Сижу на одних пельменях: как приготовить брутальные блюда, чтобы они стали диетическими (но остались собой)

Ингредиенты: творог 5% — 400 гр., яйца — 4 шт., щепотка соды, по 200 гр. рисовой муки и сыра моцарелла. Соль добавляем по вкусу.



Как делать: Отделяем белки от желтков. Белки смешиваем с творогом, солью, содой и мукой. Вымешиваем тесто. Формуем лодочки мокрыми руками на пергаменте и добавляем тертый сыр. Размещаем на противне и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30–35 мин. Затем достаем и добавляем в середину желток. Снова в духовку на 2 мин.

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