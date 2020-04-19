На третьей неделе «самоизоляции» разрешили работать почти всем, кроме торговых центров, рынков и заведений общепита. А поскольку человеку работающему нужно где-то есть — обозреватель НГС Стас Соколов нашел и продегустировал несколько вариантов для таких завтраков, обедов и ужинов, от совсем демократичных до почти роскошных. Ну что, пробуем?
Завтрак: свежие круассаны («Булки печь»)
Утро, чашка кофе, запах свежей выпечки, еще теплые круассаны на столе… Всё это кажется уже чем-то несбыточным, словно из другой жизни. На самом деле, нет. Нужно просто проявить немного инициативы. Но если хочется ощущений настоящей французской булочной — можно заказать готовые булки или замороженные полуфабрикаты в «Булки печь». Забрать их можно самостоятельно в кафе на Урицкого, или их доставят домой через Яндекс.Такси (там есть такой сервис). Продаются небольшими партиями — десяток стоит 600 рублей.
Эта выпечка потребует усилий, но они того стоят. Во-первых, полуфабрикаты, которые вы хотите приготовить утром, стоит переложить накануне вечером из морозильника в холодильник, чтобы они оттаивали постепенно. Утром предстоит ещё один этап — расстойка (когда начавшие работать дрожжи поднимают тесто, заставляя хлеб увеличиваться в размерах). В крупную емкость наливаете кипятку и ставите вместе с противнем (на нем уже должны лежать круассаны) в невключённую духовку на 40–50 минут. Потом достаете, разогреваете духовку до 180 градусов и выпекаете круассаны (улитки, дэниши и так далее) до того момента, когда они станут румяными.
Последний нюанс — нужно дождаться, пока сдоба остынет до температуры лишь едва выше комнатной, иначе тесто не успеет расправиться, обрести упругость. В итоге получается действительно воздушная выпечка с настоящим масленым вкусом, какой редко где в Новосибирске встретишь и в обычные (без карантина) дни.
Обед простой: комплекс из столовой («Солнечный день»)
Запрет на обслуживание в зале заставил задуматься о доставке и работе навынос заведения, которым раньше это было совершенно не нужно. Яркий пример — сетевые столовые. Здесь, конечно, и раньше можно было забрать что-то с собой (особенно это популярно было во время вечерних распродаж). Но днём сюда народ шел, чтобы поесть на месте. Очереди в подобных местах были не редкость.
Заказать доставку в сети «Солнечный день» (известна больше старым названием «Подсолнухи») можно и сегодня — заведения есть в списке Яндекс.Еды. Правда, доставка стоила бы 199 рублей даже для редакции, которая расположена от ближайшей точки сети примерно в 7–8 минутах ходьбы. Так что если вы не настолько дорого цените свое время (или просто готовы рискнуть выйти из дома), то можно заехать в столовую самостоятельно. Благо сегодня там совершенно нет очередей.
Три полновесных блюда (салат Цезарь, суп с лапшой и пожарская котлета с брокколи) обошлись в 233 рубля, еще 24 рубля взяли за контейнеры. Получилось, конечно, не очень бюджетно, но для тех, у кого на счету каждая копейка, здесь есть комплексы по 129 рублей. Там все скромнее и меньше, зато экономия. Еда не для гурманов, но добротная, обильная. А если её ещё переложить на обычную посуду, то будет смотреться на уровне демократичного бара.
Обед экзотический: рамен (Aziatish)
Рамен — блюдо простое, но одновременно трудоемкое. Сварить лапшу и налить в миску бульон может и дурак. Но у него должна быть правильная лапша и этот самый бульон, а обе эти вещи требуют времени и умения. Одно плохо — в жидкости лапша довольно быстро раскисает, её нужно есть еще горячей. В «Азиатише» эту задачу решили, отдавая блюдо в двух емкостях. В одну положена лапша, ломтик свинины, яйцо и зелень. В другую — налит бульон. Если остыл, можно подогреть. Емкость с лапшой достаточно велика, чтобы соединить обе составные части, но если есть возможность, то лучше переложить все в достаточно объемную миску. Тогда можно сделать, чтобы блюдо действительно выглядело так, как его подают в японских заведениях.
Получается почти такой же рамен, как в «Азиатише». Пока везут, уже сваренная лапша теряет немного своей должной упругости. Но бульон, мясо, маринованное в соевом соусе яйцо — те же самые. Такое маленькое путешествие в Японию в отдельно взятой тарелке. В случае самовывоза порция стоит 315 рублей, в Яндекс.Еде за блюдо просят уже 390 рублей (плюс 99 рублей за доставку). Само заведение готово доставить его бесплатно по линии метро.
Ужин с сериалом: кубинский сэндвич (Hit&Meat)
Заведение Hit&Meat должно было вот-вот открыться в последних числах марта, но грянула самоизоляция, и проект сразу же автоматически переместился в доставку. Потому что больше некуда. В основе технология медленного приготовления в массивной печи, которая позволяет томить продукты так же примерно, как это происходит в русской печи. Простая, но интересно сделанная еда. В обычном режиме это было бы хорошим местом для посиделок с вкусным пивом, но за разумные деньги (блюда стоят в пределах 250–350 рублей). А в случае с доставкой, это, скорее, такой вариант вечера с сериалом. Когда хочется чего-то вкусного, но ни заморачиваться самому, ни переплачивать желания нет.
Здешний будущий хит (надеюсь) — это кубинский сэндвич (270 рублей). Два куска отличного, ноздреватого, с толстой коркой хлеба, которые слегка прихвачены на гриле. И между ними ломти сочной, жирной свинины, плюс немного салата и маринованных огурчиков. Ничего сложного, но оторваться невозможно. Нож и вилка не нужны, блюдо прекрасно совместимо с диваном и бокалом, зажатым в другой руке.
Ужин при свечах: брискет («Горячий цех»)
«Горячий цех» — проект, где многое завязано на внешних эффектах. Большие печи, открытый огонь, огромный зал на втором этаже в центре города. Всё это через курьера не передать. Хорошая новость, однако, состоит в том, что ресторан изначально был придуман в расчете на большой поток посетителей и обладает нужными для этого технологиями. Одна из местных фишек — мясо из «смокера» — большой печи-коптильни, куда можно засунуть огромные куски и готовить их долго, зато подавать блюдо стремительно.
Блюдо называется «брискет» — в данном случае это кусок свинины, который долгим томлением доведен до прямо таки взрывной интенсивности вкуса. Большой плюс состоит в том еще, что такое мясо можно без проблем подогреть, даже если в процессе доставки оно подостыло — будет все равно вкусно.
В комплекте к брискету прибыли картофельное пюре в основной емкости и добавки в отдельных. Маринованные микро-патиссоны, два вида острого перца, соус и немного рваного мяса — на пробу. Если всё выложить на блюдо, то будет даже не слишком отличаться от того, как это в ресторане выглядит. Но в случае чего тарелкой может служить термо-контейнер. Может быть отдельным (довольно сытным) блюдом, а может и одной из закусок на компанию. Достаточно мясо порезать тонкими ломтиками, и оно уйдет за милую душу как мясной деликатес.
В доставке брискет стоит 780 рублей, что, конечно, недешево. Но для ужина с бутылочкой вина (которое, к слову, тоже можно заказать прямо домой) это уже не выглядит таким уже чрезмерным. В Яндекс.Еде «Горячего цеха» нет, у заведения работает собственная доставка, которая бесплатна на расстоянии до 3 километров от ресторана. Дальше — уже придётся доплатить. В случае самовывоза есть скидка, но она невелика — всего 10%.