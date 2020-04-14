Обычно при смене поколений автопроизводители стараются сохранить узнаваемые черты конкретной модели, но бывают случаи, когда образ автомобиля меняется кардинально. Для брендов это смелое решение, поскольку покупатели привыкают к определенному визуальному восприятию, и резкие изменения — всегда большие риски. Но в случае успеха и четкого попадания в аудиторию модель ожидают значительный рост продаж и увеличение доли в соответствующем сегменте на рынке. Впрочем, всегда остаются и недовольные покупатели, но они, как правило, в меньшинстве. Какие знаковые модели кардинально изменили свой имидж — подробнее в обзоре НГС.
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail всегда являлся бестселлером марки, и выход нового поколения в 2013 году не должен был подорвать продажи. Решение полностью изменить внешность было связано с тем, что прежний «квадратный» дизайн уже порядком устарел и грозил снижением спроса. От старого X-Trail не осталось ничего, кроме разве что характерного взъёма подоконной линии в задней части кузова. X-Trail увеличился в размерах, стал современнее, приобрел интересный интерьер, получил более широкий функционал.
Автопроизводитель не просчитался, и X-Trail улучшил свою позицию в сегменте, сохранив звание бестселлера марки. Сейчас к выпуску готовится новое поколение кроссовера, но оно в значительной мере сохранит преемственность с текущей моделью. Подробнее ознакомиться с выбором X-Trail на вторичке можно здесь.
Toyota RAV4
Ушедшее четвертое поколение Toyota RAV4 образца 2012 года еще представлялось довольно актуальным в плане дизайна, и этот экстерьер можно было сохранить, конечно, откорректировав его. Но японская компания решилась полностью отказаться от обтекаемых форм и, наоборот, сделать ставку на «квадратно-рубленый» дизайн.
Новая RAV4 со своей мощной радиаторной решеткой стала гораздо агрессивнее прежней, которая была нейтральной и даже немного безвольной со своим «рыбьим лицом». Автомобиль получился успешным, он продемонстрировал взрывной рост продаж — к примеру, в I квартале на отечественном рынке он обошел всех прямых конкурентов, спрос на него вырос на 96,4%. Смотрите цены на RAV4 разных годов выпуска тут.
Volkswagen Tiguan
Этот немецкий кроссовер сменил поколение в 2016 году — от прежней любимой машины домохозяек осталась только фирменная радиаторная решетка с горизонтальными прутьями и крупным логотипом. Кроссовер стал более строгим, собранным, увеличился в размерах. Салон получил современный дизайн и стал просторнее, улучшились все потребительские характеристики.
Продажи Tiguan значительно увеличились по всему миру, в Европе он занимает лидирующее позиции в сегменте. В России по итогам I квартала автомобиль занимает третье место в сегменте SUV, прибавив в продажах 20,1%. Ознакомиться с вариантами Tiguan на вторичке можно здесь.
Mitsubishi Outlander
Актуальный Mitsubishi Outlander появился в 2012 году и пережил уже 3 рестайлинга, настолько это поколение оказалось удачным. От прежнего Outlander новый отличают гораздо более крупные размеры, солидность и степенность, полностью переработанный экстерьер — не осталось ничего, напоминающего о предшественнике.
Outlander хорошо продается и является бестселлером марки в России, он считается самым просторным кроссовером в подсегменте C-SUV. С недавнего времени на отечественном рынке автомобиль доступен в 7-местном исполнении. Что предлагает вторичный рынок по этой модели, смотрите тут.
Toyota Camry
Последнее поколение Camry стало более выразительным и интересным по сравнению с предшественницей. В размерах автомобиль изменился не сильно, но полностью были переработаны пропорции — подоконная линия выровнялась и опустилась, на задних крыльях появились «плечи», седан как бы присел. Во многом новый дизайн является переосмыслением Camry седьмого поколения в 40-м кузове.
С переходом на новую платформу TNGA значительно улучшились потребительские качества машины, в частности, новую Camry хвалят за вменяемую управляемость. Camry нарастила продажи и по-прежнему является бессменным лидером в российском D-сегменте, не пропуская никого вперед. По итогам I квартала седан занимает 12-е место в топ-20 самых популярных автомобилей России. Цены на Camry разных поколений можно увидеть здесь.
Вам какой автомобиль актуального поколения больше нравится?
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