Три полновесных блюда (салат Цезарь, суп с лапшой и пожарская котлета с брокколи) обошлись в 233 рубля, еще 24 рубля взяли за контейнеры. Получилось, конечно, не очень бюджетно, но для тех, у кого на счету каждая копейка, здесь есть комплексы по 129 рублей. Там все скромнее и меньше, зато экономия. Еда не для гурманов, но добротная, обильная. А если её ещё переложить на обычную посуду, то будет смотреться на уровне демократичного бара.



Обед экзотический: рамен (Aziatish)



Рамен — блюдо простое, но одновременно трудоемкое. Сварить лапшу и налить в миску бульон может и дурак. Но у него должна быть правильная лапша и этот самый бульон, а обе эти вещи требуют времени и умения. Одно плохо — в жидкости лапша довольно быстро раскисает, её нужно есть еще горячей. В «Азиатише» эту задачу решили, отдавая блюдо в двух емкостях. В одну положена лапша, ломтик свинины, яйцо и зелень. В другую — налит бульон. Если остыл, можно подогреть. Емкость с лапшой достаточно велика, чтобы соединить обе составные части, но если есть возможность, то лучше переложить все в достаточно объемную миску. Тогда можно сделать, чтобы блюдо действительно выглядело так, как его подают в японских заведениях.