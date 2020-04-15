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Летние покрышки

Летние покрышки

Сезон замены зимних шин на летние в разгаре, по традиции автолюбители (покупающие новый комплект) делятся на два лагеря: те, кто предпочитает покрышки исключительно без пробега, из магазина, и те, кто приобретает подержанные покрышки. Вторичка предлагает большой выбор: и совсем лысые колеса, и вполне приличные, главное — тщательно проверять товар. Подробнее о том, какие летние шины б/у можно подобрать и сколько сэкономить — в обзоре НГС.

Стоимость шин рассмотрим на примере ходового размера 205/55/16 — такие используются на значительной части легковых автомобилей в Новосибирске. Летние покрышки по цене отличаются от зимних того же размера, они немного дешевле.

Новые комплекты в магазинах

Шины начального уровня малоизвестных китайских брендов (Haida, Blacklion, Kingrun) оцениваются в 10 000—10 500 рублей за комплект. Хорошие китайские и начальные корейские покрышки (Sailun, Triangle, Kumho, Nexen) идут по 12 000—13 000 рублей за комплект. Более дорогие Корея, Япония, начальная Европа (Hankook, Yokohama, Toyo, Dunlop) — 15 000—16 000 рублей. Топовые бренды (Nokian, Michelin, Continental) — до 20 000—25 000 рублей за комплект.

Что же предлагает вторичный рынок

Комплект&nbsp;Yokohama ADVAN

Комплект Yokohama ADVAN

Вот пример комплекта по цене одного нового колеса — 4000 рублей. Японские Yokohama ADVAN, указан износ в 40 %. Шины без видимых повреждений, но протектор в основой части пятна контакта практически отсутствует. Про такие говорят: «еще на один сезончик», но лучше, конечно, поискать что-то более приличное.

Комплект Hankook Ventus Prime

Комплект Hankook Ventus Prime

За 5500 рублей уже можно найти что-то с вменяемыми остатками протектора. К примеру, шины Hankook Ventus Prime с указанным износом в 30 %. Колеса не слишком старые, год выпуска 2016-й. Но тоже ездить на таких не следует более сезона.

Комплект&nbsp;Matador Elite

Комплект Matador Elite

За 8000 рублей предлагается отечественный Matador Elite — покрышки эксплуатировались всего два сезона. Продавец сообщает, что ни порезов, ни проколов, ни следов ремонта нет. Неплохой бюджетный вариант.

Комплект&nbsp;Michelin Primacy 3

Комплект Michelin Primacy 3

Если хочется премиальные шины в хорошем состоянии — бюджет увеличиваем до 11 000 рублей. Комплект Michelin Primacy 3 с минимальным износом, без порезов и грыж. «Отличное торможение на сухой дороге, на мокрой дороге и при прохождении поворотов», — обещает продавец.

Комплект&nbsp;Yokohama ADVAN

Комплект Yokohama ADVAN

Уже вполне приличные деньги — 13 000 рублей — можно потратить на новый Китай или Корею. Или приобрести практически новую Японию, все те же шины Yokohama ADVAN, как указано, в отличном состоянии и с износом 5 %.

Если вы покупали комплект летних шин в этом сезоне, это были новые или б/у?

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    Шины
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