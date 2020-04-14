Обычно при смене поколений автопроизводители стараются сохранить узнаваемые черты конкретной модели, но бывают случаи, когда образ автомобиля меняется кардинально. Для брендов это смелое решение, поскольку покупатели привыкают к определенному визуальному восприятию, и резкие изменения — всегда большие риски. Но в случае успеха и четкого попадания в аудиторию модель ожидают значительный рост продаж и увеличение доли в соответствующем сегменте на рынке. Впрочем, всегда остаются и недовольные покупатели, но они, как правило, в меньшинстве. Какие знаковые модели кардинально изменили свой имидж — подробнее в обзоре НГС.