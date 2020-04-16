Сижу на одних пельменях: как приготовить брутальные блюда, чтобы они стали диетическими (но остались собой)

Заставить мужа и детей есть овсяноблин — то еще приключение. Это короткая битва, по результату которой домочадцы довольные идут есть покупную еду, а вы остаетесь так себе хозяйственной. Предлагать же мужу на завтрак низкокалорийный джем с хлебцами или, того хуже, творог — вообще опасно для института брака. Эксперты собрали для вас диетические рецепты брутальных блюд — среди них любимые всеми пельмени и лапша по-флотски. А также добавили правильный чизкейк и легкий пасхальный кулич, чтобы и дети тоже остались довольны.
Хачапури
Автор этого рецепта — Наталья Горелова. Она ведет блог по правильному питанию без фанатизма. По мнению Натальи, этот вариант грузинской лепешки едва ли уступает его калорийному брату.
Ингредиенты: творог 5% — 400 гр., яйца — 4 шт., щепотка соды, по 200 гр. рисовой муки и сыра моцарелла. Соль добавляем по вкусу.
Как делать: Отделяем белки от желтков. Белки смешиваем с творогом, солью, содой и мукой. Вымешиваем тесто. Формуем лодочки мокрыми руками на пергаменте и добавляем тертый сыр. Размещаем на противне и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30–35 мин. Затем достаем и добавляем в середину желток. Снова в духовку на 2 мин.
Нутрициолог Ольга Полянская предложила для приготовления правильные пельмени. Мы специально просили экспертов выбрать сытные блюда, чтобы ими можно было накормить все семью.
Ингредиенты для теста: 110 гр ржаной муки, 70 мл воды, соль по вкусу
Ингредиенты для начинки: 170 гр нежирного фарша из говядины/индейки/курицы, 1 маленькая луковица, также соль и перец по вкусу.
Как делать: просеиваем муку, добавляем воду и соль. Замешиваем тесто, обматываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2 часа. Лук измельчаем в блендере, смешиваем с фаршем, добавляем соль и перец. Достаем тесто из холодильника, раскатываем в колбаску, режем на кусочки и еще раз раскатываем на круглые лепешечки. Добавляем начинку, скрепляем края. Лепить пельмени на ржаной муке сложнее, чем на пшеничной, — тесто легко рвется. Поэтому не раскатывайте кружочки очень тонко.
Варить такие пельмени нужно в подсоленной кипящей воде 10 минут после того, как они всплывут. В качестве соуса можно добавить сметану до 10%, натуральный йогурт + измельченная зелень или сметану до 10% + измельченный зеленый лук.
Также в качестве «мужского», но диетического блюда Ольга предложила альтернативную лапшу по-флотски.
Ингредиенты: 100 гр цельнозерновых макарон, 180 гр грудки индейки или курицы, половина луковицы, рафинированное масло (если не антипригарная сковорода) или 5 мл масла ГХИ. По вкусу — перец, соль, чеснок и копченая паприка (можно заменить обычной).
Как делать: в блендере или мясорубке прокручиваем грудку. Измельчаем лук и разогреваем сковородку. Смазываем ее маслом, если она не антипригарная. Если у вас антипригарный вариант и покрытие свежее, то смазывать маслом не нужно. Обжариваем лук на сковороде вместе с чесноком. Сюда же добавляем фарш, соль, перец и паприку. Готовим до готовности фарша. Пока жарится фарш, отвариваем макароны аль денте. Добавляем их к готовому фаршу, смешиваем и подогреваем.
На сладкое Наталья Горелова делает вариант правильного чизкейка.
Ингредиенты для основы: 130 гр банана, 100 гр ржаных хлебцев, 10 гр какао.
Ингредиенты для творожного слоя: 250 гр мягкого творога, 50 гр рикотты, 200 мл молока (обычного или кокосового), 10 гр желатина, подсластитель по вкусу, ванилин на кончике ножа и кокосовая стружка.
Как делать: все ингредиенты для основы смешиваем блендером в стакане. Застилаем форму пищевой плёнкой и выкладываем основу. Приминаем руками.
Желатин заливаем молоком и растворяем до набухания на водяной бане (но не кипятим).
Смешиваем творог, рикотту, желатиновое молоко, ванилин и подсластитель. Взбиваем блендером до однородной массы. Выливаем на основу и отправляем в холодильник на ночь. Готовый чизкейк украшаем сверху кокосовой стружкой и ягодами.
В своем блоге Ольга Полянская поделилась рецептом пасхального кулича — тоже должен получиться очень похожим по вкусу на свою более сытную копию.
А вы готовите диетические варианты популярных блюд?
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