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Сижу на одних пельменях: как приготовить брутальные блюда, чтобы они стали диетическими (но остались собой)

Чем можно накормить всю семью и не нарушить диету (внутри хачапури-лайт и правильная лапша по-флотски)

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Часто ваше стремление похудеть идет наперекор с желаниями домашних есть всякие вкусности&nbsp;

Часто ваше стремление похудеть идет наперекор с желаниями домашних есть всякие вкусности 

Заставить мужа и детей есть овсяноблин — то еще приключение. Это короткая битва, по результату которой домочадцы довольные идут есть покупную еду, а вы остаетесь так себе хозяйственной. Предлагать же мужу на завтрак низкокалорийный джем с хлебцами или, того хуже, творог — вообще опасно для института брака. Эксперты собрали для вас диетические рецепты брутальных блюд — среди них любимые всеми пельмени и лапша по-флотски. А также добавили правильный чизкейк и легкий пасхальный кулич, чтобы и дети тоже остались довольны.

Хачапури

Автор этого рецепта — Наталья Горелова. Она ведет блог по правильному питанию без фанатизма. По мнению Натальи, этот вариант грузинской лепешки едва ли уступает его калорийному брату.

Ингредиенты: творог 5% — 400 гр., яйца — 4 шт., щепотка соды, по 200 гр. рисовой муки и сыра моцарелла. Соль добавляем по вкусу.

Как делать: Отделяем белки от желтков. Белки смешиваем с творогом, солью, содой и мукой. Вымешиваем тесто. Формуем лодочки мокрыми руками на пергаменте и добавляем тертый сыр. Размещаем на противне и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30–35 мин. Затем достаем и добавляем в середину желток. Снова в духовку на 2 мин.

Нутрициолог Ольга Полянская предложила для приготовления правильные пельмени. Мы специально просили экспертов выбрать сытные блюда, чтобы ими можно было накормить все семью.

Ольга уточняет, что этот рецепт подходит для обеда. Несмотря на то, что в нем нет пшеничной муки, ржаная мука — тоже углевод, который при употреблении на ночь тоже станет нагрузкой для ЖКТ

Ольга уточняет, что этот рецепт подходит для обеда. Несмотря на то, что в нем нет пшеничной муки, ржаная мука — тоже углевод, который при употреблении на ночь тоже станет нагрузкой для ЖКТ

Ингредиенты для теста: 110 гр ржаной муки, 70 мл воды, соль по вкусу

Ингредиенты для начинки: 170 гр нежирного фарша из говядины/индейки/курицы, 1 маленькая луковица, также соль и перец по вкусу.

Как делать: просеиваем муку, добавляем воду и соль. Замешиваем тесто, обматываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2 часа. Лук измельчаем в блендере, смешиваем с фаршем, добавляем соль и перец. Достаем тесто из холодильника, раскатываем в колбаску, режем на кусочки и еще раз раскатываем на круглые лепешечки. Добавляем начинку, скрепляем края. Лепить пельмени на ржаной муке сложнее, чем на пшеничной, — тесто легко рвется. Поэтому не раскатывайте кружочки очень тонко.

Варить такие пельмени нужно в подсоленной кипящей воде 10 минут после того, как они всплывут. В качестве соуса можно добавить сметану до 10%, натуральный йогурт + измельченная зелень или сметану до 10% + измельченный зеленый лук.

Также в качестве «мужского», но диетического блюда Ольга предложила альтернативную лапшу по-флотски.

Этот рецепт тоже подходит для обеда

Этот рецепт тоже подходит для обеда

Ингредиенты: 100 гр цельнозерновых макарон, 180 гр грудки индейки или курицы, половина луковицы, рафинированное масло (если не антипригарная сковорода) или 5 мл масла ГХИ. По вкусу — перец, соль, чеснок и копченая паприка (можно заменить обычной).

Как делать: в блендере или мясорубке прокручиваем грудку. Измельчаем лук и разогреваем сковородку. Смазываем ее маслом, если она не антипригарная. Если у вас антипригарный вариант и покрытие свежее, то смазывать маслом не нужно. Обжариваем лук на сковороде вместе с чесноком. Сюда же добавляем фарш, соль, перец и паприку. Готовим до готовности фарша. Пока жарится фарш, отвариваем макароны аль денте. Добавляем их к готовому фаршу, смешиваем и подогреваем.

На сладкое Наталья Горелова делает вариант правильного чизкейка.

Чизкейк на фото приготовлен по этому рецепту

Чизкейк на фото приготовлен по этому рецепту

Ингредиенты для основы: 130 гр банана, 100 гр ржаных хлебцев, 10 гр какао.

Ингредиенты для творожного слоя: 250 гр мягкого творога, 50 гр рикотты, 200 мл молока (обычного или кокосового), 10 гр желатина, подсластитель по вкусу, ванилин на кончике ножа и кокосовая стружка.

Как делать: все ингредиенты для основы смешиваем блендером в стакане. Застилаем форму пищевой плёнкой и выкладываем основу. Приминаем руками.

Желатин заливаем молоком и растворяем до набухания на водяной бане (но не кипятим).

Смешиваем творог, рикотту, желатиновое молоко, ванилин и подсластитель. Взбиваем блендером до однородной массы. Выливаем на основу и отправляем в холодильник на ночь. Готовый чизкейк украшаем сверху кокосовой стружкой и ягодами.

В своем блоге Ольга Полянская поделилась рецептом пасхального кулича — тоже должен получиться очень похожим по вкусу на свою более сытную копию.

А вы готовите диетические варианты популярных блюд?

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