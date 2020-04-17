Звезда с соседнего двора: эти девушки поразительно похожи на знаменитостей, но живут рядом с нами

Удивительно, когда вы смотрите сериал или фильм абсолютно без задней мысли, а подружка на следующий день сообщает, что главная героиня — просто ваша копия, и шлет картинки в доказательство. Начинаете проводить аналогии — сходство правда есть. Таких случаев много — всем хотя бы раз приходилось слышать, что вы похожи на певца, актёра или любую другую публичную личность (хорошо, если на приятную). Героини материала имеют схожие черты лица со знаменитостями и довольно часто получают комплименты на этот счёт. Мы спросили у них, каково это — быть двойником звёзды и примерять на себя их славу.
Майя Радченко, 28 лет, визажист
— Я смотрела сериал Suits и любовалась Рейчел Зейн, но не проводила параллелей со сходством (русское название сериала — «Форс-мажоры», роль Рейчел Зейн исполнила Меган Маркл, герцогиня Сассекская. — Прим.ред.). После новости о замужестве Меган Маркл и Принца Гарри получила массу сравнений с Меган.
Я согласна: действительно, есть очевидное сходство. Такое сравнение мне приятно. Я в восторге от ее стиля, но не копирую.
Вся история вокруг этой пары и непосредственно самой Меган мне откликается. С интересом отношусь к каким-либо сравнениям и любопытствую, что же общего между нами.
Ольга Гурина, 27 лет, делопроизводитель
— Мне часто говорят, что я похожа то на Кэмерон Диаз, то на Лили-Роуз Депп, то на Джиджи Хадид.
Я сама думаю, что ни на кого из звёзд не похожа, может, только отдаленно на Диаз, когда улыбаюсь, а на Хадид только цветом волос. Сравнение со звёздами меня никак не трогает.
Ирина Беднова, 38 лет, главный бухгалтер
— Мне говорят, что я похожа на актрису Светлану Ходченкову, я и сама замечала сходство.
Бывает, что мне это льстит — я считаю Ходченкову красивой женщиной, а если меня с ней сравнивают, значит, и я красивая.
Ольга Вороная, 32 года, блогер
— Меня часто сравнивают с Кэмерон Диаз. Возможно, и правда есть что-то похожее — голубые глаза, глубокий устремлённый взгляд, овал лица и улыбка до ушей.
Мне она нравится и внешне, и как актриса, поэтому сравнение мне приятно. Не могу сказать, что это мне льстит. Настроение поднимает — да.
Юлия Сайботалова, 31 год, менеджер
— В 2005 году был популярен «Дом-2» и Алёна Водонаева соответственно. В институте меня называли Водонаева — это была моя кличка, меня даже по имени не звали, говорили: «Привет, Водонаева».
Потом, когда я переехала в Новосибирск, называть Водонаевой перестали, а с развитием Instagram снова стали замечать сходство: бывает, что мне отвечают на истории и пишут, что мы похожи.
Не скажу, что мне льстит такое сравнение, но приятно. Я считаю Алёну Водонаеву красивой женщиной. Действительно, вижу сама, что у нас схожи черты лица: брови, нос, губы, но фигуры разные.
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