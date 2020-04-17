Звезда с соседнего двора: эти девушки поразительно похожи на знаменитостей, но живут рядом с нами

Удивительно, когда вы смотрите сериал или фильм абсолютно без задней мысли, а подружка на следующий день сообщает, что главная героиня — просто ваша копия, и шлет картинки в доказательство. Начинаете проводить аналогии — сходство правда есть. Таких случаев много — всем хотя бы раз приходилось слышать, что вы похожи на певца, актёра или любую другую публичную личность (хорошо, если на приятную). Героини материала имеют схожие черты лица со знаменитостями и довольно часто получают комплименты на этот счёт. Мы спросили у них, каково это — быть двойником звёзды и примерять на себя их славу.

