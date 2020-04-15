Банк России рассказал, как новосибирцы могут получить кредитные каникулы — объясняем в карточках

— Закон о кредитных каникулах вступил в силу 3 апреля. Воспользоваться ими могут те люди, доход которых снизился больше чем на 30 % и кредиты которых не превышают максимальный размер. Важно, что воспользоваться правом на каникулы можно в любой день вплоть до 30 сентября 2020 года. Каникулы дают только один раз и на срок до шести месяцев, — говорит начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Речь, по его словам, идёт только об отсрочке, причём платной, потому что во время каникул проценты по-прежнему начисляются:



— Каникулы не означают, что банки простят весь долг или его часть. Важно понимать, что кредитные каникулы — это крайняя мера. Если человек в состоянии обслуживать долги, стоит поберечь эту меру на случай, когда каникулы действительно станут необходимыми.

