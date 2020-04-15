С банком мы рассчитываемся постепенно — это простой потребительский кредит на пять лет. Эти обязательства у нас остаются независимо от того, будет ли наш лофт в будущем с нами. Мы обычная семья, у нас есть ипотека и другие мелкие обязательства. В общей сложности расходы составляют 40 тысяч рублей. Кому-то это может показаться небольшой суммой, но в апреле доход по основному источнику заработка равен нулю, а что делать с обязательствами? Сложность ситуации в том, что кредиты оформлены не на меня, как предпринимателя, поэтому и помощь по ним как предприниматель я получить не могу.

Сейчас мы надуваем шарики: те, кто хотел отметить у нас день рождения, может их заказать, отправляем по городу на такси. Да, доход небольшой, но, условно, на хлеб и гречку хватит.



Я же на данном этапе ищу работу: нет времени на остановку, нужно двигаться вперед к новым победам. Ничего не изменится, если днями зависать в интернете, изучая новости о пандемии. Мне нисколько не неудобно, если кто-то из друзей увидит меня продавцом в магазине или если я доставлю своим клиентам пиццу. Семья, дети, ипотека — слишком высокая мотивация. Возможно, жизнь до и после пандемии в карьерном плане — это будут две разные жизни, но, как говорится, всё что не делается — к лучшему!

