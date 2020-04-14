Треть компаний отправила сотрудников в отпуск без содержания: что ждет рынок труда в России

Несмотря на призывы власти сохранять сотрудникам зарплату с оплачиваемым отпуском, 29% компаний заставили работников взять отпуск за свой счет, свыше 20% — сократили заработную плату, а 16% — перешли к увольнениям. Каждая пятая компания перевела сотрудников на удаленку, одновременно понизив им зарплату. Таковы данные исследования Центра стратегических разработок, которое проводилось в течение первой «нерабочей недели», объявленной 25 марта в рамках борьбы с коронавирусом.
Самые массовые сокращения произошли в сегментах, более всего пострадавших из-за ограничений, вызванных коронавирусом, — туризм, общепит, авиаперевозки, гостиничный бизнес, организация культурных и развлекательных мероприятий. Но в ближайшее время нового всплеска безработицы ожидать не следует, считают эксперты. В зоне высокого риска находятся те, кто и до этого там был — то есть низкоквалифицированный персонал. На тех, кто считается «ценными кадрами», ситуация пока не отразилась.
— Сейчас все в состоянии ожидания того, как среагирует бизнес на происходящее в стране, и не до конца понимают, пойдет ли на спад коронавирусная история или будет еще какой-то скачок вверх.
В целом те бизнесы, которые могут хотя бы частично уйти в онлайн, конечно же, стараются сохранить свой персонал, понимая, что эта история временная
HR-директор Зарплаты.ру Вера Маневич
Через какое-то время необходимо будет быстро вернуться в исходное положение, а для этого важно сохранить текущую команду, чтобы не нужно было потом заново набирать и обучать людей, теряя за счет этого еще два-три месяца. Всё зависит от внешних факторов, и все очень аккуратно сейчас за ними следят.
Любой кризис следует рассматривать как время возможностей роста для умных и профессиональных людей, уверена Елена Яхонтова, профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС. Большинству придется адекватно оценить свою востребованность и ценность как для работодателя, так и для рынка труда.
— Если сделать это без лишних эмоций, результатом оценки может стать мотивация к развитию собственного профессионализма или смене рода деятельности.
Кризис — отличное время, чтобы сменить ненавистную деятельность на то, что человеку нравится.
Елена Яхонтова, профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС
Особенно когда работодатель сам подталкивает сотрудников к этому своими неправомерными действиями.
Используй стресс в своих интересах
Лучше отнестись к кризису как к поводу на время остановиться и подумать. Может быть, это шанс заняться тем, чем действительно хотел заниматься, научиться чему-то новому и поменять вид деятельности, пусть даже временно. Профессионалам всегда есть куда развиваться, главное — сохранять спокойствие и быть готовым к стрессовым ситуациям, которых объективно не избежать.
— Принято считать, что стресс — это плохо, но на самом деле его первая и важная функция для нашего организма — мобилизовать силы и вывести возможности на максимальный пик. Очень важно не допустить развитие стресса до такой степени, когда он из «плюса» перейдет в «минус», в дистресс, — говорит Анастасия Агеева, психолог, руководитель службы персонала «Леруа Мерлен» в Кемерове. — На этом этапе человек перестает мыслить рационально, не может пройти собеседование, отмечает у себя физические реакции на стресс. Психологи отмечают, что есть три универсальных лекарства от стресса — это здоровый сон, рациональное питание и физическая активность. И безусловно, также очень важна работа с эмоциями.
Непроработанные эмоции сказываются на здоровье и жизни людей, и в том числе на неуспехе на тех же самых этапах отбора. Если есть какая-то эмоция, которая вам мешает, ее нужно выразить, подчеркивает психолог. У каждого человека есть свой специфический способ проработки эмоций — прокричаться, разбить что-нибудь, потанцевать.
— Сейчас наступило то самое время, когда нужно себе это разрешить. Эмоция должна выйти. Когда она проживается через тело и освобождает ваше внутреннее пространство, становится проще управлять своим состоянием, — говорит Анастасия Агеева.
Добровольно искать новую работу в кризис — двойной риск. Кто-то найдет нового работодателя по душе, по сердцу и по кошельку, несмотря на кризис, а для кого-то ситуация может закончиться очень печально: он выйдет на рынок труда и долго не сможет найти даже работу на таких же условиях. С одной стороны, это история про осознанность и способность взять на себя ответственность за свою жизнь. С другой стороны, конечно, лучше взвесить все за и против, чтобы убедиться, что это не чисто эмоциональное решение, которое можно отложить до лучших времен.
— Я сейчас часто встречаю людей, которых кризис заставил задуматься: «А тем ли я занимаюсь? А в этой ли компании я хочу быть?» Оказывается, всё в жизни можно менять. Весь мир достаточно быстро перешел на удаленную работу — может быть, за этим будущее? Может быть, именно сейчас стоит переквалифицироваться и научиться чему-то новому? Люди всерьёз задумываются о будущем, о том, как они могут этот кризис использовать с пользой для себя, — говорит Вера Маневич.
Есть время на внутренний аудит
Работодатели также могут воспользоваться вынужденной паузой и сделать то, что в «мирное время» откладывали на потом. Например, спокойно проанализировать внутренние бизнес-процессы, выявив в ходе аудита уязвимые места. Установить, кто из персонала действительно полезен и лоялен компании, и понять, как можно оптимизироваться, а также найти среди вышедших на рынок труда кандидатов по-настоящему стоящих специалистов.
— Пока неумные работодатели увольняют своих сотрудников ради краткосрочного снижения издержек или пытаются на них сэкономить незаконным путем, умные могут существенно развить человеческий капитал, — говорит Елена Яхонтова из РАНХиГС.
Нынешний кризис заметно отличается от предыдущих, когда первыми сокращали наименее эффективных. Бухгалтер сети ресторанов быстрого питания и юрист туристической компании этой весной лишились работы точно не потому, что они слабые сотрудники.
— Обязательно уточняйте, почему соискатель вышел на рынок. Даже если он скажет, что его сократили, стоит уточнить, почему это произошло, — подчеркивает Вера Маневич из Зарплаты.ру. — Может быть, его компания раньше делала ивенты и нужны были десять сотрудников, а для работы онлайн достаточно сохранить двух, а с остальными расстаться. И эти двое необязательно лучше других, возможно, у них просто есть опыт онлайна или они точно выполнят новые задачи.
Важно не взять тех, кто мотивирован на работу лишь потому, что ее лишился: когда ситуация нормализуется, он может так же убежать и от вас, предупреждает Артем Галимов, директор по персоналу и организационному развитию ГК «Теплострой», HR-эксперт консалтинговой группы «Управленческая Практика».
— Человек на собеседовании может показывать максимальную заинтересованность, но на самом деле его мотивы другие, и работа эта ему совсем не интересна. Поэтому, помимо стандартной оценки карьеры и опыта человека, важно глубокое прорабатывание текущей мотивации, — подчеркивает Артем Галимов.
В кризис человеческие качества каждого сотрудника, в том числе руководителя и team-лидера, проявляются особенно заметно и однозначно.
— Это в первую очередь касается неграмотных и вредных для компании руководителей, которые своими решениями порочат ее и наносят непоправимый репутационный вред. От таких надо избавляться. Сейчас это сделать легче.
В кризис легче освободить компанию и от тех, кто был принят на работу по недоразумению, случайно или по иным глупым причинам.
Елена Яхонтова, профессор РАНХиГС
Такие есть почти в каждой компании. Следует проанализировать причины, по которым данные кадровые решения происходили, и радикально исправить ситуацию, чтобы более не повторять своих ошибок.
Адаптируемся к изменениям
Для бизнеса самый оптимальный и эффективный путь сейчас — быстрая адаптация к внешним обстоятельствам, оперативное реагирование на тенденции рынка. Так, производители одежды модных брендов шьют медицинские маски и халаты, а кафе и рестораны переориентировались на доставку.
— Особенно актуальным становится сегодня момент использования интернет-ресурсов. Не только из-за возможности, например, онлайн-заказов: важно, насколько быстро там обновляется информация о том, как ваш бизнес чувствует себя сегодня. Самое главное — показать клиентам и конкурентам, что мы работаем, пусть и на удаленке, что мы надежные партнеры, планируем будущее и никуда не уходим с рынка, — отмечает Артем Галимов.
Чтобы разглядеть положительные стороны в ситуации, нужно хотеть их разглядеть, напоминает Анастасия Агеева. По ее словам, для тех, кто ценится на рынке труда, кризис может обернуться переходом в компанию, которая могла бы в иные времена не обратить на них внимание.
— Я могу сказать одно: люди как были, так и остаются самым ценным ресурсом в любой компании. С точки зрения бизнеса, стабильность и лояльность персонала в кризис — это один из главных показателей, который поможет компании прожить этот этап с минимальными потерями, — подчеркивает Анастасия Агеева.
Кстати, наши коллеги из Зарплаты.ру подготовили серию бесплатных вебинаров для работодателей и соискателей, чтобы поддержать их в сложный период. Первый вебинар «Как выйти из кризиса с наименьшими потерями — как для компании, так и для себя лично?» состоится 16 апреля (начало в 12:00 мск). Зарегистрироваться для участия можно по этой ссылке.