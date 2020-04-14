Треть компаний отправила сотрудников в отпуск без содержания: что ждет рынок труда в России

Непроработанные эмоции сказываются на здоровье и жизни людей, и в том числе на неуспехе на тех же самых этапах отбора. Если есть какая-то эмоция, которая вам мешает, ее нужно выразить, подчеркивает психолог. У каждого человека есть свой специфический способ проработки эмоций — прокричаться, разбить что-нибудь, потанцевать.



— Сейчас наступило то самое время, когда нужно себе это разрешить. Эмоция должна выйти. Когда она проживается через тело и освобождает ваше внутреннее пространство, становится проще управлять своим состоянием, — говорит Анастасия Агеева.



Добровольно искать новую работу в кризис — двойной риск. Кто-то найдет нового работодателя по душе, по сердцу и по кошельку, несмотря на кризис, а для кого-то ситуация может закончиться очень печально: он выйдет на рынок труда и долго не сможет найти даже работу на таких же условиях. С одной стороны, это история про осознанность и способность взять на себя ответственность за свою жизнь. С другой стороны, конечно, лучше взвесить все за и против, чтобы убедиться, что это не чисто эмоциональное решение, которое можно отложить до лучших времен.