Сезон замены зимних шин на летние в разгаре, по традиции автолюбители (покупающие новый комплект) делятся на два лагеря: те, кто предпочитает покрышки исключительно без пробега, из магазина, и те, кто приобретает подержанные покрышки. Вторичка предлагает большой выбор: и совсем лысые колеса, и вполне приличные, главное — тщательно проверять товар. Подробнее о том, какие летние шины б/у можно подобрать и сколько сэкономить — в обзоре НГС.

Стоимость шин рассмотрим на примере ходового размера 205/55/16 — такие используются на значительной части легковых автомобилей в Новосибирске. Летние покрышки по цене отличаются от зимних того же размера, они немного дешевле.