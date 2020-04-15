Не хотим вас пугать, но напугаем — предупреждён, значит вооружён. Самоизоляция, карантин и прочие меры — раздолье для жуликов всех мастей, и если лазить по квартирам теперь затруднительно, то автомобили — очевидный соблазн. Так что ставьте их на платные стоянки, а если это кажется вам избыточным (или слишком дорогим) мероприятием, то текст ниже — для вас.
Падение рубля и остановка автозаводов сделали запчасти не только более дорогими, но и дефицитными: например, в ряде дилерских центров подтвердили, что для сложного кузовного ремонта сейчас не так-то просто найти все компоненты. А значит, в зоне риска автомобили почти любых марок: что закажут, то и «разденут».
Ворам помогает и мода носить медицинские маски, так что установка видеокамер с видом на парковку поможет поймать разве что жуликов, которые не следят за актуальными трендами.
Что снимают?
Естественно, хит-парад возглавляют легкосплавные колёса, но ими дело не ограничивается. У премиум-марок в зоне риска фары, причём у ряда моделей (например, некоторых поколений Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne) они снимаются легко и быстро. А пара хороших светодиодных фар стоит сотни тысяч рублей, притом что эти элементы повреждаются почти в любом фронтальном ДТП.
У дорогих машин нередко снимают и другие странные элементы, например рули — стоимость «баранки» этого BMW тянет на 300 тысяч. Спросом пользуются бампера, которые тоже часто идут в расход при ДТП.
Совсем уж нелепой кажется кража зеркал, причём у премиальных моделей зачастую тащат не всё зеркало в сборе, а только стекляшку (отражающий элемент), цена которой может превышать 10 тысяч рублей.
Зимой нередко воруют аккумуляторы, но летом спрос на них снижается. Хотя с недорогих автомобилей батареи нередко снимают наркоманы и прочие маргинальные элементы без большого опыта.
И, наконец, самая трудоёмкая категория — похищение кузовных элементов. Нередко их снимают на заказ под конкретные модель и цвет, так что как таковых «рискованных» машин тут нет: это может быть и Mercedes, и пожилой Renault. Не исключение — и автомобили редких цветов, поскольку их окраска хоть и менее популярна, но дорога.
Угнать могут и автомобиль целиком, в том числе для того, чтобы разобрать его в спокойной обстановке.
Что делать?
Самое надёжное — ставить машину на охраняемую стоянку с нормальной оградой и круглосуточной охраной, которая выдаёт при оплате квитанцию. Вопрос о том, несут ли стоянщики материальную ответственность, всегда вызвал много юридических споров, но даже если не несут, из двух машин жулики скорее выберут ту, что стоит в тёмном углу двора, а не на освещённом пятаке охраняемой стоянки. На подобные риски они пойдут лишь в случае очень серьёзного заказа, о чём в интервью нам как-то рассказывал автоугонщик.
Помогает ли сигнализация?
Дешёвая и плохо установленная сигнализация поможет разве что самим похитителям. Например, такие машины нередко открывают с помощью код-грабберов.
Сигнализации с диалоговым кодом устойчивы к электронному взлому, а далее всё зависит от качества их установки, количества датчиков и тонкой настройки.
Сработка сигнализации может привлечь ваше внимание и спугнуть воров, но тут важно не перестараться. Если ваша сигнализация орёт во дворе без причины, вашу машину скорее разденут соседи, чем жулики. Сегодня есть бесшумные системы, которые посылают сигнал сразу на брелок или мобильный телефон владельца. Только убедитесь, что вы их слышите всегда, даже ночью.
В любом случае сигнализация — это полумера.
А что с маркировкой?
В теории маркированные детали представляют больше рисков при их сбыте: полиции проще доказать их криминальное происхождение. Но на практике это происхождение никто не выясняет. Когда деталь будет установлена на чужую машину (да ещё и перекрашена), найти её и доказать нелегальный статус станет проблематично, к тому же владелец всегда может сказать, что понятия не имел, какими именно деталями ремонтировали его автомобиль в гаражном сервисе.
А где стоит ваша машина?
Кстати, если столкнётесь с дефицитом запчастей для ремонта, много полезного можно найти на сайтах объявлений.