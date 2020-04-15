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Алексей Носков

Бизнесмен
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Алексей Носков

Бизнесмен

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Семейный бизнес был единственным источником дохода для Носковых

Семейный бизнес был единственным источником дохода для Носковых

Третью неделю некоторый бизнес в буквальном смысле стоит. Хотя массовые мероприятия по-прежнему запрещены, на Пасху для прихожан закроют храмы, а бесцельно гуляющие новосибирцы рискуют нарваться на административный штраф, кому-то уже разрешили работать. Новосибирский предприниматель Алексей Носков владеет лофтом для детских праздников, а этой сфере подобное разрешение пока не светит. Его семья потеряла единственный доход, но при этом не унывает — Алексей рассказал НГС, почему. Далее от первого лица.

Мы — семья с двумя детьми, живём на Родниках. Когда-то я скинул с себя оковы офисного рабства, покинув должность в крупной компании, чтобы заниматься фотографией. А через 6 лет работы в направлении свадебной и семейной съемки, когда у нас уже появились дети и мы праздновали их дни рождения, появилась другая идея — создать уютное место, где можно встречаться большими компаниями, оформлять для фотосессий фотозоны, приглашать аниматоров. И вот уже два года мы владеем лофтом для детских праздников «Место Как Дома».

К открытию лофта привела череда событий: банк предложил нам средства без подтверждения дохода под хороший процент, нашлось светлое и просторное помещение, всё сложилось. До момента, пока коронавирус не добрался до нашего города, всё было ровно и спокойно. Каждый день мы встречали гостей. Мероприятия планировались активно на апрель, май, постоянно звонил телефон. Новосибирск, наверное, не почувствовал приближения того ужаса, который в итоге наступил. Неожиданно случились самоизоляция и карантин.

Власти сначала в качестве рекомендаций не советовали работать компаниям в сфере развлечений. Мы могли лично принимать решение о работе лофта. Но люди приняли его за нас, испугались происходящего в мире. Новые праздники не забронировали, а забронированные ранее отменили.

Всё произошло буквально за три-пять дней, освободился апрель, частично май. Сейчас телефон молчит. На вторую половину мая было несколько броней, пока они остались: люди не знают, что будет дальше, затихли. Сейчас всё в подвешенном состоянии, как говорят власти, пока мы только у подножия пика заражения, который случится через 3–4 недели. Многие при этом ведут свой обычный образ жизни, а другие закрылись дома, фотографируют детские площадки из окна и осуждают гуляющих.

Лофт для детских праздников опустел на месяц — как сложится ситуация дальше, пока непонятно

Лофт для детских праздников опустел на месяц — как сложится ситуация дальше, пока непонятно

До 30 апреля по требованию властей мы не можем использовать помещение, которое снимаем. Для арендодателя, который нам его сдаёт, это тоже бизнес. Нам с ним очень повезло, на апрель у нас особые условия по аренде. Но пандемия может затянуться до середины года. Страдают в этих условиях все.

С банком мы рассчитываемся постепенно — это простой потребительский кредит на пять лет. Эти обязательства у нас остаются независимо от того, будет ли наш лофт в будущем с нами. Мы обычная семья, у нас есть ипотека и другие мелкие обязательства. В общей сложности расходы составляют 40 тысяч рублей. Кому-то это может показаться небольшой суммой, но в апреле доход по основному источнику заработка равен нулю, а что делать с обязательствами? Сложность ситуации в том, что кредиты оформлены не на меня, как предпринимателя, поэтому и помощь по ним как предприниматель я получить не могу.

Сейчас мы надуваем шарики: те, кто хотел отметить у нас день рождения, может их заказать, отправляем по городу на такси. Да, доход небольшой, но, условно, на хлеб и гречку хватит.

Я же на данном этапе ищу работу: нет времени на остановку, нужно двигаться вперед к новым победам. Ничего не изменится, если днями зависать в интернете, изучая новости о пандемии. Мне нисколько не неудобно, если кто-то из друзей увидит меня продавцом в магазине или если я доставлю своим клиентам пиццу. Семья, дети, ипотека — слишком высокая мотивация. Возможно, жизнь до и после пандемии в карьерном плане — это будут две разные жизни, но, как говорится, всё что не делается — к лучшему!

Согласны с автором?

    На прошлой неделе новосибирские таксисты устроили забастовку: Павел Веснин в своей колонке рассказывает, почему он и его коллеги решились на такие меры и сколько сейчас можно зарабатывать в такси.

    Владелец небольшого таксопарка признался, что уже готов остановить бизнес.

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    коронавирус в Новосибирскемалый бизнескризис-2020
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