обязан принять ваше заявление по телефону, поясняет пресс-служба Сибирского ГУ Банка России:
— Звонить нужно с номера, который вы указали в кредитном договоре. Можно использовать и другие способы связи, если они предусмотрены договором. У банка есть пять дней на то, чтобы рассмотреть заявление.
Можно попросить, чтобы каникулы начали отсчитываться даже раньше, чем вы обратились к кредитору: за 30 дней до даты подачи заявления, если нужна отсрочка по ипотечному кредиту, и за 14 дней — по потребительскому. Оформить каникулы задним числом по кредитным картам нельзя.
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Что-то нужно будет платить во время кредитных каникул?
Во время кредитных каникул начисляются проценты. По ипотечным кредитам — тот процент, который прописан в договоре. А по потребительским кредитам и кредитным картам установлена льготная ставка. Её размер равен 2/3 среднерыночной ставки по такому же виду кредита, как у вас. Банк возьмет в расчёт ставку, которая действовала в день обращения за каникулами.
— До окончания каникул кредитор направит вам новый график платежей. По потребительскому, ипотечному или автокредиту «каникулярный» долг нужно будет погасить уже после того, как закончатся плановые выплаты. Его также могут разбить на несколько ежемесячных взносов. По кредитной карте этот долг нужно будет выплатить в течение 24 месяцев после каникул равными ежемесячными платежами, — уточняет пресс-служба Банка России.
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А если размер ипотеки превышает лимит в 2 миллиона рублей?
Если ваша ипотека превышает лимит по кредитным каникулам 2 миллиона рублей, то воспользуйтесь ипотечными каникулами.
Для кредитов под залог недвижимости с 2019 года есть возможность оформить ипотечные каникулы. Ограничение по сумме кредита для таких каникул значительно выше — 15 миллионов рублей. Но есть некоторые отличия от кредитных каникул, которые можно оформить в период с 3 апреля по 30 сентября 2020 года.
— Во-первых, ипотечное жильё должно быть единственным. Во-вторых, снижение дохода на 30 % должно быть зафиксировано за два месяца, при этом есть условие о том, что платежи по ипотечному кредиту превышают половину дохода. С другой стороны, прописаны другие трудные жизненные ситуации, которые дают право обратиться за ипотечными каникулами. Это в том числе регистрация в качестве безработного, больничный больше двух месяцев подряд и некоторые другие. Важно, что если вы воспользовались кредитными каникулами по новому закону, это не ограничивает ваше право на отсрочку по платежам в соответствии с законом об ипотечных каникулах, принятым в 2019 году, и наоборот, — говорит Николай Морев.